Sinema Biletlerinde %40 Aile İndirimi: Şartlar neler? Yüzde 40 aile indirimi hangi günlerde ve sinemalarda geçerli?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "Aile Yılı" kapsamında, aileler sinema biletlerini yüzde 40 indirimle alabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileleri bu fırsattan yararlanmaya davet etti. İşte indirimle ilgili detaylar…