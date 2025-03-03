03 Mart 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Şubat ayı enflasyonu açıklandı! Kira zam oranı ne kadar oldu?
TÜİK, Şubat 2025'e ilişkin enflasyon verisini açıkladı. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre enflasyon şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,27 artarken; yıllık enflasyon ise yüzde 39,05'e geriledi. Böylece yıllık enflasyon yüzde 40'ın altına düşerek son 20 ayın dibini gördü. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.