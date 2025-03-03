Kira Zammı Hesaplama 2025 Mart | İş yeri, konut, dükkan kira artış oranı yüzde kaç oldu?
Mart ayı kira artış oranı, milyonlarca kiracı ve ev sahibi tarafından merakla bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte mart ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için uygulanacak zam oranı da netleşecek. Peki mart ayı kira zam oranı ne zaman açıklanacak? İşte kira artış oranı ve hesaplama detayları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.03.2025 07:57
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 07:57