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Nefise Karatay’dan Survivor sonrası olay sözler! "Kendimden utandım" deyip itiraf etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Survivor 2026 maratonunda final heyecanı zirveye tırmanırken, yarışmaya veda eden eski şampiyon Nefise Karatay, konuk olduğu programda samimi açıklamalarıyla gündeme oturdu. Aylar süren ada macerasının ardından yaşadığı ilişki polemiklerine dair pişmanlığını dile getiren Karatay, "Kendimden utandım; artık ilişkilerimi Survivor'a taşımayacağım" sözleriyle dikkat çekti.

Nefise Karatay’dan Survivor sonrası olay sözler! "Kendimden utandım" deyip itiraf etti 1

Survivor 2026'da şampiyonluk düğümünün çözüleceği İstanbul final maratonu, dün akşam canlı yayınlanan dev bir mücadeleyle başladı. Dört finalistin parkura çıktığı gecede, yarı finale yükselen isimler belli olurken, bir yarışmacı şampiyonluk hayallerine veda etti.

Nefise Karatay’dan Survivor sonrası olay sözler! "Kendimden utandım" deyip itiraf etti 2

İSTANBUL'DA İLK YARI FİNALİSTLER NETLEŞTİ

Survivor'ın İstanbul ayağındaki ilk çeyrek final karşılaşmalarında nefesler tutuldu. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip oyunlarda yarışmacılar, yarı finale adlarını yazdırmak için ter döktü.

Yapılan eşleşmeler ve sonuçlar şöyle:

Mert Nobre - Sercan Yıldırım: İkili arasındaki mücadeleden 8-2'lik skorla galip ayrılan Mert Nobre, yarı finale yükselen ilk isim oldu.

Ramazan Sarı - Nagihan Karadere: Bu eşleşmede rakibini 8-4 mağlup eden Ramazan Sarı, yarı final biletini cebine koydu.

Nefise Karatay’dan Survivor sonrası olay sözler! "Kendimden utandım" deyip itiraf etti 3

SERCAN YILDIRIM'A DUYGUSAL VEDA

Yarı finale kalan son ismi belirlemek için ikinci turda Sercan Yıldırım ve Nagihan Karadere kozlarını paylaştı. 10 oyun üzerinden gerçekleşen büyük rekabetin sonunda, 10-4'lük skorla kazanan taraf Nagihan Karadere oldu.

Bu sonuçla birlikte Nagihan Karadere yarı finale adını yazdıran üçüncü isim olurken, Sercan Yıldırım şampiyonluk hayallerine veda etti. Oyun sonunda gözyaşlarına hakim olamayan Sercan, duygusal anlar yaşadı.

Nefise Karatay’dan Survivor sonrası olay sözler! "Kendimden utandım" deyip itiraf etti 4

BU AKŞAM FİNALİSTLER BELLİ OLACAK

Survivor 2026'da finale giden yolun taşları döşenmeye devam ediyor. Bu akşam Mert Nobre, Ramazan Sarı ve Nagihan Karadere şampiyonluk için parkura çıkacak.

Nefise Karatay’dan Survivor sonrası olay sözler! "Kendimden utandım" deyip itiraf etti 5

NEFİSE'DEN İLK PAYLAŞIM

Final biletini kıl payı kaçıran Nefise Karatay ise Survivor 2026 macerasını noktalayarak elenen son isim olmuştu. Yarışmanın ardından sosyal medyada ilk paylaşımını yapan Nefise, 6 aylık ayrılığın ardından ablası Melike Karatay ile bir araya geldi. Ablasının "Minik bebeğimle 6 ay sonra büyük buluşma" notuyla paylaştığı o anlar, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Nefise Karatay’dan Survivor sonrası olay sözler! "Kendimden utandım" deyip itiraf etti 6

"CİDDİ ANLAMDA UTANDIM"

Dominik'ten döner dönmez Gel Konuşalım programına katılan Nefise Karatay, yarışma sürecinde yaşadığı ilişki polemikleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Yaşananlar nedeniyle kendisinden utandığını ifade eden Nefise şunları söyledi:

"Utandım. Ciddi olarak kendimden utandım. Hem eski erkek arkadaşımı hem de kendimi düşürdüğüm durumdan dolayı ciddi anlamda utandım ve yarışmadan çıktığımdan beri büyük bir pişmanlık duyuyorum. Bu bana büyük bir ders oldu; artık fevri hareket etmek istemiyorum ve ilişkilerimi, aşk konularını Survivor'a taşımayacağım.

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Nefise Karatay’dan Survivor sonrası olay sözler! "Kendimden utandım" deyip itiraf etti 7

Oradayken her gün oyun ve yüksek stres olduğu için kendimce durumu biraz eğlenceye vurmak istedim ama sonradan sevmeyenlerime neden böyle bir malzeme verdiğimi sorguladım.

Artık 26 yaşındayım, ilk geldiğim sezonlardaki gibi 22-23 yaşlarında değilim ve yaşım bir bahane olamaz; karakter olarak artık bu durumları tolere etmem, daha sakin olmam gerekiyor."

Nefise Karatay’dan Survivor sonrası olay sözler! "Kendimden utandım" deyip itiraf etti 8

Survivor 2026'nın şampiyonunun belirleneceği büyük final, 19 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşecek. Mert, Sercan, Nagihan ve Ramazan'dan hangisinin kupayı kaldıracağı merakla bekleniyor.

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