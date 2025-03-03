Şubat ayı enflasyonu açıklandı! Kira zam oranı ne kadar oldu?

TÜİK, Şubat 2025'e ilişkin enflasyon verisini açıkladı. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre enflasyon şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,27 artarken; yıllık enflasyon ise yüzde 39,05'e geriledi. Böylece yıllık enflasyon yüzde 40'ın altına düşerek son 20 ayın dibini gördü. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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