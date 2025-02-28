Sahurda ne yenir? Kaçınılması gereken besinler neler? Uzman isim açıkladı

Hamur İşinden Uzak Durulmalı

Sahuru atlamamamız gerektiğini vurgulayan Demir, "Sahur bizim için çok önemli bir öğün. Nasıl ki günün içerisinde kahvaltımız çok önemli, sahur da bizim için çok çok önemli. Çünkü sahurda aldığımız yiyecekler gün içerisinde bize enerji verecektir, bizi zinde tutacaktır." dedi.