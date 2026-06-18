Yeşilçam'da dikkat çeken tekrar: Gülşen Bubikoğlu 6 farklı yapımda Zeynep karakterini canlandırdı

Türker İnanoğlu ile Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu 1977 yılında dünyaya geldi. Koç Lisesi'ni birincilikle bitirdikten sonra 1999'da Harvard Üniversitesi'nden Elektrik Elektronik Mühendisi olarak mezun oldu. Cambridge Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını yaptı. Phonetic Arts'ta ortak ve mühendis olarak çalışmaya başlayan İnanoğlu, ses tanıma konusu üzerine ABD'de 3 patent aldı.

2009'da İngiltere'den ayrılan Zeynep İnanoğlu, ortak ve danışman olarak Phonetic Arts'a Türkiye'den bilgi sunmayı sürdürdü. Daha sonra Google Türkiye'de çalışmaya başlayan Zeynep İnanoğlu, bu şirkette Ürün Pazarlama Müdürü oldu. Doktorasını "seslerin farklı duygulara dönüştürülmesi" ile ilgili hazırlayan İnanoğlu'nun, 250 sayfalık doktora tezi, 20-30 sayfalık bir makale halinde, teknoloji dünyasının prestijli yayınlarından Speech Communication (Sesle İletişim) dergisinde yayımladı. Dergiye yazının kabul süreci bir yıl sürüyordu.



O yılmadı; 2008'de makalesini dergiye verdi, 2010'un başında yayımlandı. Ödül komitesi, bu makaleye kaç kişinin referansta bulunduğunu, çalışmadan kaç kişinin yararlandığını inceledi. Ve İnanoğlu'nun makalesini ödüle layık gördü. Barselona'da, 2011 yilinda Avrupa Sinyal İşleme Konferansı'nda (Eusipco) "En İyi Makale" ödülünün sahibi oldu.



Zeynep İnanoğlu, 2011 yılında gazeteci Cüneyt Özdemir ile evlendi. Çiftin, Mavi adında bir oğlu var.