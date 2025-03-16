Yemen nerede, başkenti neresi? Askeri gücü ve Yemen haritası 2025

Yemen'in Başkenti ve Önemli Şehirleri

Yemen'in başkenti Sana, ülkenin en büyük ve en önemli şehri olarak dikkat çeker. Sana, aynı zamanda Yemen'in idari ve ekonomik merkezi konumundadır. Al Mukalla ve Aden gibi diğer büyük şehirler de Yemen'in önemli ticaret ve kültür merkezleri arasında yer alır. Ülke, 22 idari vilayete ayrılmış olup, 333 ilçesi ve 38.234 köyü bulunuyor.