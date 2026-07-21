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YÖK Atlas tercih robotu: Hangi bölüm kaç puanla alıyor? Tıp, hukuk, yapay zeka mühendisliği

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
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YÖK Atlas tercih robotu: Hangi bölüm kaç puanla alıyor? Tıp, hukuk, yapay zeka mühendisliği

2026-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite adaylarının tercih araştırması başladı. YÖK Atlas tercih robotu; programların kontenjan, doluluk, taban puan ve başarı sırası verilerini karşılaştırma imkanı sunuyor. Tıp, hukuk ve yapay zeka mühendisliği başta olmak üzere popüler bölümlerde geçmiş yerleştirme göstergeleri adaylara liste oluştururken yol gösteriyor.

2026-YKS sonuçlarını alan adaylar, tercih listelerini hazırlarken YÖK Atlas'taki program verilerinden yararlanabiliyor. Sistem; üniversite, bölüm, kontenjan, doluluk oranı, taban puan ve başarı sırası bilgilerini tek ekranda karşılaştırıyor. Ancak ekrandaki değerler geçmiş yerleştirme dönemlerine ait referans veriler niteliği taşıyor; 2026 taban puanları ve sıralamaları yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra oluşuyor.

YÖK Atlas Tercih Robotu, üniversite adaylarının 2 ve 4 yıllık programları kontenjan, doluluk, öğretim dili ve geçmiş yerleştirme verilerine göre karşılaştırmasını sağlıyor. (Foto: A Haber)YÖK Atlas Tercih Robotu, üniversite adaylarının 2 ve 4 yıllık programları kontenjan, doluluk, öğretim dili ve geçmiş yerleştirme verilerine göre karşılaştırmasını sağlıyor. (Foto: A Haber)

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İLE TÜM BÖLÜMLER TEK EKRANDA

YÖK Atlas tercih robotu, üniversite adaylarının farklı yükseköğretim programlarını tek ekranda incelemesine yardımcı oluyor. Adaylar üniversite, şehir, program türü, öğretim dili ve burs oranı gibi ölçütlere göre arama yapabiliyor.

Sistemde programların önceki yerleştirme dönemlerindeki kontenjanı, doluluk oranı, taban puanı ve başarı sırası yer alıyor. Bu bilgiler, adayın kendi sıralamasına yakın programları belirlemesini ve tercih listesini gerçekçi bir aralıkta oluşturmasını sağlıyor.

YKS sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden ulaşılabiliyor. Tercih işlemlerinde ise ÖSYM tarafından yayımlanan güncel yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunun esas alınması gerekiyor.

YKS tercihlerinde sınavın zorluk düzeyine göre değişen taban puanlar yerine adayın yerleşme olasılığını daha doğru gösteren başarı sırasının esas alınması öneriliyor. (Foto: A Haber)YKS tercihlerinde sınavın zorluk düzeyine göre değişen taban puanlar yerine adayın yerleşme olasılığını daha doğru gösteren başarı sırasının esas alınması öneriliyor. (Foto: A Haber)

TERCİHTE PUAN MI ÖNEMLİ BAŞARI SIRALAMASI MI?

YÖK Atlas'taki taban puanlar geçmiş dönemde programa yerleşen son adayın puanını gösteriyor. Bu değer yeni sınav döneminde aynı kalmıyor. Sınavın zorluk düzeyi, adayların puan dağılımı, kontenjan değişiklikleri ve bölüme yönelen talep taban puanı etkiliyor.

Bu nedenle tercih karşılaştırmasında puandan çok başarı sırasının dikkate alınması daha sağlıklı sonuç veriyor. Adayın kendi sıralamasının biraz üstünde, yakınında ve altında bulunan programları dengeli biçimde listelemesi yerleşme olasılığını artırıyor.

2026-YKS'ye ait kesin taban puanlar ve başarı sıraları tercih sürecinden önce bulunmuyor. Bu veriler, adayların tercihleri alınıp merkezi yerleştirme tamamlandıktan sonra ortaya çıkıyor.

YÖK Atlas’ta yer alan puan, sıralama ve doluluk bilgileri geçmiş dönem sonuçlarını gösterdiği için 2026 yerleştirmelerinde kesin sonuç olarak değerlendirilmemeli. (Foto: A Haber)YÖK Atlas’ta yer alan puan, sıralama ve doluluk bilgileri geçmiş dönem sonuçlarını gösterdiği için 2026 yerleştirmelerinde kesin sonuç olarak değerlendirilmemeli. (Foto: A Haber)

HANGİ BÖLÜM KAÇ PUANLA ALIYOR?

Üniversite bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamaları; üniversiteye, kontenjana, öğretim diline, burs oranına ve programa yönelik talebe göre değişiyor. Aynı bölüm farklı üniversitelerde çok farklı puan ve sıralama aralıklarında öğrenci alabiliyor.

YÖK Atlas üzerinden adaylar kendi puan türlerini seçerek üniversiteleri ve bölümleri karşılaştırabiliyor. Tercih araştırmasında yalnızca taban puana değil, başarı sırasına da bakılması gerekiyor.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

YÖK Başkanı Erol Özvar, 2026-YKS tercih döneminde adaylara yapay zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni programları dikkatle incelemeleri çağrısında bulundu. (Foto: A Haber)YÖK Başkanı Erol Özvar, 2026-YKS tercih döneminde adaylara yapay zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni programları dikkatle incelemeleri çağrısında bulundu. (Foto: A Haber)

YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN GELECEĞİN MESLEKLERİ MESAJI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak tercih döneminde adaylara, yapay zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni lisans ve ön lisans programlarını dikkatle değerlendirmelerini tavsiye etti.

Özvar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sonuçların tüm adaylarımız ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum. Sevgili gençler, şimdi tercih dönemi başlıyor. Tercihlerinizi yaparken ilgi alanlarınızı, yeteneklerinizi ve hedeflerinizi dikkate almanızı, bilhassa yapay zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni lisans ve ön lisans programlarımızı dikkatle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizle birlikte sizleri en iyi şekilde karşılamaya hazırız. Hepinize başarılar diliyorum."

Tıp taban puanları ve başarı sıralamaları (Görsel: YÖK Atlas Tercih Robotu)Tıp taban puanları ve başarı sıralamaları (Görsel: YÖK Atlas Tercih Robotu)

TIP PROGRAMLARINDA BAŞARI SIRALAMALARI

YÖK Atlas verilerinde devlet üniversitelerinin tıp programları yüksek başarı sıralarıyla öne çıkıyor. Paylaşılan yerleştirme göstergelerine göre Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin İngilizce programı 1.169 başarı sırası ve 534 taban puanla öğrenci aldı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İngilizce Tıp programında başarı sırası 1.391, Hacettepe Üniversitesi Türkçe Tıp programında ise 1.836 olarak kaydedildi.

Üniversite ve program

Kontenjan

Başarı sırası

Taban puan

Hacettepe Üniversitesi Tıp İngilizce

175

1.169

534,82259

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp İngilizce

65

1.391

533,46922

Hacettepe Üniversitesi Tıp

230

1.836

530,58733

Ankara Üniversitesi Tıp İngilizce

65

2.562

526,70477

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp

270

3.082

524,06820

Ankara Üniversitesi Tıp

335

3.290

523,18583

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp İngilizce

65

3.456

522,48922

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp

285

4.532

518,33458

Gazi Üniversitesi Tıp

300

4.766

517,63611

Ege Üniversitesi Tıp

320

5.118

516,36259

Tabloda yer alan değerler yeni tercih döneminin kesin yerleştirme sonuçları değil, adaylara karşılaştırma imkanı sunan geçmiş dönem göstergeleridir. Kontenjan veya talep değiştiğinde sıralamalar yukarı ya da aşağı yönlü hareket edebilir.

Hukuk taban puanları ve başarı sıralamaları (Görsel: YÖK Atlas Tercih Robotu)Hukuk taban puanları ve başarı sıralamaları (Görsel: YÖK Atlas Tercih Robotu)

HUKUK FAKÜLTELERİNDE PUAN VE SIRALAMA ARALIĞI

Hukuk fakültelerinde başarı sıraları üniversiteye, kontenjana ve programa yönelik talebe göre farklılaşıyor. Paylaşılan verilerde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi 6.906 başarı sırası ve 433 taban puanla listenin üst bölümünde yer aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başarı sırası 8.056, İstanbul Medeniyet Üniversitesinde 9.430, Anadolu Üniversitesinde ise 9.923 olarak gerçekleşti.

Üniversite ve program

Kontenjan

Başarı sırası

Taban puan

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk

50

6.906

433,40024

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk

200

8.056

430,22295

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk

80

9.430

426,99484

Anadolu Üniversitesi Hukuk

200

9.923

425,96214

Akdeniz Üniversitesi Hukuk

100

11.141

423,62790

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk

70

11.550

422,81010

Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk

100

12.546

421,16584

Selçuk Üniversitesi Hukuk

100

12.792

420,70222

Kocaeli Üniversitesi Hukuk

120

14.522

417,87983

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hukuk

60

15.132

416,97723

Yapay Zeka Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları (Görsel: YÖK Atlas Tercih Robotu)Yapay Zeka Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları (Görsel: YÖK Atlas Tercih Robotu)

YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİNDE GENİŞ SIRALAMA ARALIĞI

Yapay zeka mühendisliği, dijital dönüşüm ve teknoloji odaklı mesleklere yönelen adayların tercih ettiği lisans programları arasında bulunuyor. Program sayısının sınırlı olması ve üniversiteler arasındaki talep farkı, başarı sıralamalarının geniş bir aralığa yayılmasına neden oluyor.

Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği İngilizce programı, paylaşılan verilerde 8.836 başarı sırası ve 505 taban puanla öğrenci aldı. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde başarı sırası 91.204, Trabzon Üniversitesinde ise 126.164 olarak kaydedildi.

Üniversite ve program

Kontenjan

Doluluk

Başarı sırası

Taban puan

Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği İngilizce

45

%100

8.836

505,29132

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği İngilizce

45

%100

91.204

406,39872

Trabzon Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği

40

%100

126.164

379,18354

Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi taban puanları ve başarı sıralamaları (Görsel: YÖK Atlas Tercih Robotu)Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi taban puanları ve başarı sıralamaları (Görsel: YÖK Atlas Tercih Robotu)

YAPAY ZEKA VE MAKİNE ÖĞRENMESİ PROGRAMLARI

Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi adıyla açılan dört yıllık programlar da teknoloji odaklı tercih seçenekleri arasında yer alıyor. Marmara Üniversitesi programı 68.048 başarı sırası ve 427 puanla öğrenci aldı.

Eskişehir Teknik Üniversitesinin İngilizce programında başarı sırası 70.989, Bursa Teknik Üniversitesinde 84.495, Kocaeli Üniversitesinde ise 90.398 oldu.

Üniversite ve program

Kontenjan

Başarı sırası

Taban puan

Marmara Üniversitesi Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

30

68.048

427,43266

Eskişehir Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi İngilizce

30

70.989

424,69940

Bursa Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

30

84.495

412,39048

Kocaeli Üniversitesi Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

30

90.398

407,10528

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

30

120.472

383,30776

Çukurova Üniversitesi Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi İngilizce

30

124.113

380,62585

Program adlarının birbirine benzemesi, ders içeriklerinin aynı olduğu anlamına gelmiyor. Adayların üniversitelerin ders planlarını, zorunlu yabancı dil koşullarını, hazırlık sınıfını, staj olanaklarını ve akademik kadrosunu ayrıca incelemesi gerekiyor.

Robotik ve Yapay Zeka taban puanları ve başarı sıralamaları (Görsel: YÖK Atlas Tercih Robotu)Robotik ve Yapay Zeka taban puanları ve başarı sıralamaları (Görsel: YÖK Atlas Tercih Robotu)

ROBOTİK VE YAPAY ZEKA ÖN LİSANS SEÇENEKLERİ

Robotik ve Yapay Zeka programları iki yıllık eğitim almak isteyen adaylar için meslek yüksekokulu seçeneği sunuyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi programı 223.205 başarı sırası ve 384 taban puanla öğrenci aldı.

Üniversite ve program

Kontenjan

Başarı sırası

Taban puan

Eskişehir Teknik Üniversitesi Robotik ve Yapay Zeka

30

223.205

384,20276

Kocaeli Üniversitesi Robotik ve Yapay Zeka

30

301.921

366,83122

Bursa Uludağ Üniversitesi Robotik ve Yapay Zeka

60

375.753

353,53975

Akdeniz Üniversitesi Robotik ve Yapay Zeka

70

395.144

350,41994

Gaziantep Üniversitesi Robotik ve Yapay Zeka

30

426.906

345,60685

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Robotik ve Yapay Zeka

25

436.741

344,14946

İki yıllık programları inceleyen adayların uygulama laboratuvarlarını, sektör iş birliklerini, staj koşullarını ve Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılabilen lisans bölümlerini değerlendirmesi önem taşıyor.

Dijital Oyun Tasarımı taban puanları ve başarı sıralamaları (Görsel: YÖK Atlas Tercih Robotu)Dijital Oyun Tasarımı taban puanları ve başarı sıralamaları (Görsel: YÖK Atlas Tercih Robotu)

DİJİTAL OYUN TASARIMINDA ÜNİVERSİTE FARKI

Dijital Oyun Tasarımı programlarında başarı sırası üniversiteler arasında belirgin biçimde değişiyor. Ankara Üniversitesi programı 124.919 başarı sırası ve 380 taban puanla öne çıkıyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde başarı sırası 126.845, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde 150.706, Anadolu Üniversitesinde ise 158.468 olarak gerçekleşti.

Üniversite ve program

Kontenjan

Başarı sırası

Taban puan

Ankara Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı

30

124.919

380,04373

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı

20

126.845

378,69421

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı

20

150.706

363,05721

Anadolu Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı

30

158.468

358,49377

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı

45

202.031

336,71163

Trabzon Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı

30

297.530

303,12047

Bu bölümü tercih eden adayların yalnızca program adına göre karar vermemesi gerekiyor. Yazılım, görsel tasarım, animasyon, senaryo geliştirme ve proje üretimi derslerinin program içindeki ağırlığı üniversiteye göre değişebiliyor.

Yazılım Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları (Görsel: YÖK Atlas Tercih Robotu)Yazılım Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları (Görsel: YÖK Atlas Tercih Robotu)

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARINDAKİ GÖSTERGELER

Paylaşılan programlar arasında Fırat Üniversitesinin ücretli uluslararası ortak lisans programı 94.955 başarı sırasıyla yer aldı. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği programı 96.505, Konya Teknik Üniversitesi ise 104.616 başarı sırasıyla öğrenci aldı.

Üniversite ve program

Kontenjan

Başarı sırası

Taban puan

Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği İngilizce UOLP

20

94.955

403,24762

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği

70

96.505

402,00577

Konya Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği

80

104.616

395,37026

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği

56

104.953

395,06260

Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği

70

114.814

387,50199

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yazılım Mühendisliği İngilizce

70

120.072

383,61371

Ücretli, burslu, yurt dışı ortaklı veya İngilizce programlar aynı başlık altında yer alsa da maliyet ve eğitim koşulları bakımından farklılık gösteriyor. Bu nedenle programın tam adı ile özel koşulları tercih yapılmadan önce okunmalı.

Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralamaları (Görsel: YÖK Atlas Tercih Robotu)Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralamaları (Görsel: YÖK Atlas Tercih Robotu)

HEMŞİRELİK PROGRAMLARINDA BAŞARI SIRALARI

Hemşirelik bölümlerinde Hacettepe Üniversitesi 62.538 başarı sırası ve 432 taban puanla paylaşılan listenin üst sırasında bulunuyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İngilizce Hemşirelik programında başarı sırası 69.043, Ankara Üniversitesinde ise 72.201 olarak kaydedildi.

Üniversite ve program

Kontenjan

Başarı sırası

Taban puan

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

150

62.538

432,81344

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik İngilizce

30

69.043

426,49949

Ankara Üniversitesi Hemşirelik

160

72.201

423,55283

Dicle Üniversitesi Hemşirelik

70

78.028

418,20494

Gazi Üniversitesi Hemşirelik

200

80.808

415,70949

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik

100

93.442

404,51279

Sağlık alanındaki programlarda teorik eğitimin yanında uygulama yapılan hastaneler, klinik eğitim koşulları ve zorunlu staj süreçleri de tercih kararına dahil edilmeli.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler taban puanları ve başarı sıralamaları (Görsel: YÖK Atlas Tercih Robotu)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler taban puanları ve başarı sıralamaları (Görsel: YÖK Atlas Tercih Robotu)

DİĞER POPÜLER BÖLÜMLERDEN ÖNE ÇIKAN VERİLER

YÖK Atlas'ta Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Sınıf Öğretmenliği gibi farklı puan türlerindeki bölümler de karşılaştırılabiliyor.

Paylaşılan verilere göre Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce programı 1.397 başarı sırası ve 474 puanla öğrenci aldı. Sınıf Öğretmenliği alanında Hacettepe Üniversitesi 36.287 başarı sırası ve 394,63991 taban puanla öne çıktı.

Bölüm

Üniversite

Başarı sırası

Taban puan

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce

Boğaziçi Üniversitesi

1.397

474,16777

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Almanca

Türk-Alman Üniversitesi

11.082

423,74085

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce

İstanbul Üniversitesi

14.998

417,15799

Sınıf Öğretmenliği

Hacettepe Üniversitesi

36.287

394,63991

Sınıf Öğretmenliği

Gazi Üniversitesi

45.590

387,83942

Sınıf Öğretmenliği

Yıldız Teknik Üniversitesi

46.728

387,05378

Farklı puan türleriyle öğrenci alan bölümlerin puanları doğrudan birbiriyle karşılaştırılmamalı. Adayların yalnızca kendi puan türündeki başarı sıralarını esas alması gerekiyor.

Sınıf Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları (Görsel: YÖK Atlas Tercih Robotu)Sınıf Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları (Görsel: YÖK Atlas Tercih Robotu)

TERCİH LİSTESİNDE DENGELİ SIRALAMA YÖNTEMİ

Adaylar tercih listesini yalnızca en yüksek puanlı bölümlerden oluşturmamalı. Listenin ilk bölümünde adayın sıralamasından daha yüksek, orta bölümünde kendi sıralamasına yakın, alt bölümünde ise daha güvenli aralıkta bulunan programlara yer verilebilir.

Bölümlerin listeye yazılma sırası, adayın gerçekten okumak istediği programlara göre belirlenmeli. Merkezi yerleştirmede aday, puanının yettiği en üst tercihine yerleştirildiği için istenmeyen bir bölüm yalnızca "puanı tutuyor" düşüncesiyle listeye eklenmemeli.

Tercih öncesinde şu bilgiler birlikte kontrol edilmeli:

  • Programın güncel kontenjanı
  • Önceki yıllardaki başarı sırası değişimi
  • Öğretim dili ve hazırlık sınıfı
  • Özel koşullar ve açıklamalar
  • Burs, ücret ve yurt dışı eğitim şartları
  • Üniversitenin bulunduğu şehir
  • Barınma ve yaşam maliyetleri
  • Staj ve uygulamalı eğitim olanakları
  • Mezuniyet sonrası çalışma alanları

YÖK Atlas karşılaştırma aracı olarak kullanılmalı, tercih işlemleri ise ÖSYM'nin güncel kılavuzundaki program kodları ve koşullar esas alınarak tamamlanmalı.

YÖK Atlas karşılaştırma amacıyla kullanılırken güncel program kodları, kontenjanlar ve özel koşullar için ÖSYM’nin yayımladığı tercih kılavuzunun kontrol edilmesi gerekiyor. (Foto: A Haber)YÖK Atlas karşılaştırma amacıyla kullanılırken güncel program kodları, kontenjanlar ve özel koşullar için ÖSYM’nin yayımladığı tercih kılavuzunun kontrol edilmesi gerekiyor. (Foto: A Haber)

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU HAKKINDA ADAYLARIN ARADIĞI YANITLAR

YÖK Atlas tercih robotu 2026 taban puanlarını gösteriyor mu?

YÖK Atlas tercih robotu tercih döneminden önce kesin 2026 taban puanlarını göstermez. Sistemdeki puan ve sıralamalar önceki yerleştirme dönemlerine ait referans değerlerdir.

YÖK Atlas tercih robotu tercih yapmak için yeterli mi?

YÖK Atlas tek başına tercih işlemi yapmak için yeterli değildir. Adayların ÖSYM'nin güncel tercih kılavuzundaki program kodlarını, kontenjanları ve özel koşulları kontrol etmesi gerekir.

YÖK Atlas tercih robotunda dolmayan bölüm ne anlama geliyor?

Doluluk oranı yüzde 100'ün altında kalan programlarda ayrılan kontenjanların tamamı dolmamıştır. Hiç yerleşme olmayan kontenjan türlerinde taban puan ve başarı sırası oluşmaz.

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