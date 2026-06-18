İnsanlar uykuda neden konuşur, en çok söylenen kelime hangisi?

Uyku sırasında farkında olmadan konuşmak, bilimsel adıyla "somniloquy", en sık görülen uyku davranışlarından biri olarak kabul ediliyor. Yapılan çalışmalar, bu durumun çoğu insan için zararsız olduğunu ancak beynin gece boyunca devam eden hafıza, duygu ve bilgi işleme süreçlerine dair önemli ipuçları sunduğunu gösteriyor. Bir evrim biyoloğu, uykuda konuşmanın hangi evrede gerçekleştiğinin ve içeriğinin, beynin o anda yürüttüğü faaliyetlerle yakından ilişkili olduğunu belirtiyor.

UYKUDA KONUŞMA SANILANDAN DAHA YAYGIN

Science Direct platformunda yayınlanan bilimsel araştırmalara göre, uykuda konuşma toplumda oldukça yaygın görülen bir durum. 1000 yetişkinin katıldığı geniş kapsamlı bir çalışmada, katılımcıların yüzde 66'sı yaşamlarının en az bir döneminde uykusunda konuştuğunu belirtirken, yüzde 17'si bu deneyimi son üç ay içinde yaşadığını ifade etti.

Uykuda konuşma çocukluk çağında daha sık görülüyor; uzmanlar, küçük çocukların yaklaşık yarısının uyku sırasında konuşabildiğini ve bu oranın yaş ilerledikçe giderek düştüğünü belirtiyor.