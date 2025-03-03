Viral Galeri Viral Liste Sinema Biletlerinde %40 Aile İndirimi: Şartlar neler? Yüzde 40 aile indirimi hangi günlerde ve sinemalarda geçerli?

Sinema Biletlerinde %40 Aile İndirimi: Şartlar neler? Yüzde 40 aile indirimi hangi günlerde ve sinemalarda geçerli?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında ailelere özel yeni bir destek programı açıkladı. Bakan Göktaş, aile bağlarını güçlendirmek ve kültürel etkinliklere erişimi artırmak amacıyla sinema biletlerinde yüzde 40 indirim uygulanacağını duyurdu. Peki indirimden kimler yararlanabilecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.03.2025 09:49
Sinema Biletlerinde %40 Aile İndirimi: Şartlar neler? Yüzde 40 aile indirimi hangi günlerde ve sinemalarda geçerli?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "Aile Yılı" kapsamında, aileler sinema biletlerini yüzde 40 indirimle alabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileleri bu fırsattan yararlanmaya davet etti. İşte indirimle ilgili detaylar…

Sinema Biletlerinde %40 Aile İndirimi: Şartlar neler? Yüzde 40 aile indirimi hangi günlerde ve sinemalarda geçerli?

Sinemalarda Aile Yılı İndirimi! Bakan Göktaş Açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında sinema severlere güzel haberi verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen projeyle, aileler belirli günlerde sinema biletlerini yüzde 40 indirimle satın alabilecek.

Sinema Biletlerinde %40 Aile İndirimi: Şartlar neler? Yüzde 40 aile indirimi hangi günlerde ve sinemalarda geçerli?

Hangi Günler Geçerli?

Bakanlığın duyurusuna göre, pazartesi ve çarşamba günleri aileler, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği'ne (SİSAY) üye sinema salonlarında indirimden faydalanabilecek.

Sinema Biletlerinde %40 Aile İndirimi: Şartlar neler? Yüzde 40 aile indirimi hangi günlerde ve sinemalarda geçerli?

Kampanya 2025 yılı boyunca geçerli olacak.

Sinema Biletlerinde %40 Aile İndirimi: Şartlar neler? Yüzde 40 aile indirimi hangi günlerde ve sinemalarda geçerli?

Kimler Yararlanabilir?

İndirimden aile olarak sinema bileti alanlar yararlanabilecek. Bireysel bilet alımlarında indirim uygulanmayacak. Kampanya sinemaya gitmeyi teşvik ederken aile bireylerinin birlikte daha fazla vakit geçirmesini de amaçlıyor.

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