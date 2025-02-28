Ramazan Mesajları 2025 | En güzel, dualı, ayetli ve anlamlı hoş geldin Ramazan sözleri
On bir ayın sultanı Ramazan, bereketi ve manevi huzuruyla gönülleri aydınlatmaya geliyor. İlk oruç yarın (1 Mart Cumartesi) tutulacak ve bu gece sahura kalkılacak. İlk teravih namazı bu akşam 81 ilde tüm camilerde kılınacak. Bu kutsal ay boyunca oruç ibadeti, dua ve yardımlaşma ön plana çıkarken, sevdiklerimizle paylaşacağımız içten mesajlar da Ramazan'ın bereketini artırıyor. Manevi huzurun doruklara ulaştığı bu mübarek ayda anlamlı, dualı ve ayetli Ramazan mesajları sıkça tercih ediliyor. İşte en güzel dualı, ayetli ve anlamlı hoş geldin Ramazan sözleri…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.02.2025 19:24