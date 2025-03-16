Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Ceza Sınırındaki Oyuncular

Fenerbahçe'de üç oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Filip Kostić ve Mert Hakan Yandaş, bu maçta kart görmeleri halinde Bodrum FK deplasmanında forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlığı süren Çağlar Söyüncü de ceza sınırındaki diğer oyuncu. Samsunspor'da ise Celil Yüksel ve Arbnor Muja kart görmeleri durumunda Kasımpaşa maçında oynayamayacak.