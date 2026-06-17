CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Dünyanın en büyük askeri uçak filoları açıklandı: Türkiye ilk 10’daki yerini korudu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Global Firepower'ın 2026 hava gücü verilerine göre dünyanın en büyük askeri uçak filosuna sahip ülkeleri belli oldu. Türkiye, dünyanın en büyük 8'inci askeri hava filosuna sahip ülkesi olarak ilk 10 içindeki yerini korudu.

Dünyanın en büyük askeri uçak filoları açıklandı: Türkiye ilk 10’daki yerini korudu 1

Küresel savunma analiz platformu Global Firepower (GFP), 2026 yılı askeri hava gücü sıralamasını güncelledi. Hava kuvvetleri, kara havacılığı, deniz kuvvetleri ve deniz piyadelerine bağlı sabit kanatlı ile döner kanatlı tüm hava araçlarını kapsayan çalışmada Türkiye, 1.101 uçaklık filosuyla dünyanın en büyük hava güçleri arasında 8'inci sırada yer aldı.

Açıklanan Global Firepower listesinde, ülkelerin aktif envanterindeki uçak ve helikopter sayıları esas alırken geliştirme aşamasındaki ya da sipariş edilmiş platformlar değerlendirmeye dahil edilmedi.

Dünyanın en büyük askeri uçak filoları açıklandı: Türkiye ilk 10’daki yerini korudu 2

GÖKYÜZÜNDE GÜÇ DENGESİ: İLK 10 ÜLKE BELLİ OLDU

Global Firepower verilerine göre 2026 yılında en büyük askeri uçak filosuna sahip ülkeler belli oldu. Listenin başında ABD yer alırken, onu sırasıyla Rusya ve Çin takip etti. En büyük hava filosuna sahip ülkeler arasında Türkiye 8. sıraya yerleşti.

Sıra Ülke Toplam Askeri Uçak Filosu
1 ABD 13.032
2 Rusya 4.237
3 Çin 3.529
4 Hindistan 2.183
5 Güney Kore 1.540
6 Japonya 1.429
7 Pakistan 1.397
8 Türkiye 1.101
9 Mısır 1.088
10 Fransa 974

GLOBAL FIREPOWER HAVA GÜCÜNÜ NASIL HESAPLIYOR?

Sıralama yalnızca savaş uçaklarından oluşmuyor. Global Firepower değerlendirmesinde;

  • Çok amaçlı savaş uçakları
  • Önleme uçakları
  • Eğitim uçakları
  • Nakliye uçakları
  • Özel görev platformları
  • Bombardıman ve yer saldırı uçakları
  • Helikopterler
  • Taarruz helikopterleri

gibi farklı kategorilerdeki hava araçları birlikte değerlendiriliyor. Henüz geliştirme aşamasında bulunan veya sipariş edilmiş sistemler ise toplam filo hesabına dahil edilmiyor.

Dünyanın en büyük askeri uçak filoları açıklandı: Türkiye ilk 10’daki yerini korudu 3

TÜRKİYE 1.101 HAVA ARACIYLA İLK 10 İÇİNDE

Global Firepower'ın 2026 genel askeri güç sıralamasında Türkiye dünyanın en güçlü 8'inci ordusu olarak gösteriliyor. Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde yürüttüğü yerli platform projeleri, hava gücünün gelecekteki dönüşümünde önemli rol oynuyor. KAAN, KIZILELMA ve yeni nesil helikopter projeleriyle hava gücünün kapasitesini artırıyor.

2026 verilerine göre Türkiye'nin toplam askeri hava filosu 1.101 platformdan oluşuyor. Toplam envanterin yaklaşık yüzde 46'sını helikopter filosu oluştururken, eğitim uçakları da 301 adetle önemli bir paya sahip bulunuyor. Envanter dağılımı ise şu şekilde:

Kategori Envanterdeki Sayı
Toplam Uçak ve Helikopter 1.101
Operasyonel Hazır Platform 771
Savaş Uçağı 201
Nakliye Uçağı 84
Eğitim Uçağı 301
Özel Görev Uçağı 27
Tanker Uçak 7
Helikopter 509
Taarruz Helikopteri 111
Dünyanın en büyük askeri uçak filoları açıklandı: Türkiye ilk 10’daki yerini korudu 4

ÇOK ROLLÜ SAVAŞ UÇAĞI KAAN

Türkiye, ABD, Rusya ve Çin'in de yer aldığı, 5'inci nesil muharip uçak geliştirme ve üretme kabiliyetine sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında bulunuyor.

5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olarak geliştirilen KAAN, hava-hava ve hava-yer görevlerini aynı platformda yerine getirebilecek şekilde tasarlanıyor. Gelişmiş görev sistemleri, yüksek manevra kabiliyeti ve düşük görünürlük özellikleriyle öne çıkan platform, modern muharebe ihtiyaçlarına yönelik kabiliyetler sunan tam bir savaşçıdır.

Dünyanın en büyük askeri uçak filoları açıklandı: Türkiye ilk 10’daki yerini korudu 5

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen 5'inci nesil milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşu 21 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirildi. İlk test uçuşunda 13 dakika havada kalan KAAN, 8 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı. İkinci uçuş ise 6 Mayıs 2024'te yapıldı.

  • Çok rollü savaş uçağı KAAN;
  • Çoklu görev profili
  • Yüksek manevra kabiliyeti
  • Düşük görünürlük
  • Dahili silah yuvaları
  • Sensör füzyonu
  • Yapay zeka destekli görev sistemleri
  • Yüksek durumsal farkındalık
  • Süpersonik performans
  • Hassas vuruş

gibi 5'inci nesil savaş uçağı özellikleriyle tasarlanıyor. Platformun azami hızının 1.8 Mach seviyesine ulaşması hedefleniyor.

Dünyanın en büyük askeri uçak filoları açıklandı: Türkiye ilk 10’daki yerini korudu 6

İHA VE SİHA EKOSİSTEMİ HAVA GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR

Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği insansız sistemler de hava gücünün önemli parçaları arasında yer alıyor. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, ileri nesil teknolojileri arasında yer alıyor.

KIZILELMA, yüksek manevra kabiliyeti sayesinde hava-hava görevlerinde etkin operasyonel performans sunacak şekilde geliştiriliyor. Düşük radar görünürlüğü sağlayan tasarımı ise hava savunma ve taarruz görevlerinde tespit edilme riskini azaltarak platformun operasyonel etkinliğini artırmayı mümkün kılıyor..

Dünyanın en büyük askeri uçak filoları açıklandı: Türkiye ilk 10’daki yerini korudu 7

Temel uçuş performansı ile teknik özellikleri arasında

  • 500 nm görev yarı çapı
  • 25.000 feet operasyonel irtifa
  • 8.5 ton maksimum kalkış ağırlığı
  • 1.500 kilogram faydalı yük kapasitesi
  • 45 bin feet servis tavanı
  • 500 deniz mili görev yarıçapı
  • 0.6 Mach seyir hızı
  • 0,9 Mach azami hız
  • 3+ saat havada kalış süresi
  • AESA radar entegrasyonu
  • Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyeti
  • Yüksek manevra kabiliyeti

öne çıkıyor. Sistem, hava-hava ve hava-yer görevlerinde kullanılmak üzere geliştiriliyor.

Dünyanın en büyük askeri uçak filoları açıklandı: Türkiye ilk 10’daki yerini korudu 8

HELİKOPTER PROJELERİ DE ENVANTERİ DESTEKLİYOR

Türkiye'nin hava gücünde yalnızca savaş uçakları değil, yeni nesil helikopter projeleri de dikkat çekiyor. TUSAŞ tarafından geliştirilen Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri projesi kapsamında yer alan T129 ATAK ve T625 GÖKBEY; yüksek mühimmat taşıma kapasitesi, modern aviyonikler ve sıcak-yüksek irtifa şartlarında görev kabiliyeti hedefleriyle ilerliyor.

Dünyanın en büyük askeri uçak filoları açıklandı: Türkiye ilk 10’daki yerini korudu 9

Bunun yanında T925 Ağır Sınıf Genel Maksat Helikopteri; ulaşım, arama-kurtarma, yangınla mücadele ve hava ambulans görevleri için geliştiriliyor. Projenin ilk uçuşunun 2026 yılı sonunda gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin