İşçiye ilave tediye 2. taksit ödemeleri yattı mı? 2025 4D'li taşerona ne kadar ödenecek? Kamu işçisi, madenci...
Kamu işçilerini yakından ilgilendiren ilave tediye ödemeleriyle ilgili beklenen karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 6772 sayılı kanun kapsamında çalışan kamu işçilerine yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihleri netleşti. Binlerce işçinin merakla beklediği ödeme takvimi belli olurken detaylar da şekillendi. İşte 2025 yılı ilave tediye ödeme tarihleri ve ayrıntılar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.03.2025 06:14
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 06:14