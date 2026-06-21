TYT ve AYT puanıyla alan bölümler hangileri? İşte 2 ve 4 yıllık bölümler

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tamamlanmasıyla birlikte üniversite adayları için yeni süreç başladı. Sonuçların açıklanmasını bekleyen öğrenciler, bir yandan da tercih dönemine hazırlık yapıyor. Özellikle TYT puanıyla tercih yapılabilecek 2 yıllık bölümler ile AYT puan türlerine göre öğrenci alan lisans programları, adayların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor.