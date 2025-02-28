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Sahurda ne yenir? Kaçınılması gereken besinler neler? Uzman isim açıkladı

Ramazan-ı Şerif ayının gelmesiyle birlikte sahur ve iftar sofraları için hazırlıklar başladı. Sahurda tüketilmesi gereken besinler merak konusu oldu. Birçok vatandaş, oruç süresince hem tok kalmayı hem de susuzluk hissini en aza indirmeyi sağlayan sağlıklı sahur menülerini araştırıyor. Uzmanlar, gün boyu enerjiyi koruyabilmek adına sahurda tok tutan besinlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgularken, iftarda mideyi yormayan hafif gıdaların tüketilmesini öneriyor. Peki sahurda ne yenir? İşte kaçınılması gereken besinler…

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 28.02.2025 19:02 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 19:02
Sahurda ne yenir? Kaçınılması gereken besinler neler? Uzman isim açıkladı

Sahurda ne yediğiniz gün boyunca enerjinizi ve susuzluk seviyenizi doğrudan etkiliyor. Ramazan ayı boyunca sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak, oruç tutan bireyler için hayati öneme sahip. Gün boyu süren açlığın ardından iftar öğününü bilinçli bir şekilde planlamak, mide rahatsızlıklarının önüne geçiyor. Uzmanlar, iftarda da mideyi yormayacak, sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni oluşturulması gerektiğine dikkat çekiyor.

Sahurda ne yenir? Kaçınılması gereken besinler neler? Uzman isim açıkladı

Tok Kalmak İçin Sahurda Ne Yemeli?

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir, sahur ve iftarı ağır gıdalardan arındırılmış bir şekilde yapılması gerektiğini belirtiyor. Özellikle işlenmiş gıdalardan, sahurda ve iftarda hazır yiyeceklerden uzak durmanızı tavsiye ediyor.

Sahurda ne yenir? Kaçınılması gereken besinler neler? Uzman isim açıkladı

Hamur İşinden Uzak Durulmalı

Sahuru atlamamamız gerektiğini vurgulayan Demir, "Sahur bizim için çok önemli bir öğün. Nasıl ki günün içerisinde kahvaltımız çok önemli, sahur da bizim için çok çok önemli. Çünkü sahurda aldığımız yiyecekler gün içerisinde bize enerji verecektir, bizi zinde tutacaktır." dedi.

Sahurda ne yenir? Kaçınılması gereken besinler neler? Uzman isim açıkladı

İç Hastalıkları Uzmanı, sahurda kaçınılması gereken besinlerle ilgili önerilerde bulundu.

"Sahurda yağlı yiyeceklerden, kızartmalardan, hamur işlerinden uzak durmanızı öneririm. Çünkü bunlar gün içerisinde kan şekerimizi düzensiz arttıracak ve sonrasında da düzensiz insülin salgılanmasına neden olarak reaktif hipoglisemi dediğimiz yemek sonrası şeker düşüşünü yaşatacaktır.

Sahurda ne yenir? Kaçınılması gereken besinler neler? Uzman isim açıkladı

Oruçlu olduğumuz için de tekrardan bir şeker alımı olmayacağı için hipoglisemin şikayetlerimiz çok olabilir. O yüzden sahurda proteinden zengin, sağlıklı karbonhidrat şeklinde tercih etmenizi öneririm" şeklinde konuştu.

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