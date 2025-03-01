Fırın tadında Ramazan pidesi tarifi | Evde pide yapmanın püf noktaları
Ramazan ayı, bereketin ve paylaşımın en güzel yaşandığı zamanlardan biridir. Ramazan ayı denilince akla gelen ilk yiyeceklerden biri de Ramazan pidesi! İftar sofralarının baş tacı olan Ramazan pidesi, sıcacık ve mis kokusuyla vazgeçilmez bir lezzet. Peki evde fırında tadında Ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte evinizi mis gibi kokularıyla saracak pide tarifi….
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.03.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 16:08