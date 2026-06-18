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Yeşilçam'da dikkat çeken tekrar: Gülşen Bubikoğlu 6 farklı yapımda Zeynep karakterini canlandırdı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türk sinemasının tartışmasız en zarif ismi Gülşen Bubikoğlu'nun kariyeriyle ilgili şaşırtıcı bir detay yıllar sonra gün yüzüne çıktı. Usta oyuncunun filmografisinde tam 6 kez karşılaştığı Zeynep ismi, hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Kızı Zeynep İnanoğlu'nun dünyaya gelmesiyle bambaşka bir anlam kazanan bu rastlantı, sanatçının kariyerindeki en duygusal tesadüf olarak hafızalara kazındı.

Yeşilçam'da dikkat çeken tekrar: Gülşen Bubikoğlu 6 farklı yapımda Zeynep karakterini canlandırdı 1

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu, yıllar geçse de zarafetiyle hayranlarını büyülemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 71. yaşını kutlayan ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken usta oyuncunun kariyerine dair ortaya çıkan bir detay, Yeşilçam tutkunlarını duygulandırdı.

Yeşilçam'da dikkat çeken tekrar: Gülşen Bubikoğlu 6 farklı yapımda Zeynep karakterini canlandırdı 2

GÜZELLİĞİYLE YILLARA MEYDAN OKUYOR

Bubikoğlu, 1973 yılında Ses dergisinin yarışmasıyla adım attığı sinema dünyasında, Türker İnanoğlu ile olan 50 yıllık evliliği ve unutulmaz oyunculuğuyla Türk sinemasının altın çağına damgasını vurmuştu. Bugünlerde ise usta oyuncunun filmografisinde dikkat çeken şaşırtıcı bir "Zeynep" tesadüfü gün yüzüne çıktı.

Yeşilçam'da dikkat çeken tekrar: Gülşen Bubikoğlu 6 farklı yapımda Zeynep karakterini canlandırdı 3

TESADÜF MÜ, KADERİN CİLVESİ Mİ?

Gülşen Bubikoğlu'nun kariyeri boyunca rol aldığı tam 6 farklı yapımda canlandırdığı karakterin adının "Zeynep" olması, hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Senaryo seçimlerinde özel bir tercihi olmasa da, kızı Zeynep İnanoğlu'nun 1977 yılında dünyaya gelmesiyle bu isim, sanatçı için bambaşka bir anlam kazandı.

Yeşilçam'da dikkat çeken tekrar: Gülşen Bubikoğlu 6 farklı yapımda Zeynep karakterini canlandırdı 4

Sanatçının kariyerinde "Zeynep" ismiyle iz bıraktığı o unutulmaz yapımlar şunlar:

Kader Bağlayınca (1976): "Zeynep" (Zeyno)

Ne Umduk Ne Bulduk (1976): "Zeynep"

Bizim Kız (1977): "Zeynep Arda"

Yeşilçam'da dikkat çeken tekrar: Gülşen Bubikoğlu 6 farklı yapımda Zeynep karakterini canlandırdı 5

Renkli Dünya (1980): "Zeynep Demir"

Zirvedekiler (1994): "Zeynep"

Affet Bizi Hocam (1998): "Zeynep Öğretmen"

Yeşilçam'da dikkat çeken tekrar: Gülşen Bubikoğlu 6 farklı yapımda Zeynep karakterini canlandırdı 6

BİR ANNELİK BAĞINA DÖNÜŞEN RASTLANTI

Kızının dünyaya gelmesinden önce ve sonra denk geldiği bu isim benzerliği, sanatçının kariyerindeki en duygusal tesadüf olarak hafızalara kazındı.

Yeşilçam'da dikkat çeken tekrar: Gülşen Bubikoğlu 6 farklı yapımda Zeynep karakterini canlandırdı 7

ZEYNEP İNANOĞLU KİMDİR?

Türker İnanoğlu ile Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu 1977 yılında dünyaya geldi. Koç Lisesi'ni birincilikle bitirdikten sonra 1999'da Harvard Üniversitesi'nden Elektrik Elektronik Mühendisi olarak mezun oldu. Cambridge Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını yaptı. Phonetic Arts'ta ortak ve mühendis olarak çalışmaya başlayan İnanoğlu, ses tanıma konusu üzerine ABD'de 3 patent aldı.

Yeşilçam'da dikkat çeken tekrar: Gülşen Bubikoğlu 6 farklı yapımda Zeynep karakterini canlandırdı 8

2009'da İngiltere'den ayrılan Zeynep İnanoğlu, ortak ve danışman olarak Phonetic Arts'a Türkiye'den bilgi sunmayı sürdürdü. Daha sonra Google Türkiye'de çalışmaya başlayan Zeynep İnanoğlu, bu şirkette Ürün Pazarlama Müdürü oldu. Doktorasını "seslerin farklı duygulara dönüştürülmesi" ile ilgili hazırlayan İnanoğlu'nun, 250 sayfalık doktora tezi, 20-30 sayfalık bir makale halinde, teknoloji dünyasının prestijli yayınlarından Speech Communication (Sesle İletişim) dergisinde yayımladı. Dergiye yazının kabul süreci bir yıl sürüyordu.

O yılmadı; 2008'de makalesini dergiye verdi, 2010'un başında yayımlandı. Ödül komitesi, bu makaleye kaç kişinin referansta bulunduğunu, çalışmadan kaç kişinin yararlandığını inceledi. Ve İnanoğlu'nun makalesini ödüle layık gördü. Barselona'da, 2011 yilinda Avrupa Sinyal İşleme Konferansı'nda (Eusipco) "En İyi Makale" ödülünün sahibi oldu.

Zeynep İnanoğlu, 2011 yılında gazeteci Cüneyt Özdemir ile evlendi. Çiftin, Mavi adında bir oğlu var.

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