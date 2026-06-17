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Kıvanç Tatlıtuğ'dan Zayn Sofuoğlu'na esprili rica: Lütfen acı bana!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun, yeteneğiyle sınırları aşan 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, yine çok konuşulacak bir buluşmaya imza attı. Minik sürücünün bu kez direksiyon başındaki özel konuğu, Türk televizyonlarının sevilen ismi Kıvanç Tatlıtuğ oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Zayn Sofuoğlu'na esprili rica: Lütfen acı bana! 1

Hız tutkusuyla bilinen başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Kenan Sofuoğlu Pisti'nde bir araya geldiği dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn ile keyifli anlar yaşadı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Zayn Sofuoğlu'na esprili rica: Lütfen acı bana! 2

DİREKSİYONU KÜÇÜK ŞAMPİYONA BIRAKTI

Pistlerdeki başarısı ve yaşına rağmen sergilediği profesyonel sürüş yetenekleriyle dünya çapında tanınan 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ'u yan koltuğunda ağırladı. Ünlü oyuncu, bu kez kontrolü tamamen minik sürücüye bırakarak pistte heyecan dolu anlar yaşadı.

KIVANÇ TATLITUĞ İLE ZAYN SOFUOĞLU BİR ARAYA GELDİ
Kıvanç Tatlıtuğ'dan Zayn Sofuoğlu'na esprili rica: Lütfen acı bana! 3

"HER ŞEYE VAKIFIM, LÜTFEN BANA ACI!"

Araca binmeden önce oldukça keyifli olduğu gözlenen Kıvanç Tatlıtuğ, Zayn'in sürüş yeteneğini yakından takip ettiğini itiraf etti. Küçük şampiyonun daha önceki sürüş videolarını dikkatle izlediğini belirten Tatlıtuğ, "Her şeye vakıfım, lütfen bana acı!" diyerek esprili bir ricada bulundu. Tatlıtuğ'un bu samimi ve neşeli çıkışı, izleyenleri gülümsetti.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Zayn Sofuoğlu'na esprili rica: Lütfen acı bana! 4

SOSYAL MEDYADA "ADAMIM ZAYN" NOTU

Zayn Sofuoğlu, bu renkli buluşmanın görüntülerini takipçileriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma kayıtsız kalmayan Kıvanç Tatlıtuğ, yorum kısmına "Adamım Zayn" notunu düşerek, minik yeteneğe olan hayranlığını bir kez daha dile getirdi.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Zayn Sofuoğlu'na esprili rica: Lütfen acı bana! 5

Hem Tatlıtuğ'un hız dünyasına olan tutkusu hem de Zayn'in kendine has sürüş stili birleşince, ortaya hem eğlenceli hem de çok konuşulan bir görüntü çıktı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Zayn Sofuoğlu'na esprili rica: Lütfen acı bana! 6

"ZAYN TATLITUĞ" YAKIŞTIRMASI

İkilinin pistteki sempatik halleri ve aralarındaki uyum, takipçileri hem güldürdü hem de mest etti.

Sosyal medyada öne çıkan yorumlar:

"Kıvanç'tan da daha yakışıklı olacak, maşallah!"

"Aman Zayn, Kıvanç bize lazım, dikkat et!"

"Artık ismi Zayn Tatlıtuğ olsun!"

"Büyük Behlül küçük Beylül"

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Zayn Sofuoğlu'na esprili rica: Lütfen acı bana! 7

ÖZEL HAYATINDA HÜZÜN VE MUTLULUK

2014 yılında Hollandalı Julia Looman ile hayatını birleştiren eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Çiftin 14 Mart 2015 tarihinde dünyaya gelen oğulları Hamza, ne yazık ki sadece birkaç ay sonra büyük bir sağlık sorunuyla karşılaştı.

2 Mayıs 2015'te geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakıma alınan küçük Hamza için tüm Türkiye dua etti. Ancak Sofuoğlu ailesi, 26 Temmuz 2015 tarihinde minik bebeklerinin vefatıyla büyük bir acı yaşadı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Zayn Sofuoğlu'na esprili rica: Lütfen acı bana! 8

Mahir: Ailenin erkek çocuklarından biri olan Mahir, gözlerden uzak ama sevgi dolu bir büyüme süreci geçiriyor.

Zayn: Sosyal medyanın en çok konuşulan minik fenomenlerinden biri. Henüz çok küçük yaşta direksiyon başına geçerek kullandığı otomobiller ve motosikletlerle adeta hız rekorlarını altüst eden Zayn, babasının izinden gidiyor.

Lila: Ailenin zarif kız çocuğu Lila, ailesinin göz bebeği olmaya devam ediyor.

Rayen: Ailenin en küçük üyesi olan Rayen, 2023 yılının Mayıs ayında dünyaya gelerek ailenin neşe kaynağı oldu.

Kenan ve Julia Sofuoğlu, hem spor kariyerindeki disiplini hem de çocuklarına olan düşkünlükleriyle örnek bir aile profili çizerken, her biri ayrı karaktere sahip olan çocuklarının büyüme süreçlerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

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