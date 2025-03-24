24 Mart hava durumu raporu: Alerjisi astımı olanlar dikkat! Mali’den çöl tozu geliyor! Yeni haftada sıcaklıklar artıyor

Batı Bölgelerde Yağış, İç Kesimlerde Sis ve Don

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, özellikle Marmara'nın batısı, Bursa, Kütahya ve Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde sağanak yağış görülecek. İç ve doğu bölgelerde ise sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis etkili olacak.