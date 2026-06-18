İnsanlar uykuda neden konuşur, en çok söylenen kelime hangisi?
Uykuda konuşmak sanılandan çok daha yaygın bir durum. Araştırmalar, yetişkinlerin üçte ikisinin yaşamlarının bir döneminde uykusunda konuştuğunu gösteriyor. Uzmanlara göre bu davranış; hafıza işleme süreçleri, duygusal yüklerin düzenlenmesi ve beynin uyku sırasında sürdürdüğü nörolojik faaliyetlerle doğrudan bağlantılı olabilir.
Uyku sırasında farkında olmadan konuşmak, bilimsel adıyla "somniloquy", en sık görülen uyku davranışlarından biri olarak kabul ediliyor. Yapılan çalışmalar, bu durumun çoğu insan için zararsız olduğunu ancak beynin gece boyunca devam eden hafıza, duygu ve bilgi işleme süreçlerine dair önemli ipuçları sunduğunu gösteriyor. Bir evrim biyoloğu, uykuda konuşmanın hangi evrede gerçekleştiğinin ve içeriğinin, beynin o anda yürüttüğü faaliyetlerle yakından ilişkili olduğunu belirtiyor.
UYKUDA KONUŞMA SANILANDAN DAHA YAYGIN
Science Direct platformunda yayınlanan bilimsel araştırmalara göre, uykuda konuşma toplumda oldukça yaygın görülen bir durum. 1000 yetişkinin katıldığı geniş kapsamlı bir çalışmada, katılımcıların yüzde 66'sı yaşamlarının en az bir döneminde uykusunda konuştuğunu belirtirken, yüzde 17'si bu deneyimi son üç ay içinde yaşadığını ifade etti.
Uykuda konuşma çocukluk çağında daha sık görülüyor; uzmanlar, küçük çocukların yaklaşık yarısının uyku sırasında konuşabildiğini ve bu oranın yaş ilerledikçe giderek düştüğünü belirtiyor.
UYKU EVRESİ KONUŞMANIN ŞEKLİNİ BELİRLİYOR
Uykuda konuşma her zaman aynı mekanizmayla ortaya çıkmıyor. Konuşmanın içeriği ve biçimi, kişinin bulunduğu uyku evresine göre değişiklik gösterebiliyor.
REM dışı (NREM) uyku sırasında beyin daha yavaş ve ritmik elektriksel faaliyetler yürütüyor. Bu evrelerde ortaya çıkan konuşmalar genellikle kısa ifadeler, mırıldanmalar veya basit cümlelerden oluşuyor.
REM uykusunda ise beynin aktivitesi artıyor ve rüya süreçleri yoğunlaşıyor. Bu nedenle daha karmaşık cümleler ve duygusal ifadeler ortaya çıkabiliyor.
UYKUDA EN ÇOK SÖYLENEN KELİME HANGİSİ?
Paris'teki Avrupa Uyku Araştırma Laboratuvarları'nda yürütülen kapsamlı bir araştırmada yüzlerce uyku konuşması kaydı analiz edildi. Araştırmanın sonuçlarına göre uykuda en sık kullanılan kelime "hayır" oldu. İncelenen ifadelerin önemli bir bölümünü olumsuzluk içeren cümleler oluşturdu.
Bunun yanında soru cümleleri, emir ifadeleri ve günlük konuşma kalıpları da sık görüldü. Araştırmacılar, uyuyan beynin rastgele sesler üretmek yerine çoğu zaman gerçek bir konuşma yürütüyormuş gibi davrandığını belirtiyor.
Araştırmadan öne çıkan bulgular
- Araştırma 2017 yılında yayımlandı.
- Çalışma kapsamında 232 yetişkinin uyku kayıtları incelendi.
- Katılımcılar birden fazla gece boyunca polisomnografi yöntemiyle takip edildi.
- Araştırmacılar toplam 883 ayrı uyku konuşması bölümü kaydetti.
- Kayıtlarda 3.349 anlaşılabilir kelime tespit edildi.
- Uykuda en sık kullanılan kelimenin "hayır" olduğu belirlendi.
- Olumsuzluk içeren ifadeler tüm cümlelerin yüzde 21'inden fazlasını oluşturdu.
- Olumsuz cümleler NREM uykusunda, REM uykusuna göre daha sık görüldü.
- Soru cümleleri konuşmaların yaklaşık yüzde 26'sında yer aldı.
- Dil bilgisi açısından eksiksiz ve anlamlı yan cümleler yüzde 13 oranında kaydedildi.
- Küfürlü ifadeler tüm cümlelerin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturdu.