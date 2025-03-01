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Fırın tadında Ramazan pidesi tarifi | Evde pide yapmanın püf noktaları

Ramazan ayı, bereketin ve paylaşımın en güzel yaşandığı zamanlardan biridir. Ramazan ayı denilince akla gelen ilk yiyeceklerden biri de Ramazan pidesi! İftar sofralarının baş tacı olan Ramazan pidesi, sıcacık ve mis kokusuyla vazgeçilmez bir lezzet. Peki evde fırında tadında Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte evinizi mis gibi kokularıyla saracak pide tarifi….

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.03.2025 16:07 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 16:08
Fırın tadında Ramazan pidesi tarifi | Evde pide yapmanın püf noktaları

Ramazan ayı, Müslümanlar büyük bir coşku ve heyecanla karşılandı. Bu mübarek ayda misafir ağırlamak ve bereket dolu sofralar kurmak önemli bir gelenek. İftar ve sahur sofraları, özenle hazırlanan yemeklerle donatılırken, bu sofraların baş tacı ise sıcacık Ramazan pidesi oluyor. Fırından yeni çıkmış mis kokulu pide, iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri! Ramazan ayının gelişiyle birçok kişi, evde taş fırın lezzetinde Ramazan pidesi yapmanın püf noktalarını araştırıyor. İşte mutfağınızı enfes kokularla dolduracak, içi yumuşacık, dışı nar gibi kızarmış ev yapımı Ramazan pidesi tarifi...

Fırın tadında Ramazan pidesi tarifi | Evde pide yapmanın püf noktaları

Ev Yapımı Ramazan Pidesi Tarifi 🌙✨


Ev yapımı Ramazan pidesinin en önemli aşaması, hamurun kıvamını doğru tutturmaktır. Pidenin içi yumuşacık, dışı ise nar gibi kızarmış olmalıdır.

Fırın tadında Ramazan pidesi tarifi | Evde pide yapmanın püf noktaları

Malzemeler

3 su bardağı un

2 su bardağı ılık su

50 ml sıvı yağ

200 gr ekşi maya

12 gr tuz

10 gr şeker

Üzeri İçin

1 yumurta sarısı

Susam / çörek otu (isteğe bağlı)

Fırın tadında Ramazan pidesi tarifi | Evde pide yapmanın püf noktaları

Yapılışı

Geniş bir yoğurma kabına ekşi mayayı, ılık suyu, tuzu ve şekeri ekleyip iyice karıştırın.

Sıvı yağı ve unu azar azar ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Üzerini temiz bir bezle örtüp 1-2 saat mayalanmaya bırakın. (Eğer daha lezzetli ve hafif bir pide isterseniz, hamuru bir gece önceden yoğurup buzdolabında 14-16 saat dinlendirebilirsiniz.)

Fırın tadında Ramazan pidesi tarifi | Evde pide yapmanın püf noktaları

Mayalanan hamuru hafif unlanmış tezgaha alıp nazikçe toparlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye alın. 30 dakika daha dinlendirin.

Parmak uçlarınızla pide şeklini vererek yüzeyini klasik baklava deseniyle süsleyin.

Üzerine çırpılmış yumurta sarısını sürüp isteğe göre susam ve çörek otu serpiştirin.

Önceden 220 dereceye ısıtılmış fırında, bir kap içinde su buharı oluşturarak pişirin. Buhar sayesinde pide daha yumuşak ve lezzetli olacaktır.

Yaklaşık 15-20 dakika piştikten sonra nar gibi kızaran pidenizi fırından çıkarın ve dinlendirdikten sonra servis edin.

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