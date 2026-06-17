Dünyanın en büyük askeri uçak filoları açıklandı: Türkiye ilk 10’daki yerini korudu
Global Firepower'ın 2026 hava gücü verilerine göre dünyanın en büyük askeri uçak filosuna sahip ülkeleri belli oldu. Türkiye, dünyanın en büyük 8'inci askeri hava filosuna sahip ülkesi olarak ilk 10 içindeki yerini korudu.
Küresel savunma analiz platformu Global Firepower (GFP), 2026 yılı askeri hava gücü sıralamasını güncelledi. Hava kuvvetleri, kara havacılığı, deniz kuvvetleri ve deniz piyadelerine bağlı sabit kanatlı ile döner kanatlı tüm hava araçlarını kapsayan çalışmada Türkiye, 1.101 uçaklık filosuyla dünyanın en büyük hava güçleri arasında 8'inci sırada yer aldı.
Açıklanan Global Firepower listesinde, ülkelerin aktif envanterindeki uçak ve helikopter sayıları esas alırken geliştirme aşamasındaki ya da sipariş edilmiş platformlar değerlendirmeye dahil edilmedi.
GÖKYÜZÜNDE GÜÇ DENGESİ: İLK 10 ÜLKE BELLİ OLDU
Global Firepower verilerine göre 2026 yılında en büyük askeri uçak filosuna sahip ülkeler belli oldu. Listenin başında ABD yer alırken, onu sırasıyla Rusya ve Çin takip etti. En büyük hava filosuna sahip ülkeler arasında Türkiye 8. sıraya yerleşti.
|Sıra
|Ülke
|Toplam Askeri Uçak Filosu
|1
|ABD
|13.032
|2
|Rusya
|4.237
|3
|Çin
|3.529
|4
|Hindistan
|2.183
|5
|Güney Kore
|1.540
|6
|Japonya
|1.429
|7
|Pakistan
|1.397
|8
|Türkiye
|1.101
|9
|Mısır
|1.088
|10
|Fransa
|974
GLOBAL FIREPOWER HAVA GÜCÜNÜ NASIL HESAPLIYOR?
Sıralama yalnızca savaş uçaklarından oluşmuyor. Global Firepower değerlendirmesinde;
- Çok amaçlı savaş uçakları
- Önleme uçakları
- Eğitim uçakları
- Nakliye uçakları
- Özel görev platformları
- Bombardıman ve yer saldırı uçakları
- Helikopterler
- Taarruz helikopterleri
gibi farklı kategorilerdeki hava araçları birlikte değerlendiriliyor. Henüz geliştirme aşamasında bulunan veya sipariş edilmiş sistemler ise toplam filo hesabına dahil edilmiyor.
TÜRKİYE 1.101 HAVA ARACIYLA İLK 10 İÇİNDE
Global Firepower'ın 2026 genel askeri güç sıralamasında Türkiye dünyanın en güçlü 8'inci ordusu olarak gösteriliyor. Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde yürüttüğü yerli platform projeleri, hava gücünün gelecekteki dönüşümünde önemli rol oynuyor. KAAN, KIZILELMA ve yeni nesil helikopter projeleriyle hava gücünün kapasitesini artırıyor.
2026 verilerine göre Türkiye'nin toplam askeri hava filosu 1.101 platformdan oluşuyor. Toplam envanterin yaklaşık yüzde 46'sını helikopter filosu oluştururken, eğitim uçakları da 301 adetle önemli bir paya sahip bulunuyor. Envanter dağılımı ise şu şekilde:
|Kategori
|Envanterdeki Sayı
|Toplam Uçak ve Helikopter
|1.101
|Operasyonel Hazır Platform
|771
|Savaş Uçağı
|201
|Nakliye Uçağı
|84
|Eğitim Uçağı
|301
|Özel Görev Uçağı
|27
|Tanker Uçak
|7
|Helikopter
|509
|Taarruz Helikopteri
|111
ÇOK ROLLÜ SAVAŞ UÇAĞI KAAN
Türkiye, ABD, Rusya ve Çin'in de yer aldığı, 5'inci nesil muharip uçak geliştirme ve üretme kabiliyetine sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında bulunuyor.
5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olarak geliştirilen KAAN, hava-hava ve hava-yer görevlerini aynı platformda yerine getirebilecek şekilde tasarlanıyor. Gelişmiş görev sistemleri, yüksek manevra kabiliyeti ve düşük görünürlük özellikleriyle öne çıkan platform, modern muharebe ihtiyaçlarına yönelik kabiliyetler sunan tam bir savaşçıdır.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen 5'inci nesil milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşu 21 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirildi. İlk test uçuşunda 13 dakika havada kalan KAAN, 8 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı. İkinci uçuş ise 6 Mayıs 2024'te yapıldı.
- Çok rollü savaş uçağı KAAN;
- Çoklu görev profili
- Yüksek manevra kabiliyeti
- Düşük görünürlük
- Dahili silah yuvaları
- Sensör füzyonu
- Yapay zeka destekli görev sistemleri
- Yüksek durumsal farkındalık
- Süpersonik performans
- Hassas vuruş
gibi 5'inci nesil savaş uçağı özellikleriyle tasarlanıyor. Platformun azami hızının 1.8 Mach seviyesine ulaşması hedefleniyor.