İnsülin iğnesi oruç bozar mı? Diyabet hastaları oruç tutabilir mi?
Ramazan ayı yaklaştıkça oruç ibadetine ilişkin en çok merak edilen konular da gündeme gelmeye başladı. Bilhassa kronik hastalıklar nedeniyle düzenli ilaç kullananlar, oruç kuralları konusunda soru işaretleri yaşamaktadır. Şeker hastalarının düzenli olarak kullanması gereken insülin iğnesi, bu kapsamda en çok tartışılan konular arasında yer alıyor. Peki insülin iğnesi orucu bozar mı? Oruçluyken insülin kullanmak mümkün mü?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 11:16