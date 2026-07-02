İlker Aksum’un kızı Lila'nın 'nazar' hareketi güldürdü

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Altı Üstü İstanbul'da Bayram Çankaya karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu İlker Aksum'un kızı Lila, sevimli halleriyle ilgi odağı oldu. Lila'nın telefonda babasını görünce verdiği tepki ve ardından gelen "nazar" önlemi, izleyenleri hem gülümsetti hem de mest etti.

atv'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Altı Üstü İstanbul'da "Bayram Çankaya" karakteriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen İlker Aksum, özel hayatındaki mutluluğuyla da dikkat çekiyor. Dizide, futbolculuk hayalleri yarım kalmış, hırslı ve kurnaz bir kebapçıyı canlandıran İlker Aksum, gerçek hayatta da örnek babalık kimliğiyle hayranlarının karşısında.

2023 yılında hayatını birleştirdiği Dilay Ekmekçioğlu ile 2025'in başında kucaklarına aldıkları kızları Lila, ailenin neşe kaynağı olmaya devam ediyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Dilay Ekmekçioğlu, takipçilerini yine çok özel bir ana ortak etti.

MİNİK LİLA'DAN NAZAR ÖNLEMİ Ekmekçioğlu'nun minik Lila'ya telefon ekranından babasını gösterip "Baban nerede?" diye sorması üzerine, Lila hiç tereddüt etmeden parmağıyla babasını işaret etti. O anlarda videoyu çeken kişinin içten bir şekilde, "Maşallah, nazar değmesin babaya!" demesi üzerine, Lila'nın verdiği tepki ise herkesi hayrete düşürdü.

Sanki bir yetişkinmiş gibi refleks gösteren minik Lila, elini hemen kulağına götürerek peş peşe üç kere vurup o klasik nazar savurma hareketini yaptı. İLKER AKSUM'UN KIZINDAN GÜLDÜREN HAREKET