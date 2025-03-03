Viral Galeri Viral Liste Meteoroloji hava durumu raporu! Mart ayı kapıdan baktırıyor: Yağmura hazır olun! İstanbul dahil çoğu il listede

Meteoroloji hava durumu raporu! Mart ayı kapıdan baktırıyor: Yağmura hazır olun! İstanbul dahil çoğu il listede

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde bulutlu ve yağışlı hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, Ege'nin iç ve güney kesimleri, Akdeniz'in batı ve orta bölümü, İç Anadolu'nun güney ve doğu kısımları, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı bölgeleri ile bazı doğu illerinde aralıklı yağış görülecek. İşte 3 Mart Pazartesi hava durumu raporu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.03.2025 07:02 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 07:02
Meteoroloji hava durumu raporu! Mart ayı kapıdan baktırıyor: Yağmura hazır olun! İstanbul dahil çoğu il listede

Ülke genelinde yağışlı hava etkisini hissettirecek. Pek çok bölgede gökyüzü parçalı ve çok bulutlu olacak, yer yer sağanak yağmur ve kar yağışı görülecek. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun belirli kesimlerinde yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde düşüş gösterecek. Bunun yanı sıra, kuvvetli rüzgar ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Meteoroloji hava durumu raporu! Mart ayı kapıdan baktırıyor: Yağmura hazır olun! İstanbul dahil çoğu il listede

Yağışlı Hava Hakim Olacak

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Ege'nin iç ve güney kesimleri, Akdeniz'in batı ve orta bölümü, İç Anadolu'nun güney ve doğu kısımları, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı bölgeleri ile bazı doğu illerinde aralıklı yağış görülecek.

Meteoroloji hava durumu raporu! Mart ayı kapıdan baktırıyor: Yağmura hazır olun! İstanbul dahil çoğu il listede

Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Manisa, Denizli, Ankara, Eskişehir'in güneyi, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli ve Bingöl'de kar yağışlarının yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji hava durumu raporu! Mart ayı kapıdan baktırıyor: Yağmura hazır olun! İstanbul dahil çoğu il listede

Sıcaklıklar Düşüyor

Hava sıcaklığı, kuzey, iç ve batı kesimlerde yağışla birlikte 3 ila 5 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji hava durumu raporu! Mart ayı kapıdan baktırıyor: Yağmura hazır olun! İstanbul dahil çoğu il listede

Rüzgara Dikkat!

Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Ancak Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.

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