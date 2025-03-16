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Yemen nerede, başkenti neresi? Askeri gücü ve Yemen haritası 2025

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Devletler Ordusu'na Yemen'deki Husi teröristlerine karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdiğini açıkladı. Trump'ın açıklamasının hemen ardından ABD savaş uçakları, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi. Saldırılar sonucu ölü sayısı artarken, bölgedeki gerilim tırmanıyor. Yemen'in haritası, nüfusu ve askeri gücüyle ilgili detaylar ise bölgedeki durumu daha iyi anlamak adına büyük önem taşıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.03.2025 11:11
Yemen nerede, başkenti neresi? Askeri gücü ve Yemen haritası 2025

Yemen, Orta Doğu'nun önemli ülkelerinden biri olarak Aden Körfezi, Umman Denizi ve Kızıl Deniz kıyılarında yer alır. Arap Yarımadası'nın güneyinde Suudi Arabistan'ın komşusu olan Yemen, stratejik bir konumda bulunuyor. Ülke, yalnızca coğrafi olarak değil aynı zamanda ekonomik ve kültürel açıdan da bölgesel bir öneme sahiptir.

Yemen nerede, başkenti neresi? Askeri gücü ve Yemen haritası 2025

Yemen'in Nüfusu ve Demografik Yapısı

Yemen, dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olup, nüfusu 33,5 milyon civarındadır. Worldometers.info'ya göre, bu rakam dünya sıralamasında 48. sırada yer alıyor. Bu büyük nüfus, Yemen'in çeşitli etnik ve kültürel çeşitliliğini de yansıtıyor. Ülke, geniş bir coğrafi alanı kapsaması ve farklı yerel dillerin konuşulması nedeniyle kültürel zenginliğe sahip.

Yemen nerede, başkenti neresi? Askeri gücü ve Yemen haritası 2025

Yemen'in Başkenti ve Önemli Şehirleri

Yemen'in başkenti Sana, ülkenin en büyük ve en önemli şehri olarak dikkat çeker. Sana, aynı zamanda Yemen'in idari ve ekonomik merkezi konumundadır. Al Mukalla ve Aden gibi diğer büyük şehirler de Yemen'in önemli ticaret ve kültür merkezleri arasında yer alır. Ülke, 22 idari vilayete ayrılmış olup, 333 ilçesi ve 38.234 köyü bulunuyor.

Yemen nerede, başkenti neresi? Askeri gücü ve Yemen haritası 2025

2025 Yemen Askeri Gücü ve Küresel Sıralama

Yemen, 2025 yılı itibariyle askeri güç açısından dünyada 85. sırada yer alıyor. Yıllık Global Firepower (GFP) sıralamasına göre, Yemen'in askeri gücü 1,8901 PwrIndx* puanı ile değerlendirilmektedir. Bu puan, ülkenin askeri kapasitesinin, bölgesel ve küresel ölçekte nasıl bir konumda olduğunu gösterir. Yemen, askeri gücünü büyük ölçüde savunma amacıyla kullanmaktadır ve bu sıralama, ülkedeki savunma politikalarının güçlendirilmesi gerektiğini de ortaya koyuyor.

Yemen nerede, başkenti neresi? Askeri gücü ve Yemen haritası 2025

Saat Farkı: Türkiye ve Yemen Arasındaki Zaman Dilimi

Türkiye ile Yemen arasındaki saat farkı bulunmamaktadır. Türkiye'de hangi saatte olursa olsun, Yemen'de de aynı saat diliminde bir zaman dilimi uygulanmaktadır. Bu durum, her iki ülke arasındaki ticaret ve iletişimi kolaylaştıran bir faktör olarak öne çıkmaktadır.

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