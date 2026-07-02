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İlker Aksum’un kızı Lila'nın 'nazar' hareketi güldürdü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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atv'nin reyting rekortmeni dizisi Altı Üstü İstanbul'da Bayram Çankaya karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu İlker Aksum'un kızı Lila, sevimli halleriyle ilgi odağı oldu. Lila'nın telefonda babasını görünce verdiği tepki ve ardından gelen "nazar" önlemi, izleyenleri hem gülümsetti hem de mest etti.

İlker Aksum’un kızı Lila'nın 'nazar' hareketi güldürdü 1

atv'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Altı Üstü İstanbul'da "Bayram Çankaya" karakteriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen İlker Aksum, özel hayatındaki mutluluğuyla da dikkat çekiyor. Dizide, futbolculuk hayalleri yarım kalmış, hırslı ve kurnaz bir kebapçıyı canlandıran İlker Aksum, gerçek hayatta da örnek babalık kimliğiyle hayranlarının karşısında.

İlker Aksum’un kızı Lila'nın 'nazar' hareketi güldürdü 2

2023 yılında hayatını birleştirdiği Dilay Ekmekçioğlu ile 2025'in başında kucaklarına aldıkları kızları Lila, ailenin neşe kaynağı olmaya devam ediyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Dilay Ekmekçioğlu, takipçilerini yine çok özel bir ana ortak etti.

İlker Aksum’un kızı Lila'nın 'nazar' hareketi güldürdü 3

MİNİK LİLA'DAN NAZAR ÖNLEMİ

Ekmekçioğlu'nun minik Lila'ya telefon ekranından babasını gösterip "Baban nerede?" diye sorması üzerine, Lila hiç tereddüt etmeden parmağıyla babasını işaret etti. O anlarda videoyu çeken kişinin içten bir şekilde, "Maşallah, nazar değmesin babaya!" demesi üzerine, Lila'nın verdiği tepki ise herkesi hayrete düşürdü.

İlker Aksum’un kızı Lila'nın 'nazar' hareketi güldürdü 4

Sanki bir yetişkinmiş gibi refleks gösteren minik Lila, elini hemen kulağına götürerek peş peşe üç kere vurup o klasik nazar savurma hareketini yaptı.

İLKER AKSUM'UN KIZINDAN GÜLDÜREN HAREKET
İlker Aksum’un kızı Lila'nın 'nazar' hareketi güldürdü 5

17 binden fazla beğeni alan videoya; Seda Sayan kalp emojileriyle, Burcu Kara ise alkış ve gülücükleriyle destek verdi.

İlker Aksum’un kızı Lila'nın 'nazar' hareketi güldürdü 6

HAFIZALARA KAZINAN ROLLER: AFAKAN VE RUŞEN'DEN BAYRAM'A

Kariyerine Antalya Devlet Tiyatrosu'nda başlayan ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunu olan Aksum, 90'lı yılların sonundan itibaren Türk izleyicisinin gönlünde taht kurdu.

Çarli dizisindeki unutulmaz "Afakan" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu, Yabancı Damat dizisindeki "Ruşen" rolüyle popülaritesini zirveye taşımıştı.

İlker Aksum’un kızı Lila'nın 'nazar' hareketi güldürdü 7

Küçük Kıyamet filmindeki performansı ile SİYAD "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan Aksum, Bizim Büyük Çaresizliğimiz filminde sergilediği başarılı oyunculukla ilk sinema başrolü sınavını başarıyla vermişti.

YENİ PROJESİ: ALTI ÜSTÜ İSTANBUL

Isparta doğumlu İlker Aksum, tecrübesini bu kez Altı Üstü İstanbul dizisindeki "Bayram" karakteriyle birleştiriyor.

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