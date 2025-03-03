Sinema Biletlerinde %40 Aile İndirimi: Şartlar neler? Yüzde 40 aile indirimi hangi günlerde ve sinemalarda geçerli?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında ailelere özel yeni bir destek programı açıkladı. Bakan Göktaş, aile bağlarını güçlendirmek ve kültürel etkinliklere erişimi artırmak amacıyla sinema biletlerinde yüzde 40 indirim uygulanacağını duyurdu. Peki indirimden kimler yararlanabilecek?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.03.2025 09:49