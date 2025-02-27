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İnsülin iğnesi oruç bozar mı? Diyabet hastaları oruç tutabilir mi?

Ramazan ayı yaklaştıkça oruç ibadetine ilişkin en çok merak edilen konular da gündeme gelmeye başladı. Bilhassa kronik hastalıklar nedeniyle düzenli ilaç kullananlar, oruç kuralları konusunda soru işaretleri yaşamaktadır. Şeker hastalarının düzenli olarak kullanması gereken insülin iğnesi, bu kapsamda en çok tartışılan konular arasında yer alıyor. Peki insülin iğnesi orucu bozar mı? Oruçluyken insülin kullanmak mümkün mü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:05 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 11:16
İnsülin iğnesi oruç bozar mı? Diyabet hastaları oruç tutabilir mi?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman oruç ibadetine hazırlanırken, kronik hastalığı olan bireyler için bazı soru işaretleri oluşuyor. İnsülin iğnesinin oruca etkisi de bu konuda en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Diyabet hastaları, uzun saatler süren açlık ve susuzluğun sağlıklarını nasıl etkileyebileceğini merak ediyor. Sağlık nedeniyle enjeksiyon yaptırmak zorunda olan kişiler, iğne yaptırmanın orucu bozup bozmadığını öğrenmek istiyor. Peki diyabet hastaları oruç tutabilir mi? İşte insülin iğnesi ile ilgili Diyanet açıklamaları…

İnsülin iğnesi oruç bozar mı? Diyabet hastaları oruç tutabilir mi?

Diyabet hastalarının oruç tutup tutamayacağı, hastalığın tipi ve genel sağlık durumlarına bağlıdır. Bu nedenle, şeker hastalarının oruç tutup tutamayacağına uzman doktorun yapacağı değerlendirme sonucunda karar verilmelidir.

İnsülin iğnesi oruç bozar mı? Diyabet hastaları oruç tutabilir mi?

Oruçluyken İnsülin İğnesi Yaptırmak Orucu Bozar mı?


Diyanet açıklamasına göre, iğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar (DİYK 22.09.2005 tarihli karar). Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığı için orucu bozmaz.

İnsülin iğnesi oruç bozar mı? Diyabet hastaları oruç tutabilir mi?

Diğer yandan ehil doktorların, oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta, Ramazan'da oruç tutmayabilir. Böyle bir kişi, eğer iyileşme ihtimali varsa orucunu daha sonra kaza etmek üzere bırakır; böyle bir ihtimal yoksa Ramazan ayının her günü için birer fidye verir. İnsüline bağımlı olarak yaşayan hastaların da oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa oruç tutmayabilirler. Tutamadıkları oruçlarının sayısınca her gün için bir fidye verirler.

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