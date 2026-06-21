TYT ve AYT puanıyla alan bölümler hangileri? İşte 2 ve 4 yıllık bölümler
2026 YKS maratonunun tamamlanmasının ardından gözler tercih dönemine çevrildi. Sonuçlar henüz açıklanmasa da adaylar, TYT ile öğrenci alan ön lisans programlarını ve AYT puan türlerine göre tercih edilebilecek lisans bölümlerini incelemeye başladı.
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tamamlanmasıyla birlikte üniversite adayları için yeni süreç başladı. Sonuçların açıklanmasını bekleyen öğrenciler, bir yandan da tercih dönemine hazırlık yapıyor. Özellikle TYT puanıyla tercih yapılabilecek 2 yıllık bölümler ile AYT puan türlerine göre öğrenci alan lisans programları, adayların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor.
TYT İLE HANGİ BÖLÜMLER TERCİH EDİLİYOR? (2 YILLIK)
TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programları sağlık, bilişim, mühendislik, tarım, tasarım, ulaştırma ve sosyal bilimler gibi çok sayıda alana yayılıyor.
SAĞLIK ALANI
- Ağız ve Diş Sağlığı
- Ameliyathane Hizmetleri
- Anestezi
- Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği
- Diyaliz
- Eczane Hizmetleri
- Elektronörofizyoloji
- Evde Hasta Bakımı
- Fizyoterapi
- İlk ve Acil Yardım
- Odyometri
- Optisyenlik
- Ortopedik Protez ve Ortez
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri
- Podoloji
- Radyoterapi
- Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
- Yaşlı Bakımı
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM ALANI
- Bilgisayar Programcılığı
- Bilgisayar Teknolojisi
- Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
- Bilgi Güvenliği Teknolojisi
- Bilişim Güvenliği Teknolojisi
- İnternet ve Ağ Teknolojileri
- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
- Mobil Teknolojileri
- Sosyal Medya Yöneticiliği
- Web Tasarımı ve Kodlama
- Yapay Zeka Operatörlüğü
- Yeni Medya ve Gazetecilik
MÜHENDİSLİK VE TEKNİK ALANI
- CNC Programlama ve Operatörlüğü
- Dijital Fabrika Teknolojileri
- Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
- Elektrik
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
- Elektronik Teknolojisi
- Endüstriyel Kalıpçılık
- Gemi İnşaatı
- Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
- İnşaat Teknolojisi
- Kaynak Teknolojisi
- Makine
- Mekatronik
- Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
- Otomotiv Teknolojisi
- Polimer Teknolojisi
- Raylı Sistemler Makinistliği
- Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik
- Sondaj Teknolojisi
- Uçak Teknolojisi
- Yapı Denetimi
- Yapı Tesisat Teknolojisi
SOSYAL BİLİMLER VE YÖNETİM ALANLARI
- Adalet
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
- Dış Ticaret
- E-Ticaret ve PazarlamaEmlak Yönetimi
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- İşletme Yönetimi
- Lojistik
- Maliye
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- Pazarlama
- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
- Posta Hizmetleri
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sosyal Güvenlik
- Sosyal Hizmetler
- Spor Yönetimi
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri
- Yerel Yönetimle
TARIM, HAYVANCILIK VE DOĞA BİLİMLERİ ALANLARI
- Arıcılık
- Bağcılık
- Bahçe Tarımı
- Bitki Koruma
- Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
- Fidan Yetiştiriciliği
- Organik Tarım
- Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
- Seracılık
- Süt ve Besi Hayvancılığı
- Tarım Teknolojisi
- Tarımsal İşletmecilik
- Tarla Bitkileri
- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
- Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HAVACILIK ALANLARI
- Deniz Brokerliği
- Deniz Ulaştırma ve İşletme
- Deniz ve Liman İşletmeciliği
- Hava Lojistiği
- Marina ve Yat İşletmeciliği
- Otobüs Kaptanlığı
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
- Uçuş Harekat Yöneticiliği
- Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
- Yat Kaptanlığı
AYT HANGİ BÖLÜMLER TERCİH EDİLİYOR? (4 YILLIK SAY-EA-TS-DİL)
SAYISAL BÖLÜMLER
SAĞLIK
- Tıp Fakültesi
- Diş Hekimliği
- Eczacılık
- Veterinerlik
- Hemşirelik
- Ebelik
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
- Ergoterapi
- Beslenme ve Diyetetik
- Dil ve Konuşma Terapisi
- Odyoloji
MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ
- Bilgisayar Mühendisliği
- Yazılım Mühendisliği
- Yapay Zeka Mühendisliği
- Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
- Makine Mühendisliği
- İnşaat Mühendisliği
- Endüstri Mühendisliği
- Çevre Mühendisliği
- Kimya Mühendisliği
- Gıda Mühendisliği
- Biyomedikal Mühendisliği
- Mekatronik Mühendisliği
- Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
- Uçak Mühendisliği
- Uzay Mühendisliği
- Enerji Sistemleri Mühendisliği
- Harita Mühendisliği
- Jeoloji Mühendisliği
- Jeofizik Mühendisliği
- Maden Mühendisliği
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
- Tekstil Mühendisliği
- Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği