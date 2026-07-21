YÖK Atlas tercih robotu: Hangi bölüm kaç puanla alıyor? Tıp, hukuk, yapay zeka mühendisliği
2026-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite adaylarının tercih araştırması başladı. YÖK Atlas tercih robotu; programların kontenjan, doluluk, taban puan ve başarı sırası verilerini karşılaştırma imkanı sunuyor. Tıp, hukuk ve yapay zeka mühendisliği başta olmak üzere popüler bölümlerde geçmiş yerleştirme göstergeleri adaylara liste oluştururken yol gösteriyor.
2026-YKS sonuçlarını alan adaylar, tercih listelerini hazırlarken YÖK Atlas'taki program verilerinden yararlanabiliyor. Sistem; üniversite, bölüm, kontenjan, doluluk oranı, taban puan ve başarı sırası bilgilerini tek ekranda karşılaştırıyor. Ancak ekrandaki değerler geçmiş yerleştirme dönemlerine ait referans veriler niteliği taşıyor; 2026 taban puanları ve sıralamaları yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra oluşuyor.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İLE TÜM BÖLÜMLER TEK EKRANDA
YÖK Atlas tercih robotu, üniversite adaylarının farklı yükseköğretim programlarını tek ekranda incelemesine yardımcı oluyor. Adaylar üniversite, şehir, program türü, öğretim dili ve burs oranı gibi ölçütlere göre arama yapabiliyor.
Sistemde programların önceki yerleştirme dönemlerindeki kontenjanı, doluluk oranı, taban puanı ve başarı sırası yer alıyor. Bu bilgiler, adayın kendi sıralamasına yakın programları belirlemesini ve tercih listesini gerçekçi bir aralıkta oluşturmasını sağlıyor.
YKS sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden ulaşılabiliyor. Tercih işlemlerinde ise ÖSYM tarafından yayımlanan güncel yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunun esas alınması gerekiyor.
TERCİHTE PUAN MI ÖNEMLİ BAŞARI SIRALAMASI MI?
YÖK Atlas'taki taban puanlar geçmiş dönemde programa yerleşen son adayın puanını gösteriyor. Bu değer yeni sınav döneminde aynı kalmıyor. Sınavın zorluk düzeyi, adayların puan dağılımı, kontenjan değişiklikleri ve bölüme yönelen talep taban puanı etkiliyor.
Bu nedenle tercih karşılaştırmasında puandan çok başarı sırasının dikkate alınması daha sağlıklı sonuç veriyor. Adayın kendi sıralamasının biraz üstünde, yakınında ve altında bulunan programları dengeli biçimde listelemesi yerleşme olasılığını artırıyor.
2026-YKS'ye ait kesin taban puanlar ve başarı sıraları tercih sürecinden önce bulunmuyor. Bu veriler, adayların tercihleri alınıp merkezi yerleştirme tamamlandıktan sonra ortaya çıkıyor.