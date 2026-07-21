YÖK Atlas tercih robotu: Hangi bölüm kaç puanla alıyor? Tıp, hukuk, yapay zeka mühendisliği

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başarı sırası 8.056, İstanbul Medeniyet Üniversitesinde 9.430, Anadolu Üniversitesinde ise 9.923 olarak gerçekleşti.

Hukuk fakültelerinde başarı sıraları üniversiteye, kontenjana ve programa yönelik talebe göre farklılaşıyor. Paylaşılan verilerde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi 6.906 başarı sırası ve 433 taban puanla listenin üst bölümünde yer aldı.

Yapay Zeka Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları (Görsel: YÖK Atlas Tercih Robotu)

YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİNDE GENİŞ SIRALAMA ARALIĞI

Yapay zeka mühendisliği, dijital dönüşüm ve teknoloji odaklı mesleklere yönelen adayların tercih ettiği lisans programları arasında bulunuyor. Program sayısının sınırlı olması ve üniversiteler arasındaki talep farkı, başarı sıralamalarının geniş bir aralığa yayılmasına neden oluyor.

Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği İngilizce programı, paylaşılan verilerde 8.836 başarı sırası ve 505 taban puanla öğrenci aldı. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde başarı sırası 91.204, Trabzon Üniversitesinde ise 126.164 olarak kaydedildi.