24 Mart hava durumu raporu: Alerjisi astımı olanlar dikkat! Mali'den çöl tozu geliyor! Yeni haftada sıcaklıklar artıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair önemli uyarılarda bulundu. Türkiye genelinde Pazartesi itibarıyla çöl tozlarının etkili olması beklenirken yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış görülebileceği belirtildi. Öte yandan Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.03.2025 06:59
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 06:59