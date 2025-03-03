Meteoroloji hava durumu raporu! Mart ayı kapıdan baktırıyor: Yağmura hazır olun! İstanbul dahil çoğu il listede

Ülke genelinde yağışlı hava etkisini hissettirecek. Pek çok bölgede gökyüzü parçalı ve çok bulutlu olacak, yer yer sağanak yağmur ve kar yağışı görülecek. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun belirli kesimlerinde yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde düşüş gösterecek. Bunun yanı sıra, kuvvetli rüzgar ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.