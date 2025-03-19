Karaman'da kanlı dehşet! Eski sevgilisini tüfekle öldürdü | Katile olay yerinde darp...

Karaman'da 40 yaşındaki şahıs, evine gittiği eski kız arkadaşı Hatice Göktaş'ı gözünü kırpmadan boynundan av tüfeğiyle vurdu. Göktaş kanlar içinde yığılırken hayatını ise kaybetti. Bu sırada evde bulunan Göktaş'ın 15 yaşındaki oğlu M.G. ile yeğenleri M.A.G. ve F.G. ise katili darbedip, ağır yaraladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA