Sanat dünyasında aynı isim ve soyadı taşıyan ünlüler

İDİL FIRAT: SAHNE VE CEMİYET HAYATININ İKİZ İSİMLERİ Mert Fırat'ın kendisi gibi oyuncu eşi İdil Fırat ile cemiyet hayatının tanınan ismi İdil Fırat, isim benzerliğinin en çok haber olduğu örneklerden.

BİR EKOLÜN ADI: FERHAN ŞENSOY Türk tiyatrosunun ve sinemasının üstadı Ferhan Şensoy ve onun izinden giderek oyunculukta kendi yolunu çizen kızı Ferhan Şensoy, isim benzerliğinin en kıymetli ve en özel örneğini oluşturuyor. (Usta oyuncu Ferhan Şensoy 31 Ağustos 2021'de hayatını kaybetti)

MEHMET GÜNSÜR Ekranların sevilen yüzü, Fi ve Muhteşem Yüzyıl gibi projelerle hafızalara kazınan oyuncu Mehmet Günsür ile usta ressam ve yazar Mehmet Günsür, isim benzerliğinin en çok yaşandığı ikililerden biri.

YEŞİLÇAM'IN "MASUM SARIŞINI": ITIR ESEN VE YEĞENİ Yeşilçam'ın en zarif simalarından usta oyuncu Itır Esen ve onunla aynı ismi taşıyan yeğeni Itır Esen, bu durumun en çok konuşulan örneklerinden biri. 2017 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında güzellik tacını takmaya hak kazandı. Ancak bu başarı, organizasyon öncesinde attığı bir tweetin sosyal medyada yeniden gündeme gelmesiyle bambaşka bir boyuta taşındı. Yarışma komitesi, gelen tepkiler üzerine genç güzelin tacını geri alma kararı aldı.

PINAR ALTUĞ VE EMRE ALTUĞ: TESADÜFÜN BÖYLESİ! Ekranların sevilen ismi, başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ ile Türk müziğinin güçlü sesi Emre Altuğ, soyadı benzerliğinin en çok merak edildiği ikililerden biri. Yıllardır televizyon dünyasının farklı mecralarında zirvede olan bu iki ismin aralarındaki bağ merak ediliyor. Gerçek şu ki; Pınar Altuğ ve Emre Altuğ arasında herhangi bir akrabalık bağı bulunmuyor. İkili, Türkiye'nin farklı köşelerinde yetişmiş, kendi alanlarında başarı yakalamış iki profesyonel isim.