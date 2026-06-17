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Kıvanç Tatlıtuğ ile Zayn Sofuoğlu bir araya geldi

Dünyaca ünlü motosikletçi Kenan Sofuoğlu’nun 7 yaşındaki oğlu Zayn, bu kez direksiyon başında ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’u ağırladı.

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