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Sanat dünyasında aynı isim ve soyadı taşıyan ünlüler

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Magazin dünyasında öyle isimler var ki, yıllardır aynı soyadını taşımaları ve benzer karizmalara sahip olmaları nedeniyle hayranları tarafından "Kesin akrabalar!" diye yorumlanıyorlar. Kimileri kardeş, kimileri kuzen sanılıyor; ancak işin aslı tamamen tesadüf. İsim benzerliğiyle herkesi şaşkına çeviren, aslında bambaşka ailelerden gelen ünlüleri bir araya getirdik.

Sanat dünyasında aynı isim ve soyadı taşıyan ünlüler 1

Magazin dünyasında aynı soyadını taşıyan veya isim benzerliği bulunan ünlüleri gördüğümüzde, hepimizin aklına o meşhur soru geliyor:

"Acaba akrabalar mı?" Ekranların sevilen yüzleri arasında yaşanan bu tatlı kafa karışıklıkları, izleyiciler arasında sıkça tartışılan konulardan biri. Kimileri sadece bir rastlantıdan ibaret olan soyadı benzerliğini paylaşırken, kimileri aile bağlarıyla dikkat çekiyor.

Sanat dünyasında aynı isim ve soyadı taşıyan ünlüler 2

ALİ ŞEN: YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ KARAKTERİ VE İŞ DÜNYASININ İKONU

Türk sinemasının kötü karakter denince akla gelen ilk ismi olan usta oyuncu Ali Şen ile Fenerbahçe camiasının eski başkanı iş insanı Ali Şen.

İki farklı kuşak ve iki farklı dünya olsalar da, isimleri Türk popüler kültürünün en çok hatırlanan isim kardeşliklerinden biri olarak kalmaya devam ediyor.

Sanat dünyasında aynı isim ve soyadı taşıyan ünlüler 3

FERDİ TAYFUR: ARABESKİN EFSANESİ VE SESİN USTASI

Arabesk müziğin efsanevi ismi, "Ferdi Baba" lakabıyla tanıdığımız Ferdi Tayfur ile seslendirme sanatçısı Ferdi Tayfur, aynı ismi taşıyan en ikonik örnekler arasında.

(Usta sanatçı Ferdi Tayfur 2 Ocak 2025'te vefat etti)

Sanat dünyasında aynı isim ve soyadı taşıyan ünlüler 4

İSİM BENZERLİĞİ KAFA KARIŞTIRIYOR

Magazin ve siyaset dünyasında isim benzerlikleri zaman zaman eğlenceli karışıklıklara yol açabiliyor. Özellikle Türkiye'de hem ekranların sevilen yüzü olan oyuncu Bekir Aksoy ile eski devlet bakanı ve milletvekili olan siyasetçi Bekir Aksoy, aynı ismi taşıyor.

(Siyasetçi Bekir Aksoy 11 Mayıs 2024 tarihinde 74 yaşında vefat etti)

Sanat dünyasında aynı isim ve soyadı taşıyan ünlüler 5

DİLBER AY: AYNI İSİM, FARKLI HAYATLAR

Türk müziğinin güçlü sesi Dilber Ay (Dilber Karataş) ile 1970'li ve 80'li yılların sinema dünyasında adından söz ettiren Dilber Ay (asıl adıyla Gülşen Demirci) arasındaki isim benzerliği dikkat çekti.

(Ses sanatçısı ve oyuncu Dilber Ay, 29 Nisan 2019'da vefat etti)

Sanat dünyasında aynı isim ve soyadı taşıyan ünlüler 6

İDİL FIRAT: SAHNE VE CEMİYET HAYATININ İKİZ İSİMLERİ

Mert Fırat'ın kendisi gibi oyuncu eşi İdil Fırat ile cemiyet hayatının tanınan ismi İdil Fırat, isim benzerliğinin en çok haber olduğu örneklerden.

Sanat dünyasında aynı isim ve soyadı taşıyan ünlüler 7

BİR EKOLÜN ADI: FERHAN ŞENSOY

Türk tiyatrosunun ve sinemasının üstadı Ferhan Şensoy ve onun izinden giderek oyunculukta kendi yolunu çizen kızı Ferhan Şensoy, isim benzerliğinin en kıymetli ve en özel örneğini oluşturuyor.

(Usta oyuncu Ferhan Şensoy 31 Ağustos 2021'de hayatını kaybetti)

Sanat dünyasında aynı isim ve soyadı taşıyan ünlüler 8

MEHMET GÜNSÜR

Ekranların sevilen yüzü, Fi ve Muhteşem Yüzyıl gibi projelerle hafızalara kazınan oyuncu Mehmet Günsür ile usta ressam ve yazar Mehmet Günsür, isim benzerliğinin en çok yaşandığı ikililerden biri.

Sanat dünyasında aynı isim ve soyadı taşıyan ünlüler 9

YEŞİLÇAM'IN "MASUM SARIŞINI": ITIR ESEN VE YEĞENİ

Yeşilçam'ın en zarif simalarından usta oyuncu Itır Esen ve onunla aynı ismi taşıyan yeğeni Itır Esen, bu durumun en çok konuşulan örneklerinden biri.

2017 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında güzellik tacını takmaya hak kazandı. Ancak bu başarı, organizasyon öncesinde attığı bir tweetin sosyal medyada yeniden gündeme gelmesiyle bambaşka bir boyuta taşındı. Yarışma komitesi, gelen tepkiler üzerine genç güzelin tacını geri alma kararı aldı.

Sanat dünyasında aynı isim ve soyadı taşıyan ünlüler 10

PINAR ALTUĞ VE EMRE ALTUĞ: TESADÜFÜN BÖYLESİ!

Ekranların sevilen ismi, başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ ile Türk müziğinin güçlü sesi Emre Altuğ, soyadı benzerliğinin en çok merak edildiği ikililerden biri. Yıllardır televizyon dünyasının farklı mecralarında zirvede olan bu iki ismin aralarındaki bağ merak ediliyor.

Gerçek şu ki; Pınar Altuğ ve Emre Altuğ arasında herhangi bir akrabalık bağı bulunmuyor. İkili, Türkiye'nin farklı köşelerinde yetişmiş, kendi alanlarında başarı yakalamış iki profesyonel isim.

Sanat dünyasında aynı isim ve soyadı taşıyan ünlüler 11

KENAN DOĞULU VE KADİR DOĞULU: SOYADI BENZERLİĞİ, KARDEŞ DEĞİLLER!

Müzik dünyasının sevilen ismi Kenan Doğulu ile oyunculuk kariyeriyle dikkat çeken Kadir Doğulu da aynı soyadını taşımaları sebebiyle sıklıkla karıştırılan diğer bir ünlü ikili.

Özellikle sosyal medyada "Doğulu kardeşler mi?" soruları sıkça gündeme gelse de bu durum sadece bir soyadı tesadüfünden ibaret.

Kadir Doğulu, geçmiş röportajlarında ve sosyal medya etkileşimlerinde Kenan Doğulu ile bir bağlarının olmadığını pek çok kez dile getirdi. İkisi de kendi kulvarlarında Türkiye'nin en çok takip edilen isimleri arasında yer alıyor olsalar da, yolları sadece aynı soyadını taşımalarıyla kesişiyor.

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