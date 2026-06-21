Sosyal medyanın ortak kararı: 2026 YKS zor muydu kolay mıydı? Ying yang, kırk başlı yılan…

2026 YKS maratonunun ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) sona ermesiyle birlikte adaylar ilk değerlendirmelerini sosyal medya platformu X üzerinden paylaşmaya başladı. Binlerce paylaşımda özellikle matematik testinin zorluk seviyesi, edebiyat sorularının yapısı ve sosyal bilimlerde yer alan bazı sorular öne çıktı. Yorumlar ise ortak bir noktada buluşmadı.

MATEMATİK İÇİN GÖRÜŞLER İKİYE AYRILDI

Paylaşımlarda en dikkat çeken başlıklardan biri matematik testi oldu. Bazı adaylar matematiğin beklediklerinden daha zor olduğunu belirtirken, bazıları ise soruların rahat çözülebilecek seviyede olduğunu ifade etti.

X kullanıcılarının yorumlarında, "Matematik zordu ama diğer testler daha rahattı" görüşü kadar, "Matematik soruları çok kolaydı" değerlendirmeleri de yer aldı. Bu durum, adayların sınava hazırlık süreçleri ve branşlara olan yatkınlıklarının değerlendirmeleri doğrudan etkilediğini gösterdi.

Adayların öne çıkan yorumları