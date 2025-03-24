SSK, BAĞ-KUR, 4C’liye ikramiye yatmaya başlıyor! 3 bin TL fark ödemesiz hesaplarda: Tahsis numarası 0-2-5-6-8 olana…

SGK'dan yaşlılık, malullük, vazife malullüğü, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar bayram ikramiyesinden yararlanacak. Bunun yanı sıra şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile hak sahipleri de ödemelerden faydalanacak.