23 Ocak A101 aktüel ürünler: Büyük boy valiz 839 TL, overlok makinesi 5.999 TL ile satışta!

A101'in 23 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta satışa sunulacak ürünler arasında taşınabilir ısıtıcı, kabin-orta ve büyük boy valiz çeşitleri, tencere-tava setleri ve fırın tepsisi gibi birçok farklı ürün bulunuyor. İşte yeni haftanın A101 aktüel ürünler listesi...