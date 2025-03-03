Kira Zammı Hesaplama 2025 Mart | İş yeri, konut, dükkan kira artış oranı yüzde kaç oldu?

Mart ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan vatandaşlar ve iş yeri sahipleri için gözler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Bilindiği üzere konut kiralarına yapılacak zam oranı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. Peki 2025 Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşte detaylar ve hesaplamalar...