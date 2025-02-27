Viral Galeri Viral Liste Oruçta mide sağlığını korumanın altın kuralları! Sahur ve iftarda ne yemeli? Uzman isim A'dan Z'ye anlattı

Oruçta mide sağlığını korumanın altın kuralları! Sahur ve iftarda ne yemeli? Uzman isim A'dan Z'ye anlattı

Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmek, gün boyu enerjik kalmak ve mide rahatsızlıklarını önlemek için büyük önem taşıyor. Uzmanlar, özellikle sahurda tok tutan besinler tüketmenin ve iftarda mideyi yormayacak şekilde beslenmenin gerekliliğine dikkat çekiyor. İşte sahur ve iftar öğünlerinde yapılan hatalar ve sağlıklı beslenmenin yolları...

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Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:36 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 10:41
Oruçta mide sağlığını korumanın altın kuralları! Sahur ve iftarda ne yemeli? Uzman isim A’dan Z’ye anlattı

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte sahur ve iftar hazırlıkları hız kazandı. Oruç süresince sağlıklı beslenmek, hem vücudu zorlamamak hem de gün boyu enerjik kalabilmek adına büyük önem taşıyor. Uzmanlar, özellikle sahurda tok tutan besinlerin tercih edilmesi ve iftarda mideyi yormayan gıdaların tüketilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Oruçta mide sağlığını korumanın altın kuralları! Sahur ve iftarda ne yemeli? Uzman isim A’dan Z’ye anlattı

MİDE SAĞLIĞINA DİKKAT!

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, Ramazan ayında değişen beslenme düzenine bağlı olarak mide problemlerinin artabileceğine dikkat çekiyor. Bilgiç, "Yeme alışkanlıkları değiştiği için, normal yeme rutin programımızın dışına çıktığımız için Ramazan ayında, buna bağlı gastrointestinal sistemde bazı problemler de ortaya çıkmaktadır doğal olarak.

Oruçta mide sağlığını korumanın altın kuralları! Sahur ve iftarda ne yemeli? Uzman isim A’dan Z’ye anlattı

Bunlar yapılacak küçük yeme değişiklikleriyle tamamen düzelebilen değişikliklerdir. Oruç sırasında çok uzun süreli oruç tuttuğumuzda, uzun süreli aç kaldığımızda mide asiti artar. Ramazan ayında yememize, içmemize dikkat etmemiz lazım." dedi.

Oruçta mide sağlığını korumanın altın kuralları! Sahur ve iftarda ne yemeli? Uzman isim A’dan Z’ye anlattı

Özellikle iftar ve sahurda yapılan beslenme hatalarının sindirim sistemini zorladığını belirten Bilgiç, bu dönemde mideyi koruyacak bir beslenme planının uygulanması gerektiğini vurguladı.

Oruçta mide sağlığını korumanın altın kuralları! Sahur ve iftarda ne yemeli? Uzman isim A’dan Z’ye anlattı

İFTAR VE SAHUR ARASINDA NASIL BESLENMELİYİZ?

İftar anında yapılan en büyük hatalardan birinin hızlı yemek yemek olduğunu belirten Prof. Dr. Bilgiç, sahur ve iftar aralığında dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

İftara çorbayla başlanmalı: Ilık bir çorba, mideyi yemeğe hazırlayarak sindirimi kolaylaştırır.

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