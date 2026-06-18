Yeşilçam'da dikkat çeken tekrar: Gülşen Bubikoğlu 6 farklı yapımda Zeynep karakterini canlandırdı
Türk sinemasının tartışmasız en zarif ismi Gülşen Bubikoğlu'nun kariyeriyle ilgili şaşırtıcı bir detay yıllar sonra gün yüzüne çıktı. Usta oyuncunun filmografisinde tam 6 kez karşılaştığı Zeynep ismi, hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Kızı Zeynep İnanoğlu'nun dünyaya gelmesiyle bambaşka bir anlam kazanan bu rastlantı, sanatçının kariyerindeki en duygusal tesadüf olarak hafızalara kazındı.
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu, yıllar geçse de zarafetiyle hayranlarını büyülemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 71. yaşını kutlayan ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken usta oyuncunun kariyerine dair ortaya çıkan bir detay, Yeşilçam tutkunlarını duygulandırdı.
GÜZELLİĞİYLE YILLARA MEYDAN OKUYOR
Bubikoğlu, 1973 yılında Ses dergisinin yarışmasıyla adım attığı sinema dünyasında, Türker İnanoğlu ile olan 50 yıllık evliliği ve unutulmaz oyunculuğuyla Türk sinemasının altın çağına damgasını vurmuştu. Bugünlerde ise usta oyuncunun filmografisinde dikkat çeken şaşırtıcı bir "Zeynep" tesadüfü gün yüzüne çıktı.
TESADÜF MÜ, KADERİN CİLVESİ Mİ?
Gülşen Bubikoğlu'nun kariyeri boyunca rol aldığı tam 6 farklı yapımda canlandırdığı karakterin adının "Zeynep" olması, hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Senaryo seçimlerinde özel bir tercihi olmasa da, kızı Zeynep İnanoğlu'nun 1977 yılında dünyaya gelmesiyle bu isim, sanatçı için bambaşka bir anlam kazandı.
Sanatçının kariyerinde "Zeynep" ismiyle iz bıraktığı o unutulmaz yapımlar şunlar:
Kader Bağlayınca (1976): "Zeynep" (Zeyno)
Ne Umduk Ne Bulduk (1976): "Zeynep"
Bizim Kız (1977): "Zeynep Arda"
Renkli Dünya (1980): "Zeynep Demir"
Zirvedekiler (1994): "Zeynep"
Affet Bizi Hocam (1998): "Zeynep Öğretmen"