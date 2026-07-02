Sanat dünyasında aynı isim ve soyadı taşıyan ünlüler
Magazin dünyasında öyle isimler var ki, yıllardır aynı soyadını taşımaları ve benzer karizmalara sahip olmaları nedeniyle hayranları tarafından "Kesin akrabalar!" diye yorumlanıyorlar. Kimileri kardeş, kimileri kuzen sanılıyor; ancak işin aslı tamamen tesadüf. İsim benzerliğiyle herkesi şaşkına çeviren, aslında bambaşka ailelerden gelen ünlüleri bir araya getirdik.
Magazin dünyasında aynı soyadını taşıyan veya isim benzerliği bulunan ünlüleri gördüğümüzde, hepimizin aklına o meşhur soru geliyor:
"Acaba akrabalar mı?" Ekranların sevilen yüzleri arasında yaşanan bu tatlı kafa karışıklıkları, izleyiciler arasında sıkça tartışılan konulardan biri. Kimileri sadece bir rastlantıdan ibaret olan soyadı benzerliğini paylaşırken, kimileri aile bağlarıyla dikkat çekiyor.
ALİ ŞEN: YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ KARAKTERİ VE İŞ DÜNYASININ İKONU
Türk sinemasının kötü karakter denince akla gelen ilk ismi olan usta oyuncu Ali Şen ile Fenerbahçe camiasının eski başkanı iş insanı Ali Şen.
İki farklı kuşak ve iki farklı dünya olsalar da, isimleri Türk popüler kültürünün en çok hatırlanan isim kardeşliklerinden biri olarak kalmaya devam ediyor.
FERDİ TAYFUR: ARABESKİN EFSANESİ VE SESİN USTASI
Arabesk müziğin efsanevi ismi, "Ferdi Baba" lakabıyla tanıdığımız Ferdi Tayfur ile seslendirme sanatçısı Ferdi Tayfur, aynı ismi taşıyan en ikonik örnekler arasında.
(Usta sanatçı Ferdi Tayfur 2 Ocak 2025'te vefat etti)
İSİM BENZERLİĞİ KAFA KARIŞTIRIYOR
Magazin ve siyaset dünyasında isim benzerlikleri zaman zaman eğlenceli karışıklıklara yol açabiliyor. Özellikle Türkiye'de hem ekranların sevilen yüzü olan oyuncu Bekir Aksoy ile eski devlet bakanı ve milletvekili olan siyasetçi Bekir Aksoy, aynı ismi taşıyor.
(Siyasetçi Bekir Aksoy 11 Mayıs 2024 tarihinde 74 yaşında vefat etti)
DİLBER AY: AYNI İSİM, FARKLI HAYATLAR
Türk müziğinin güçlü sesi Dilber Ay (Dilber Karataş) ile 1970'li ve 80'li yılların sinema dünyasında adından söz ettiren Dilber Ay (asıl adıyla Gülşen Demirci) arasındaki isim benzerliği dikkat çekti.
(Ses sanatçısı ve oyuncu Dilber Ay, 29 Nisan 2019'da vefat etti)