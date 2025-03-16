Yemen nerede, başkenti neresi? Askeri gücü ve Yemen haritası 2025
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Devletler Ordusu'na Yemen'deki Husi teröristlerine karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdiğini açıkladı. Trump'ın açıklamasının hemen ardından ABD savaş uçakları, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi. Saldırılar sonucu ölü sayısı artarken, bölgedeki gerilim tırmanıyor. Yemen'in haritası, nüfusu ve askeri gücüyle ilgili detaylar ise bölgedeki durumu daha iyi anlamak adına büyük önem taşıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.03.2025 11:11