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Babalar Günü mesajları 2026: En güzel, kısa, anlamlı ve resimli Babalar Günü sözleri

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Babalar Günü, sevgi ve minnet duygularının en çok paylaşıldığı özel günler arasında yer alıyor. 2065 yılında da kısa, uzun ve duygusal mesajlar ön plana çıkarken Sonora Smart Dodd'un girişimiyle başlayan bu anlamlı geleneğin nasıl ortaya çıktığı ve en çok tercih edilen sözlerin neler olduğu merak ediliyor.

Babalar Günü mesajları 2026: En güzel, kısa, anlamlı ve resimli Babalar Günü sözleri 1

Babalar Günü, Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve teşekkür duygularının öne çıktığı özel günlerden biri olarak kutlanıyor. Babalarına duydukları sevgiyi ifade etmek isteyenler, sosyal medya paylaşımlarından kısa mesajlara kadar farklı yollarla duygularını dile getiriyor.

Babalar Günü mesajları 2026: En güzel, kısa, anlamlı ve resimli Babalar Günü sözleri 2

BABALAR GÜNÜ NASIL BAŞLADI?

Babalar Günü'nün ortaya çıkışı, ABD'de yaşayan Sonora Smart Dodd'un girişimine dayanıyor. Annesini küçük yaşta kaybeden Dodd, kendisini ve kardeşlerini tek başına büyüten babası William Jackson Smart için anneler günü benzeri özel bir gün olması gerektiğini savundu.

Dodd'un önerisiyle başlayan kutlamalar zamanla yaygınlaştı. Yıllar içinde birçok ülkede kabul gören Babalar Günü, bugün dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kutlanan özel günlerden biri haline geldi.

Babalar Günü mesajları 2026: En güzel, kısa, anlamlı ve resimli Babalar Günü sözleri 3

2026 BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

🔸Hayatım boyunca bana yol gösteren, gücünü sevgisinden alan en değerli insanın Babalar Günü kutlu olsun.

🔸Varlığınla her zaman güven verdiğin için teşekkür ederim. Babalar Günün kutlu olsun, seni çok seviyorum.

🔸İyi günde de zor zamanlarda da yanımda olan canım babam, Babalar Günün kutlu olsun.

Babalar Günü mesajları 2026: En güzel, kısa, anlamlı ve resimli Babalar Günü sözleri 4

🔸Bana dürüstlüğü, sevgiyi ve mücadeleyi öğreten en güzel öğretmenim, Babalar Günün kutlu olsun.

🔸Sevginle büyüdüm, öğütlerinle güçlendim. Babalar Günün kutlu olsun.

🔸Güçlü duruşun ve sıcak kalbinle her zaman örnek oldun. Babalar Günün kutlu olsun.

Babalar Günü mesajları 2026: En güzel, kısa, anlamlı ve resimli Babalar Günü sözleri 5

🔸Bana verdiğin emek ve sonsuz sevgin için teşekkür ederim. Nice mutlu Babalar Günlerine.

🔸Bana kattığın tüm güzellikler için teşekkür ederim. İyi ki benim babamsın.

🔸Hayat yolculuğumda bana ışık olan canım babam, seni çok seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun.

Babalar Günü mesajları 2026: En güzel, kısa, anlamlı ve resimli Babalar Günü sözleri 6

🔸Bana verdiğin güven sayesinde hayata daha cesur bakıyorum. İyi ki varsın babam.

🔸Sevgin, emeğin ve fedakarlığın için sana sonsuz teşekkürler. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice Babalar Günlerine.

🔸Bana verdiğin destek sayesinde hayata güvenle bakıyorum. Babalar Günün kutlu olsun.

Babalar Günü mesajları 2026: En güzel, kısa, anlamlı ve resimli Babalar Günü sözleri 7

🔸Gönlündeki sevgi ve yüzündeki tebessüm hiç eksik olmasın. Babalar Günün kutlu olsun.

🔸Bana her zaman doğru yolu gösteren rehberim, Babalar Günün kutlu olsun.

🔸Bana kattığın tüm değerler için sana minnettarım. Babalar Günün kutlu olsun.

Babalar Günü mesajları 2026: En güzel, kısa, anlamlı ve resimli Babalar Günü sözleri 8

🔸Sevgisiyle ailesine güç veren tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun.

🔸Hayatın her döneminde bana güven veren, sevgisiyle güç veren canım babam, Babalar Günün kutlu olsun. İyi ki varsın.

🔸En zor zamanlarda bile yanımda olduğunu hissettiren canım babam, seni çok seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun.

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