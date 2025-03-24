Viral Galeri Viral Liste 24 Mart hava durumu raporu: Alerjisi astımı olanlar dikkat! Mali'den çöl tozu geliyor! Yeni haftada sıcaklıklar artıyor

24 Mart hava durumu raporu: Alerjisi astımı olanlar dikkat! Mali'den çöl tozu geliyor! Yeni haftada sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair önemli uyarılarda bulundu. Türkiye genelinde Pazartesi itibarıyla çöl tozlarının etkili olması beklenirken yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış görülebileceği belirtildi. Öte yandan Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.03.2025 06:59 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 06:59
24 Mart hava durumu raporu: Alerjisi astımı olanlar dikkat! Mali’den çöl tozu geliyor! Yeni haftada sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava tahmin raporunu yayımladı. Türkiye'yi etkisi altına alacak hava olayları arasında çöl tozları, çamur yağmurları, sıcaklık artışı ve çığ tehlikesi öne çıkıyor. İşte bölge bölge detaylar…

24 Mart hava durumu raporu: Alerjisi astımı olanlar dikkat! Mali’den çöl tozu geliyor! Yeni haftada sıcaklıklar artıyor

Batı Bölgelerde Yağış, İç Kesimlerde Sis ve Don

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, özellikle Marmara'nın batısı, Bursa, Kütahya ve Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde sağanak yağış görülecek. İç ve doğu bölgelerde ise sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis etkili olacak.

24 Mart hava durumu raporu: Alerjisi astımı olanlar dikkat! Mali’den çöl tozu geliyor! Yeni haftada sıcaklıklar artıyor

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkacak

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bu durum, özellikle zirai don riski bulunan bölgelerde tarımla uğraşan vatandaşlar için dikkatle takip edilmesi gereken bir gelişme olarak öne çıkıyor.

24 Mart hava durumu raporu: Alerjisi astımı olanlar dikkat! Mali’den çöl tozu geliyor! Yeni haftada sıcaklıklar artıyor

Rüzgar Güneyden Esecek

Genellikle güney yönlerden esmesi beklenen rüzgar, Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlü esecek. Havanın genel olarak hafif, yer yer orta kuvvette rüzgar alacağı tahmin ediliyor.

24 Mart hava durumu raporu: Alerjisi astımı olanlar dikkat! Mali’den çöl tozu geliyor! Yeni haftada sıcaklıklar artıyor

Çöl Tozları Havayı Etkisi Altına Alacak

Meteoroloji'nin yeni yayımladığı haritaya göre Mali'den Türkiye'ye yoğun çöl tozu taşınıyor. Pazartesi itibarıyla ülke genelinde etkisini göstermesi beklenen bu hava olayı, özellikle yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağmura yol açabilir. Uzmanlar hava kalitesinin düşeceğini belirterek solunum rahatsızlığı bulunan vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

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