Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u Kadıköy'de konuk edecek. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltılarla elenen sarı-lacivertli ekip, moral bulmak için Samsunspor'u yenmeyi hedefliyor. Kırmızı-beyazlılar ise şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe karşısında sürpriz yaparak puan almak için sahaya çıkacak. Fenerbahçe - Samsunspor maçının detayları ise merak ediliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.03.2025 12:03