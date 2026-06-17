Dünyanın en büyük askeri uçak filoları açıklandı: Türkiye ilk 10’daki yerini korudu

Açıklanan Global Firepower listesinde, ülkelerin aktif envanterindeki uçak ve helikopter sayıları esas alırken geliştirme aşamasındaki ya da sipariş edilmiş platformlar değerlendirmeye dahil edilmedi.

Küresel savunma analiz platformu Global Firepower (GFP), 2026 yılı askeri hava gücü sıralamasını güncelledi. Hava kuvvetleri, kara havacılığı, deniz kuvvetleri ve deniz piyadelerine bağlı sabit kanatlı ile döner kanatlı tüm hava araçlarını kapsayan çalışmada Türkiye, 1.101 uçaklık filosuyla dünyanın en büyük hava güçleri arasında 8'inci sırada yer aldı.

GÖKYÜZÜNDE GÜÇ DENGESİ: İLK 10 ÜLKE BELLİ OLDU

Global Firepower verilerine göre 2026 yılında en büyük askeri uçak filosuna sahip ülkeler belli oldu. Listenin başında ABD yer alırken, onu sırasıyla Rusya ve Çin takip etti. En büyük hava filosuna sahip ülkeler arasında Türkiye 8. sıraya yerleşti.

Sıra Ülke Toplam Askeri Uçak Filosu 1 ABD 13.032 2 Rusya 4.237 3 Çin 3.529 4 Hindistan 2.183 5 Güney Kore 1.540 6 Japonya 1.429 7 Pakistan 1.397 8 Türkiye 1.101 9 Mısır 1.088 10 Fransa 974

GLOBAL FIREPOWER HAVA GÜCÜNÜ NASIL HESAPLIYOR?

Sıralama yalnızca savaş uçaklarından oluşmuyor. Global Firepower değerlendirmesinde;

Çok amaçlı savaş uçakları

Önleme uçakları

Eğitim uçakları

Nakliye uçakları

Özel görev platformları

Bombardıman ve yer saldırı uçakları

Helikopterler

Taarruz helikopterleri

gibi farklı kategorilerdeki hava araçları birlikte değerlendiriliyor. Henüz geliştirme aşamasında bulunan veya sipariş edilmiş sistemler ise toplam filo hesabına dahil edilmiyor.