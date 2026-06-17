"ZAYN TATLITUĞ" YAKIŞTIRMASI İkilinin pistteki sempatik halleri ve aralarındaki uyum, takipçileri hem güldürdü hem de mest etti. Sosyal medyada öne çıkan yorumlar: "Kıvanç'tan da daha yakışıklı olacak, maşallah!" "Aman Zayn, Kıvanç bize lazım, dikkat et!" "Artık ismi Zayn Tatlıtuğ olsun!"



"Büyük Behlül küçük Beylül"

ÖZEL HAYATINDA HÜZÜN VE MUTLULUK 2014 yılında Hollandalı Julia Looman ile hayatını birleştiren eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Çiftin 14 Mart 2015 tarihinde dünyaya gelen oğulları Hamza, ne yazık ki sadece birkaç ay sonra büyük bir sağlık sorunuyla karşılaştı. 2 Mayıs 2015'te geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakıma alınan küçük Hamza için tüm Türkiye dua etti. Ancak Sofuoğlu ailesi, 26 Temmuz 2015 tarihinde minik bebeklerinin vefatıyla büyük bir acı yaşadı.