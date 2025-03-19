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Karaman'da kanlı dehşet! Eski sevgilisini tüfekle öldürdü | Katile olay yerinde darp...

Karaman'da 40 yaşındaki şahıs, evine gittiği eski kız arkadaşı Hatice Göktaş'ı gözünü kırpmadan boynundan av tüfeğiyle vurdu. Göktaş kanlar içinde yığılırken hayatını ise kaybetti. Bu sırada evde bulunan Göktaş'ın 15 yaşındaki oğlu M.G. ile yeğenleri M.A.G. ve F.G. ise katili darbedip, ağır yaraladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 19.03.2025 00:42 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 01:06
Karaman’da kanlı gece! Eski sevgilisini tüfekle öldürdü

Olay, saat 02.30 sıralarında Koçakdede Mahallesi, Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesindeki bir apartmanda meydana geldi.

Karaman’da kanlı gece! Eski sevgilisini tüfekle öldürdü

TÜFEKLE KURLUN YAĞMURU! ESKİ SEVGİLİSİNİ KATLETTİ

A.Y., eski kız arkadaşı Hatice Göktaş'ın evine geldi. Aralarında çıkan tartışmanın ardından A.Y., tüfekle ateş edip Göktaş'ı boynundan vurdu. Göktaş kanlar içinde yığıldı.

Karaman’da kanlı gece! Eski sevgilisini tüfekle öldürdü

Bu sırada evde bulunan Göktaş'ın oğlu M.G. ve yeğenleri M.A.G. ve F.G., A.Y.'ye saldırıp, darbetti.

Karaman’da kanlı gece! Eski sevgilisini tüfekle öldürdü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göktaş ve A.Y., sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Göktaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Karaman’da kanlı gece! Eski sevgilisini tüfekle öldürdü

Başında kırıklar oluştuğu belirlenen A.Y.'nin ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polis, A.Y.'ye saldıran Göktaş'ın oğlu ve 2 yeğenini polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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