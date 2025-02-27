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Hastaya oruç tutmak farz mı, kimler oruç tutmakla yükümlü? Oruç tutmamanın kefareti nedir?

Ramazan ayı, İslam dünyası için manevi anlamda büyük bir öneme sahip. 11 ayın sultanı yaklaşırken milyonlarca Müslüman oruç ibadetine hazırlanıyor. Kronik rahatsızlığı bulunan bazı bireyler, sağlık durumları nedeniyle oruç tutup tutamayacaklarını merak ediyor. Yaşlılar, hamileler ve çeşitli sağlık sorunları olanlar için İslam'ın belirlediği hükümler bulunuyor. Peki oruç kimlere farz kılınmıştır, kimler oruç tutmakla yükümlüdür?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.02.2025 11:07 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 11:07
Hastaya oruç tutmak farz mı, kimler oruç tutmakla yükümlü? Oruç tutmamanın kefareti nedir?

Oruç ibadeti, İslam'ın beş temel şartından biri olarak büyük bir öneme sahiptir. Oruç ibadeti, sağlık durumu uygun olan bireyler için farzdır. Hamileler, yaşlılar ve bazı özel durumları bulunan kişiler ise dinî yükümlülüklerden muaf tutulmuştur. Peki hastaya oruç tutmak farz mı, kimler oruç tutmakla yükümlü? Bu konu ile ilgili Diyanet açıklamaları merak ediliyor...

Hastaya oruç tutmak farz mı, kimler oruç tutmakla yükümlü? Oruç tutmamanın kefareti nedir?

Oruç Kimlere Farzdır?

Ramazan-ı Şerif ayının gelmesi ile oruç ibadetine ilişkin sorular yeniden gündeme geldi. İslam dininde oruç, belirli şartları taşıyan bireylere farz kılınmıştır. Ramazan hazırlıklarının başlaması ile birlikte kronik rahatsızlığı olanlar oruç tutup tutmayacağını merak ediyor. Bir kişinin oruç ibadetini yerine getirmekle yükümlü olması için belirli şartları taşıması gerekmektedir. Peki oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir? İşte Diyanet açıklamaları…

Hastaya oruç tutmak farz mı, kimler oruç tutmakla yükümlü? Oruç tutmamanın kefareti nedir?

Oruç, İslam inancını benimseyen bireyler için farzdır. İslam'da ergenlik çağına giren bireyler ve sağlık durumu oruç tutmaya engel teşkil etmeyen bireyler, bu ibadeti yerine getirmekle yükümlüdür. Zihinsel engeli bulunan veya akli melekeleri yerinde olmayan bireyler, dinî sorumluluklardan muaf tutulur. Kronik rahatsızlıkları bulunanlar veya sağlık sorunları nedeniyle oruç tutamayacak olanlar ise oruç ibadetini yerine getirmekle yükümlü değildir. Hastalığın durumuna göre oruç tutup tutmayacağı ise uzman doktor kontrolünde karar verilmesi gerekir.

Hastaya oruç tutmak farz mı, kimler oruç tutmakla yükümlü? Oruç tutmamanın kefareti nedir?

Diyanet tarafından yapılan yazılı açıklamalarda şu ifadeler yer almaktadır:

İslâm'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî', 2/87).

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26 [494-495]; Tirmizî, Salât, 182 [407]).

Hastaya oruç tutmak farz mı, kimler oruç tutmakla yükümlü? Oruç tutmamanın kefareti nedir?

Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyrulmuştur: "Ey inananlar! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi Allah'a karşı gelmekten sakınasınız diye, size de sayılı günlerde farz kılındı. İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca dayanamayanlar, bir düşkünü doyuracak kadar fidye verir. Kim gönülden iyilik yaparsa, o iyilik kendisinedir. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha iyidir." (el-Bakara, 2/183-184).

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