Ramazan Mesajları 2025 | En güzel, dualı, ayetli ve anlamlı hoş geldin Ramazan sözleri

RAMAZAN MESAJLARI VE HADİSLERİ



Resulullah (SAV) buyurdu: "Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema (cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır." (Nesâî, Sıyâm, 5)

Resulullah (SAV) buyurdu: "Ramazan ayının ilk gecesi olunca, şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir (melek) şöyle seslenir: 'Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel! Ey şer isteyen uzatma, günahlarından vazgeç!' Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir." (Tirmizî, Savm, 1)