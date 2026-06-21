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Sosyal medyanın ortak kararı: 2026 YKS zor muydu kolay mıydı? Ying yang, kırk başlı yılan…

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

AYT'nin tamamlanmasının ardından adaylar soluğu X'te aldı. Matematik testini zor bulanlar da oldu, sınavı son yılların en kolay AYT'si olarak değerlendirenler de. Edebiyat soruları, tarih testi ve sosyal bilimlerdeki bazı sorular ise günün en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

Sosyal medyanın ortak kararı: 2026 YKS zor muydu kolay mıydı? Ying yang, kırk başlı yılan… 1

2026 YKS maratonunun ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) sona ermesiyle birlikte adaylar ilk değerlendirmelerini sosyal medya platformu X üzerinden paylaşmaya başladı. Binlerce paylaşımda özellikle matematik testinin zorluk seviyesi, edebiyat sorularının yapısı ve sosyal bilimlerde yer alan bazı sorular öne çıktı. Yorumlar ise ortak bir noktada buluşmadı.

Sosyal medyanın ortak kararı: 2026 YKS zor muydu kolay mıydı? Ying yang, kırk başlı yılan… 2

MATEMATİK İÇİN GÖRÜŞLER İKİYE AYRILDI

Paylaşımlarda en dikkat çeken başlıklardan biri matematik testi oldu. Bazı adaylar matematiğin beklediklerinden daha zor olduğunu belirtirken, bazıları ise soruların rahat çözülebilecek seviyede olduğunu ifade etti.

X kullanıcılarının yorumlarında, "Matematik zordu ama diğer testler daha rahattı" görüşü kadar, "Matematik soruları çok kolaydı" değerlendirmeleri de yer aldı. Bu durum, adayların sınava hazırlık süreçleri ve branşlara olan yatkınlıklarının değerlendirmeleri doğrudan etkilediğini gösterdi.

Adayların öne çıkan yorumları

Ders Sosyal medyadaki genel izlenim
Matematik Zor bulanlar da oldu, kolay bulanlar da
Tarih Çok sayıda aday tarafından kolay bulundu
Edebiyat Beklenenden farklı bulundu, sürpriz yorumlar yapıldı
Din Kültürü Birçok kullanıcı zorlanmadığını belirtti
Sosyal Bilimler Bazı sorular günün en çok konuşulanları arasına girdi
Sosyal medyanın ortak kararı: 2026 YKS zor muydu kolay mıydı? Ying yang, kırk başlı yılan… 3

EDEBİYAT SORULARINA YÖNELİK ŞAŞKIN PAYLAŞIMLAR

AYT Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 testine giren adayların önemli bölümü ilk soruların ardından sınavın rahat geçtiğini düşündüklerini ancak ilerleyen sayfalarda farklı bir tabloyla karşılaştıklarını dile getirdi.

Bazı kullanıcılar "İlk sorular umut verdi, devamında beklenmedik bir tablo çıktı" ifadelerini kullanırken, bazı adaylar ise edebiyat bölümünün düşündüklerinden daha farklı olduğunu söyledi.

Sosyal medyanın ortak kararı: 2026 YKS zor muydu kolay mıydı? Ying yang, kırk başlı yılan… 4

SOSYAL BİLİMLERDEKİ SORULAR GÜNDEM OLDU

Sınav sonrası yalnızca zorluk seviyesi değil, bazı soruların içeriği de konuşuldu. Özellikle sosyal bilimler bölümünde yer alan "yin ve yang", "tilki ile leylek" ve "kırk başlı yılan" gibi kavramlar sosyal medyada çok sayıda paylaşımın konusu oldu.

Adaylar arasında bu sorularla ilgili esprili yorumlar yapılırken bazı kullanıcılar seçeneklerin kendilerini düşündürdüğünü, bazıları ise soruların beklenmedik olduğunu ifade etti. Paylaşımlarda sınava ilişkin mizahi içerikler de kısa sürede yayıldı.

Sosyal medyanın ortak kararı: 2026 YKS zor muydu kolay mıydı? Ying yang, kırk başlı yılan… 5

İŞTE AYT SORULARI İÇİN YAPILAN YORUMLAR...

Kırk başlı tek kuyruklu yılan ve kırk kuyruklu tek başlı yılan #yks2026

Sosyal medyanın ortak kararı: 2026 YKS zor muydu kolay mıydı? Ying yang, kırk başlı yılan… 6

ying yang sormuşsunuz da şıklarda motive yoktu kardeşim soru yanlış #yks2026

Sosyal medyanın ortak kararı: 2026 YKS zor muydu kolay mıydı? Ying yang, kırk başlı yılan… 7

tarihin en kolay ayt sınavıydı arkadaşlar normalde denemelerde 3 matematik neti yapan arkadaşım 35 net bekliyor. geçmiş olsun yığılma olacak gibi

Sosyal medyanın ortak kararı: 2026 YKS zor muydu kolay mıydı? Ying yang, kırk başlı yılan… 8

Hayatımda gördüğüm en kolay ayt sınavıydı #yks2026

Sosyal medyanın ortak kararı: 2026 YKS zor muydu kolay mıydı? Ying yang, kırk başlı yılan… 9

Matematik sorularını çok kolay sormuşlar #yks2026

Sosyal medyanın ortak kararı: 2026 YKS zor muydu kolay mıydı? Ying yang, kırk başlı yılan… 10

muhtemelen son 10 yılın en kolay aytsiydi yığılma olur herhalde 1 yanlış bile çok fazla sıralama düşürür diye düşünüyorum herkese geçmiş olsun çok fazla üzülmeyin en kötü seneye tekrar girersiniz dünyanın sonu değil #yks #yks2026 #yks26 #sınav #ayt

Sosyal medyanın ortak kararı: 2026 YKS zor muydu kolay mıydı? Ying yang, kırk başlı yılan… 11

Ying ve yang sorusunda bi overthinkledim #yks2026

Sosyal medyanın ortak kararı: 2026 YKS zor muydu kolay mıydı? Ying yang, kırk başlı yılan… 12

Edebiyat edebiyatlamadı #yks2026

Sosyal medyanın ortak kararı: 2026 YKS zor muydu kolay mıydı? Ying yang, kırk başlı yılan… 13

Tilki ve leylek niye birlikte yemek yedi abi #yks2026

Sosyal medyanın ortak kararı: 2026 YKS zor muydu kolay mıydı? Ying yang, kırk başlı yılan… 14

Ee şimdi ayt zor muydu ben hiç bir şey anlamadım ya bence coğrafya ortalamaydı cok zorlamadı Tarih cozmedim bilmiyorum Edebiyatta ortalamaydı matematik cozdugum kadarı kolaydı gerisini anlamadım bile #yks2026

Sosyal medyanın ortak kararı: 2026 YKS zor muydu kolay mıydı? Ying yang, kırk başlı yılan… 15

Ayt matematik zordu ama onun dışında eşit ağırlık soruları felan tarihin en kolay aytsiydi #yks2026

Sosyal medyanın ortak kararı: 2026 YKS zor muydu kolay mıydı? Ying yang, kırk başlı yılan… 16

Nihilist penguen sorusu beklerken ying ve yang şoku şaka mı #ayt2026 #ösym #yks2026

Sosyal medyanın ortak kararı: 2026 YKS zor muydu kolay mıydı? Ying yang, kırk başlı yılan… 17

Tytnin kolaylığından sonra ayt iyi bir tokat attı #yks2026

Sosyal medyanın ortak kararı: 2026 YKS zor muydu kolay mıydı? Ying yang, kırk başlı yılan… 18

Hani dinde zorlama yoktu #yks2026

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