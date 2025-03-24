Viral Galeri Viral Liste İşçiye ilave tediye 2. taksit ödemeleri yattı mı? 2025 4D'li taşerona ne kadar ödenecek? Kamu işçisi, madenci...

İşçiye ilave tediye 2. taksit ödemeleri yattı mı? 2025 4D'li taşerona ne kadar ödenecek? Kamu işçisi, madenci...

Kamu işçilerini yakından ilgilendiren ilave tediye ödemeleriyle ilgili beklenen karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 6772 sayılı kanun kapsamında çalışan kamu işçilerine yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihleri netleşti. Binlerce işçinin merakla beklediği ödeme takvimi belli olurken detaylar da şekillendi. İşte 2025 yılı ilave tediye ödeme tarihleri ve ayrıntılar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.03.2025 06:14 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 06:14
İşçiye ilave tediye ödemeleri yattı mı? 2025 4D’li taşerona ne kadar ödenecek? Kamu işçisi, madenci...

Kamuda çalışan işçilerin merakla beklediği ilave tediye ödemeleriyle ilgili detaylar netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu işçilerine ödenecek ilave tediyenin takvimine dair açıklama geldi. İlk taksit 24 Ocak'ta hesaplara yatırılmıştı. Peki ikinci taksit ne zaman ödenecek?

İşçiye ilave tediye ödemeleri yattı mı? 2025 4D’li taşerona ne kadar ödenecek? Kamu işçisi, madenci...

İkinci Taksit Bugün Hesaplara Geçecek

6772 sayılı Kanun kapsamında kamu kurumlarında çalışan işçilere ödenen ilave tediyenin ikinci yarısı, 24 Mart 2025 tarihinde yatırılacak. Böylece kamu işçileri, 2025 yılına ait tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.

İşçiye ilave tediye ödemeleri yattı mı? 2025 4D’li taşerona ne kadar ödenecek? Kamu işçisi, madenci...

İlave Tediye Ödemeleri Nasıl Hesaplanıyor?

İlave tediye, işçinin esas maaşı üzerinden hesaplanıyor. Esas maaş, işçinin temel ücretini ifade eder ve ek ödemeler bu hesaba dahil edilmez. Her yıl kamu işçilerine toplamda 52 günlük tediye ödenirken, bu ödeme genellikle iki eşit taksite bölünüyor. İlk 26 günlük ödeme yaz aylarında yapılırken, ikinci 26 günlük ödeme yıl sonunda gerçekleştiriliyor.

İşçiye ilave tediye ödemeleri yattı mı? 2025 4D’li taşerona ne kadar ödenecek? Kamu işçisi, madenci...

Kamu İşçisine Ne Kadar Yatacak?

Türkiye genelinde yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren ilave tediye ödemeleri, çalışanın aldığı brüt maaşa göre değişiklik gösteriyor. Ödeme miktarı işçinin çalıştığı kuruma ve aldığı ücrete bağlı olarak farklılık gösterse de yıllık toplam 52 günlük maaş tutarında bir ödeme gerçekleştiriliyor.

İşçiye ilave tediye ödemeleri yattı mı? 2025 4D’li taşerona ne kadar ödenecek? Kamu işçisi, madenci...

İşçiler Ne Alacak?

Kamu işçilerine yapılan ikramiye ödemeleri, her yıl 52 günlük maaş üzerinden hesaplanıyor. Bunun 26 günlük kısmı yılın ilk yarısında, kalan 26 günlük kısmı da yılın ikinci yarısında iki taksit halinde ödeniyor.

İlk yarıya ilişkin ikramiyenin ilk 13 günlük bölümü 24 Ocak'ta hesaplara yatırılmıştı.

İkinci 13 günlük ödeme ise 24 Mart Pazartesi günü yapılacak.

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