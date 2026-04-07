Murat Boz'u kimseyle paylaşamadı! Survivor Nefise'den şaşırtan "yemek" itirafı
Survivor 2026’da heyecanla beklenen iki günlük Birleşme Partisi sona erdi ancak yankıları hala dinmedi. Geçtiğimiz sezon bir Yunan yarışmacıya olan ilgisiyle gündemden düşmeyen, bu sezonun başından beri ise Murat Ceylan’ın yakışıklılığını dilinden düşürmeyen Nefise Karatay, radarına bu kez partinin konuk sanatçısı Murat Boz’u aldı.
Survivor yarışmacılarının iple çektiği Birleşme Partisi, bu yıl parkurdaki rekabetten ziyade adadaki kulis savaşları ve aşk dedikodularıyla gündeme oturdu.
Gecenin jüri üyesi ünlü popçu Murat Boz ve şampiyonluk adayı Nefise Karatay arasındaki diyaloglar, adeta magazin dünyasına bomba gibi düştü.
"BİR TEK BANA FARKLI DAVRANDI"
Yarışmadaki hırslı tavırlarıyla tanınan Nefise Karatay, partinin ardından yaptığı açıklamalarla tansiyonu zirveye taşıdı. Murat Boz'un kendisine özel bir ilgi gösterdiğini iddia eden Karatay, şu ifadeleri kullandı:
"Ekip dahil, jüriler dahil, Acun Bey dahil; Murat Boz bir tek bana farklı davrandı. Bir tek benimle ilgilendi. Beni sahneye kaldırdı, dans etti. Murat Boz benim gözümün içine baka baka dans etmek istedi. Bu ilgiyi herkes gördü."
Diğer kadın yarışmacıların bu durumu kıskandığını öne süren Nefise, adadaki "kulis savaşlarının" fitilini de ateşlemiş oldu.
NEFİSE'DEN OLAY YARATAN "YEMEK" İTİRAFI
Nefise'nin açıklamaları sadece dansla sınırlı kalmadı. Ünlü şarkıcının kendisine yemeğe çıkma teklifinde bulunduğunu ima eden yarışmacı, özgüveniyle izleyenleri şaşırttı. Nefise, "Ben de Murat Boz olsam benimle yemeğe çıkmak isterdim. Adam ileriyi görmüş" diye konuştu.
Nefise "Murat Boz elimden tutup gel seni İstanbul'a götüreceğim dese yarışmayı bırakıp onunla giderdim" diyerek izleyenleri adeta güldürdü.
Nefise Karatay'ın bu esprili ve bir o kadar da iddialı çıkışı sosyal medyada geniş yankı buldu.
MERAK EDİLENLER
Murat Boz ve Nefise Karatay arasında bir şey mi var?
Nefise Karatay, birleşme partisinde Murat Boz'un kendisine özel ilgi gösterdiğini iddia etmiştir; ancak bu durum şu an için yarışmacının kendi gözlemlerine dayanmaktadır.
Survivor Nefise kimi hedef aldı?
Nefise Karatay, birleşme partisinde kendisini kıskandığını öne sürdüğü diğer kadın yarışmacıları hedef alarak "İşinize bakın" mesajı göndermiştir.