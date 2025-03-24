İşçiye ilave tediye 2. taksit ödemeleri yattı mı? 2025 4D'li taşerona ne kadar ödenecek? Kamu işçisi, madenci...

Kamu İşçisine Ne Kadar Yatacak?

Türkiye genelinde yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren ilave tediye ödemeleri, çalışanın aldığı brüt maaşa göre değişiklik gösteriyor. Ödeme miktarı işçinin çalıştığı kuruma ve aldığı ücrete bağlı olarak farklılık gösterse de yıllık toplam 52 günlük maaş tutarında bir ödeme gerçekleştiriliyor.