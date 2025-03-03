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Kira Zammı Hesaplama 2025 Mart | İş yeri, konut, dükkan kira artış oranı yüzde kaç oldu?

Mart ayı kira artış oranı, milyonlarca kiracı ve ev sahibi tarafından merakla bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte mart ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için uygulanacak zam oranı da netleşecek. Peki mart ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte kira artış oranı ve hesaplama detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.03.2025 07:57 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 07:57
Kira Zammı Hesaplama 2025 Mart | İş yeri, konut, dükkan kira artış oranı yüzde kaç oldu?

Mart ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan vatandaşlar ve iş yeri sahipleri için gözler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Bilindiği üzere konut kiralarına yapılacak zam oranı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. Peki 2025 Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşte detaylar ve hesaplamalar...

Kira Zammı Hesaplama 2025 Mart | İş yeri, konut, dükkan kira artış oranı yüzde kaç oldu?

Mart Ayı Kira Zammı Ne Zaman Açıklanacak?

Şubat ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından 3 Mart 2025 Pazartesi günü duyurulması bekleniyor. Bu veriler açıklandığında, mart ayında geçerli olacak kira artış oranı da netleşecek. Henüz resmi rakamlar duyurulmadığı için mart ayı kira zammı kesinleşmiş değil. Ancak önceki aylardaki enflasyon verileri dikkate alındığında, yüksek bir kira artış oranının çıkması öngörülüyor.

Kira Zammı Hesaplama 2025 Mart | İş yeri, konut, dükkan kira artış oranı yüzde kaç oldu?

Şubat Ayı Enflasyon Oranı Yüzde 56,35 Oldu

Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte şubat ayında iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı belli olmuştu. TÜİK verilerine göre Ocak 2025'te enflasyon aylık yüzde 5,03, yıllık ise yüzde 42,12 olarak gerçekleşti.

Buna bağlı olarak iş yerlerine uygulanacak kira artış oranı yüzde 56,35 olarak belirlenmişti.

Kira Zammı Hesaplama 2025 Mart | İş yeri, konut, dükkan kira artış oranı yüzde kaç oldu?

2025 Şubat Ayı Kira Artış Hesaplama

Zamsız kira bedeli 15:000 TL

Kira zam oranı: 56,35

Kira zam bedeli: 8.452,50 TL

Zamlı yeni kira bedeli: 23.452,50 TL

Kira Zammı Hesaplama 2025 Mart | İş yeri, konut, dükkan kira artış oranı yüzde kaç oldu?

Mart 2025 Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanır?

Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, mart ayı kira artış oranı netleşecek. Mart ayı kira artış oranı açıklandığında hesaplamalar da netlik kazanacak. Kiracılar ve mülk sahipleri, zam oranının TÜFE 12 aylık ortalamasına göre hesaplanacağını unutmamalı.

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