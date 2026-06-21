Sosyal medyanın ortak kararı: 2026 YKS zor muydu kolay mıydı? Ying yang, kırk başlı yılan…
AYT'nin tamamlanmasının ardından adaylar soluğu X'te aldı. Matematik testini zor bulanlar da oldu, sınavı son yılların en kolay AYT'si olarak değerlendirenler de. Edebiyat soruları, tarih testi ve sosyal bilimlerdeki bazı sorular ise günün en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.
2026 YKS maratonunun ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) sona ermesiyle birlikte adaylar ilk değerlendirmelerini sosyal medya platformu X üzerinden paylaşmaya başladı. Binlerce paylaşımda özellikle matematik testinin zorluk seviyesi, edebiyat sorularının yapısı ve sosyal bilimlerde yer alan bazı sorular öne çıktı. Yorumlar ise ortak bir noktada buluşmadı.
MATEMATİK İÇİN GÖRÜŞLER İKİYE AYRILDI
Paylaşımlarda en dikkat çeken başlıklardan biri matematik testi oldu. Bazı adaylar matematiğin beklediklerinden daha zor olduğunu belirtirken, bazıları ise soruların rahat çözülebilecek seviyede olduğunu ifade etti.
X kullanıcılarının yorumlarında, "Matematik zordu ama diğer testler daha rahattı" görüşü kadar, "Matematik soruları çok kolaydı" değerlendirmeleri de yer aldı. Bu durum, adayların sınava hazırlık süreçleri ve branşlara olan yatkınlıklarının değerlendirmeleri doğrudan etkilediğini gösterdi.
Adayların öne çıkan yorumları
|Ders
|Sosyal medyadaki genel izlenim
|Matematik
|Zor bulanlar da oldu, kolay bulanlar da
|Tarih
|Çok sayıda aday tarafından kolay bulundu
|Edebiyat
|Beklenenden farklı bulundu, sürpriz yorumlar yapıldı
|Din Kültürü
|Birçok kullanıcı zorlanmadığını belirtti
|Sosyal Bilimler
|Bazı sorular günün en çok konuşulanları arasına girdi
EDEBİYAT SORULARINA YÖNELİK ŞAŞKIN PAYLAŞIMLAR
AYT Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 testine giren adayların önemli bölümü ilk soruların ardından sınavın rahat geçtiğini düşündüklerini ancak ilerleyen sayfalarda farklı bir tabloyla karşılaştıklarını dile getirdi.
Bazı kullanıcılar "İlk sorular umut verdi, devamında beklenmedik bir tablo çıktı" ifadelerini kullanırken, bazı adaylar ise edebiyat bölümünün düşündüklerinden daha farklı olduğunu söyledi.
SOSYAL BİLİMLERDEKİ SORULAR GÜNDEM OLDU
Sınav sonrası yalnızca zorluk seviyesi değil, bazı soruların içeriği de konuşuldu. Özellikle sosyal bilimler bölümünde yer alan "yin ve yang", "tilki ile leylek" ve "kırk başlı yılan" gibi kavramlar sosyal medyada çok sayıda paylaşımın konusu oldu.
Adaylar arasında bu sorularla ilgili esprili yorumlar yapılırken bazı kullanıcılar seçeneklerin kendilerini düşündürdüğünü, bazıları ise soruların beklenmedik olduğunu ifade etti. Paylaşımlarda sınava ilişkin mizahi içerikler de kısa sürede yayıldı.
İŞTE AYT SORULARI İÇİN YAPILAN YORUMLAR...
Kırk başlı tek kuyruklu yılan ve kırk kuyruklu tek başlı yılan #yks2026