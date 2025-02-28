Sahurda ne yenir? Kaçınılması gereken besinler neler? Uzman isim açıkladı
Ramazan-ı Şerif ayının gelmesiyle birlikte sahur ve iftar sofraları için hazırlıklar başladı. Sahurda tüketilmesi gereken besinler merak konusu oldu. Birçok vatandaş, oruç süresince hem tok kalmayı hem de susuzluk hissini en aza indirmeyi sağlayan sağlıklı sahur menülerini araştırıyor. Uzmanlar, gün boyu enerjiyi koruyabilmek adına sahurda tok tutan besinlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgularken, iftarda mideyi yormayan hafif gıdaların tüketilmesini öneriyor. Peki sahurda ne yenir? İşte kaçınılması gereken besinler…
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Giriş Tarihi: 28.02.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 19:02