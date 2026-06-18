Nefise Karatay’dan Survivor sonrası olay sözler! "Kendimden utandım" deyip itiraf etti
Survivor 2026 maratonunda final heyecanı zirveye tırmanırken, yarışmaya veda eden eski şampiyon Nefise Karatay, konuk olduğu programda samimi açıklamalarıyla gündeme oturdu. Aylar süren ada macerasının ardından yaşadığı ilişki polemiklerine dair pişmanlığını dile getiren Karatay, "Kendimden utandım; artık ilişkilerimi Survivor'a taşımayacağım" sözleriyle dikkat çekti.
Survivor 2026'da şampiyonluk düğümünün çözüleceği İstanbul final maratonu, dün akşam canlı yayınlanan dev bir mücadeleyle başladı. Dört finalistin parkura çıktığı gecede, yarı finale yükselen isimler belli olurken, bir yarışmacı şampiyonluk hayallerine veda etti.
İSTANBUL'DA İLK YARI FİNALİSTLER NETLEŞTİ
Survivor'ın İstanbul ayağındaki ilk çeyrek final karşılaşmalarında nefesler tutuldu. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip oyunlarda yarışmacılar, yarı finale adlarını yazdırmak için ter döktü.
Yapılan eşleşmeler ve sonuçlar şöyle:
Mert Nobre - Sercan Yıldırım: İkili arasındaki mücadeleden 8-2'lik skorla galip ayrılan Mert Nobre, yarı finale yükselen ilk isim oldu.
Ramazan Sarı - Nagihan Karadere: Bu eşleşmede rakibini 8-4 mağlup eden Ramazan Sarı, yarı final biletini cebine koydu.
SERCAN YILDIRIM'A DUYGUSAL VEDA
Yarı finale kalan son ismi belirlemek için ikinci turda Sercan Yıldırım ve Nagihan Karadere kozlarını paylaştı. 10 oyun üzerinden gerçekleşen büyük rekabetin sonunda, 10-4'lük skorla kazanan taraf Nagihan Karadere oldu.
Bu sonuçla birlikte Nagihan Karadere yarı finale adını yazdıran üçüncü isim olurken, Sercan Yıldırım şampiyonluk hayallerine veda etti. Oyun sonunda gözyaşlarına hakim olamayan Sercan, duygusal anlar yaşadı.
BU AKŞAM FİNALİSTLER BELLİ OLACAK
Survivor 2026'da finale giden yolun taşları döşenmeye devam ediyor. Bu akşam Mert Nobre, Ramazan Sarı ve Nagihan Karadere şampiyonluk için parkura çıkacak.
NEFİSE'DEN İLK PAYLAŞIM
Final biletini kıl payı kaçıran Nefise Karatay ise Survivor 2026 macerasını noktalayarak elenen son isim olmuştu. Yarışmanın ardından sosyal medyada ilk paylaşımını yapan Nefise, 6 aylık ayrılığın ardından ablası Melike Karatay ile bir araya geldi. Ablasının "Minik bebeğimle 6 ay sonra büyük buluşma" notuyla paylaştığı o anlar, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.