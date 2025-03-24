Viral Galeri Viral Liste SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye ikramiye yatmaya başlıyor! 3 bin TL fark ödemesiz hesaplarda: Tahsis numarası 0-2-5-6-8 olana…

SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye ikramiye yatmaya başlıyor! 3 bin TL fark ödemesiz hesaplarda: Tahsis numarası 0-2-5-6-8 olana…

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi ödemeleri için süreç başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ikramiye ödemelerine bugün başlıyor. İkramiyenin 4 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme henüz yasalaşmadığı için ödemeler mevcut tutar olan 3 bin lira üzerinden gerçekleştirilecek. Yasa çıktığında ise farklar hesaplara yatırılacak. İşte tüm detaylarıyla emekliye ikramiye ödemesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.03.2025 06:36 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 07:18
SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye ikramiye yatmaya başlıyor! 3 bin TL fark ödemesiz hesaplarda: Tahsis numarası 0-2-5-6-8 olana…

SGK'dan yaşlılık, malullük, vazife malullüğü, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar bayram ikramiyesinden yararlanacak. Bunun yanı sıra şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile hak sahipleri de ödemelerden faydalanacak.

SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye ikramiye yatmaya başlıyor! 3 bin TL fark ödemesiz hesaplarda: Tahsis numarası 0-2-5-6-8 olana…

Ödemeler Hangi Tarihlerde Yapılacak?

SSK kapsamında gelir ve aylık alan emeklilere ödemeler maaş günlerine göre yapılacak:

🗓 17, 18, 19 Mart: Ödeme bugün (24 Mart) yapılacak!

🗓 20, 21, 22 Mart: 25 Mart'ta ödenecek.

🗓 23, 24, 25, 26 Mart: 26 Mart'ta ikramiyeler hesaplara geçecek.

SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye ikramiye yatmaya başlıyor! 3 bin TL fark ödemesiz hesaplarda: Tahsis numarası 0-2-5-6-8 olana…

🗓 Bağ-Kur Kapsamında: 27 Mart'ta ödeme yapılacak.

SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye ikramiye yatmaya başlıyor! 3 bin TL fark ödemesiz hesaplarda: Tahsis numarası 0-2-5-6-8 olana…

🗓 Emekli Sandığı Kapsamında: Nisan maaşlarıyla birlikte 28 Mart'ta hesaplara yatırılacak.

SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye ikramiye yatmaya başlıyor! 3 bin TL fark ödemesiz hesaplarda: Tahsis numarası 0-2-5-6-8 olana…

Dul ve Yetimler Ne Kadar Alacak?

Mevcut yasa gereği dul ve yetim aylığı alanlara ödemeler hisseleri oranında yapılacak:

📌Ölüm aylığı oranı %75 olanlara: 2.250 TL
📌Ölüm aylığı oranı %50 olanlara: 1.500 TL
📌Ölüm aylığı oranı %25 olanlara: 750 TL

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