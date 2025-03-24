SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye ikramiye yatmaya başlıyor! 3 bin TL fark ödemesiz hesaplarda: Tahsis numarası 0-2-5-6-8 olana…
Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi ödemeleri için süreç başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ikramiye ödemelerine bugün başlıyor. İkramiyenin 4 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme henüz yasalaşmadığı için ödemeler mevcut tutar olan 3 bin lira üzerinden gerçekleştirilecek. Yasa çıktığında ise farklar hesaplara yatırılacak. İşte tüm detaylarıyla emekliye ikramiye ödemesi...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.03.2025 06:36
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 07:18