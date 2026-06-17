Kıvanç Tatlıtuğ'dan Zayn Sofuoğlu'na esprili rica: Lütfen acı bana!
Dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun, yeteneğiyle sınırları aşan 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, yine çok konuşulacak bir buluşmaya imza attı. Minik sürücünün bu kez direksiyon başındaki özel konuğu, Türk televizyonlarının sevilen ismi Kıvanç Tatlıtuğ oldu.
Hız tutkusuyla bilinen başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Kenan Sofuoğlu Pisti'nde bir araya geldiği dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn ile keyifli anlar yaşadı.
DİREKSİYONU KÜÇÜK ŞAMPİYONA BIRAKTI
Pistlerdeki başarısı ve yaşına rağmen sergilediği profesyonel sürüş yetenekleriyle dünya çapında tanınan 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ'u yan koltuğunda ağırladı. Ünlü oyuncu, bu kez kontrolü tamamen minik sürücüye bırakarak pistte heyecan dolu anlar yaşadı.
"HER ŞEYE VAKIFIM, LÜTFEN BANA ACI!"
Araca binmeden önce oldukça keyifli olduğu gözlenen Kıvanç Tatlıtuğ, Zayn'in sürüş yeteneğini yakından takip ettiğini itiraf etti. Küçük şampiyonun daha önceki sürüş videolarını dikkatle izlediğini belirten Tatlıtuğ, "Her şeye vakıfım, lütfen bana acı!" diyerek esprili bir ricada bulundu. Tatlıtuğ'un bu samimi ve neşeli çıkışı, izleyenleri gülümsetti.
SOSYAL MEDYADA "ADAMIM ZAYN" NOTU
Zayn Sofuoğlu, bu renkli buluşmanın görüntülerini takipçileriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma kayıtsız kalmayan Kıvanç Tatlıtuğ, yorum kısmına "Adamım Zayn" notunu düşerek, minik yeteneğe olan hayranlığını bir kez daha dile getirdi.
Hem Tatlıtuğ'un hız dünyasına olan tutkusu hem de Zayn'in kendine has sürüş stili birleşince, ortaya hem eğlenceli hem de çok konuşulan bir görüntü çıktı.