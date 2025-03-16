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Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u Kadıköy'de konuk edecek. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltılarla elenen sarı-lacivertli ekip, moral bulmak için Samsunspor'u yenmeyi hedefliyor. Kırmızı-beyazlılar ise şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe karşısında sürpriz yaparak puan almak için sahaya çıkacak. Fenerbahçe - Samsunspor maçının detayları ise merak ediliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.03.2025 12:03
Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u Ülker Stadı'nda ağırlayacak. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltılarla veda eden sarı-lacivertliler, ligdeki şampiyonluk yarışını sürdürmek için Samsunspor karşısında galip gelmek istiyor. Fenerbahçe'nin bu sezon ki tek mağlubiyetini Rangers'a karşı alırken, Samsunspor ise 3. ve 4. sıra mücadelesi verdiği ligde, Fenerbahçe'ye karşı sürpriz bir sonuç hedefliyor.

Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Maçın Detayları

Fenerbahçe - Samsunspor maçı, 16 Mart Pazar günü saat 20:30'da başlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak bu önemli mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe'de Eksikler

Fenerbahçe, Samsunspor karşısında önemli eksiklerle sahaya çıkacak. Diego Carlos, Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan'ın sakatlıkları devam ederken, bu üç oyuncu da zorlu mücadelede yer alamayacak. İsmail Yüksek'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Samsunspor'da Bir Eksik

Samsunspor'da ise bir oyuncu, Lubomir Satka sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak. Takım, Fenerbahçe'yi deplasmanda zorlayabilmek için eksiklerine rağmen güçlü bir kadro ile mücadele edecek.

Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Ceza Sınırındaki Oyuncular

Fenerbahçe'de üç oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Filip Kostić ve Mert Hakan Yandaş, bu maçta kart görmeleri halinde Bodrum FK deplasmanında forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlığı süren Çağlar Söyüncü de ceza sınırındaki diğer oyuncu. Samsunspor'da ise Celil Yüksel ve Arbnor Muja kart görmeleri durumunda Kasımpaşa maçında oynayamayacak.

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