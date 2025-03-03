Meteoroloji hava durumu raporu! Mart ayı kapıdan baktırıyor: Yağmura hazır olun! İstanbul dahil çoğu il listede
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde bulutlu ve yağışlı hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, Ege'nin iç ve güney kesimleri, Akdeniz'in batı ve orta bölümü, İç Anadolu'nun güney ve doğu kısımları, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı bölgeleri ile bazı doğu illerinde aralıklı yağış görülecek. İşte 3 Mart Pazartesi hava durumu raporu...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.03.2025 07:02
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 07:02