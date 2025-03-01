Fırın tadında Ramazan pidesi tarifi | Evde pide yapmanın püf noktaları

Ramazan ayı, Müslümanlar büyük bir coşku ve heyecanla karşılandı. Bu mübarek ayda misafir ağırlamak ve bereket dolu sofralar kurmak önemli bir gelenek. İftar ve sahur sofraları, özenle hazırlanan yemeklerle donatılırken, bu sofraların baş tacı ise sıcacık Ramazan pidesi oluyor. Fırından yeni çıkmış mis kokulu pide, iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri! Ramazan ayının gelişiyle birçok kişi, evde taş fırın lezzetinde Ramazan pidesi yapmanın püf noktalarını araştırıyor. İşte mutfağınızı enfes kokularla dolduracak, içi yumuşacık, dışı nar gibi kızarmış ev yapımı Ramazan pidesi tarifi...