Hastaya oruç tutmak farz mı, kimler oruç tutmakla yükümlü? Oruç tutmamanın kefareti nedir?
Ramazan ayı, İslam dünyası için manevi anlamda büyük bir öneme sahip. 11 ayın sultanı yaklaşırken milyonlarca Müslüman oruç ibadetine hazırlanıyor. Kronik rahatsızlığı bulunan bazı bireyler, sağlık durumları nedeniyle oruç tutup tutamayacaklarını merak ediyor. Yaşlılar, hamileler ve çeşitli sağlık sorunları olanlar için İslam'ın belirlediği hükümler bulunuyor. Peki oruç kimlere farz kılınmıştır, kimler oruç tutmakla yükümlüdür?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.02.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 11:07