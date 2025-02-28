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Ramazan Mesajları 2025 | En güzel, dualı, ayetli ve anlamlı hoş geldin Ramazan sözleri

On bir ayın sultanı Ramazan, bereketi ve manevi huzuruyla gönülleri aydınlatmaya geliyor. İlk oruç yarın (1 Mart Cumartesi) tutulacak ve bu gece sahura kalkılacak. İlk teravih namazı bu akşam 81 ilde tüm camilerde kılınacak. Bu kutsal ay boyunca oruç ibadeti, dua ve yardımlaşma ön plana çıkarken, sevdiklerimizle paylaşacağımız içten mesajlar da Ramazan'ın bereketini artırıyor. Manevi huzurun doruklara ulaştığı bu mübarek ayda anlamlı, dualı ve ayetli Ramazan mesajları sıkça tercih ediliyor. İşte en güzel dualı, ayetli ve anlamlı hoş geldin Ramazan sözleri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.02.2025 19:24
Ramazan Mesajları 2025 | En güzel, dualı, ayetli ve anlamlı hoş geldin Ramazan sözleri

On bir ayın sultanı Ramazan ayı, sabır, ibadet ve paylaşmanın en yoğun şekilde yaşandığı mübarek bir zaman dilimidir. İslam aleminin heyecanla beklediği bu kutsal ay, manevi huzurun doruk noktaya ulaştığı bir dönem olarak sevdiklerimizle olan bağlarımızı güçlendirmemize vesile oluyor. Vatandaşlar, sevdiklerine içten dileklerde bulunmak, onları hatırladığını göstermek için Ramazan mesajlarını araştırıyor. İşte anlam dolu, kısa ve uzun hoş geldin Ramazan mesajları…

Ramazan Mesajları 2025 | En güzel, dualı, ayetli ve anlamlı hoş geldin Ramazan sözleri

RAMAZAN MESAJLARI VE HADİSLERİ


Resulullah (SAV) buyurdu: "Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema (cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır." (Nesâî, Sıyâm, 5)

Resulullah (SAV) buyurdu: "Ramazan ayının ilk gecesi olunca, şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir (melek) şöyle seslenir: 'Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel! Ey şer isteyen uzatma, günahlarından vazgeç!' Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir." (Tirmizî, Savm, 1)

Ramazan Mesajları 2025 | En güzel, dualı, ayetli ve anlamlı hoş geldin Ramazan sözleri

Resulullah (SAV) buyurdu: "Kim Allah'a inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, İmân, 28)

Resulullah (SAV) buyurdu: "Oruç (sahibini koruyan) bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, ahlâksızca konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa, iki defa, "Ben oruçluyum" desin." (Buhârî, Savm, 2)

Ramazan Mesajları 2025 | En güzel, dualı, ayetli ve anlamlı hoş geldin Ramazan sözleri

Ramazan ayında dualarınız kabul, gönlünüz huzur dolsun. Sofralarınız bereketle, kalbiniz imanla ışıldasın. Hayırlı Ramazanlar!

Bütün müminlerin dostça kardeşçe bereketi, hem sofralarında hemde kalplerinde hissedecekleri mutlu bir Ramazan ayı geçirmeyi nasip etsin yüce yaradan.

On bir ayın sultanı geldi! Bu mübarek ayın rahmeti üzerinize olsun, dualarınız kabul, sofranız bereketle dolsun. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun!

Sıcak çorbalar koyulsun tabaklara, samimi sohbet başlasın sıcak yuvalarda bu ay Ramazan ayı mübarek olsun tüm insanlara…

Ramazan Mesajları 2025 | En güzel, dualı, ayetli ve anlamlı hoş geldin Ramazan sözleri

Ramazan ayı, kalbimizi temizleyip ruhumuzu arındırma vaktidir. Bu mübarek ayda gönülleriniz huzur, dualarınız kabul olsun. Sabır, şükür ve ibadetle geçen bir Ramazan dileğiyle…

Rabbimizden af ve mağfiret dileme vakti geldi! Oruçlarımız kabul, dualarımız makbul, gönüllerimiz huzurla dolsun. Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan!

Gözlerinizde mutluluk, gönlünüzde huzur, sofranızda bereket daim olsun. Ramazan ayınız mübarek olsun!

Bin damla rahmet, bin tatlı huzur, bin mutlu an sizinle olsun. Ramazan ayınız hayırlara vesile olsun!

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