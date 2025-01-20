Viral Galeri Viral Liste 23 Ocak A101 aktüel ürünler: Büyük boy valiz 839 TL, overlok makinesi 5.999 TL ile satışta!

23 Ocak A101 aktüel ürünler: Büyük boy valiz 839 TL, overlok makinesi 5.999 TL ile satışta!

A101'in yeni haftaya özel indirimli ürünleri açıklandı. Her Perşembe olduğu gibi bu hafta da aktüel ürünler kataloğu, A101 marketlerinde avantajlı alışveriş yapmak isteyenler için yayınlandı. Mutfak gereçlerinden tekstil ürünlerine, temizlik malzemelerinden çocuk oyuncaklarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan A101, teknolojik ürünlerde de cazip fırsatlar sunuyor. 23 Ocak 2025 Perşembe günü satışa sunulacak aktüel ürünlerde neler var?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.01.2025 12:07 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 12:07
23 Ocak A101 aktüel ürünler: Büyük boy valiz 839 TL, overlok makinesi 5.999 TL ile satışta!

A101'in 23 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta satışa sunulacak ürünler arasında taşınabilir ısıtıcı, kabin-orta ve büyük boy valiz çeşitleri, tencere-tava setleri ve fırın tepsisi gibi birçok farklı ürün bulunuyor. İşte yeni haftanın A101 aktüel ürünler listesi...

23 Ocak A101 aktüel ürünler: Büyük boy valiz 839 TL, overlok makinesi 5.999 TL ile satışta!

A101 AKTÜEL 23 OCAK AKTÜEL KATALOĞU

Deepway Lastik Tamir Kiti 450 ml 69 TL

Seldur 2 Metre 3'lü Priz 239 TL

Webasto Taşınabilir Dizel Isıtıcı 5kW 5.499 TL

ABS Valiz Orta Boy 739 TL

ABS Valiz Kabin Boy 639 TL

Sıcak Su Torbası 59,50 TL

3 Fonksiyonlu Krom Batarya Ucu 49,50 TL

23 Ocak A101 aktüel ürünler: Büyük boy valiz 839 TL, overlok makinesi 5.999 TL ile satışta!

JVC 65 İnç 4K Ultra HD Android TV 22.999 TL

Philips 55 İnç 4K UHD Smart Led TV 23.999 TL

Toshiba 50 İnç 4K Ultra HD Android TV 14.599 TL

Gaming Klavye 349 TL

Oppo A38 6/128 GB Cep Telefonu 7.499 TL

Erkek Eşofman Altı 349 TL

Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 299 TL

Erkek Bisiklet Yaka Sweatshirt 379 TL

23 Ocak A101 aktüel ürünler: Büyük boy valiz 839 TL, overlok makinesi 5.999 TL ile satışta!

SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 10.999 TL

SEG 12 KG Çamaşır Makinesi 15.799 TL

Regal Beyaz 3'lü Ankastre Set 14.599 TL

Kiwi Overlok Makinesi 5.999 TL

English Home Airfryer 2.499 TL

Kiwi Kablosuz Dik Süpürge 2.999 TL

Sarex Çay Makinesi 1.199 TL

Çelik Kettle 459 TL

Dijital Baskül 279 TL

23 Ocak A101 aktüel ürünler: Büyük boy valiz 839 TL, overlok makinesi 5.999 TL ile satışta!

Kutu Oyunu Bionic Adam 99 TL

Oyuncak Tabanca 159 TL

Oyuncak Metal Çek Bırak Arabalar 85 TL

Oyuncak Tombul Traktör 119 TL

Oyuncak Bloklar 38 Parça 159 TL

Oyuncak Beşik 129 TL

Oyuncak Alissa Mutfak Seti 229 TL

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