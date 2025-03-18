Kilo vermede sık yapılan hatalar! Sakın bunları yapmayın
Zayıflama döneminde pek çok kişi, sağlıklı olabileceğini düşünerek hatalar yapabiliyor. Beslenme düzenine ne kadar dikkat etse de kiloda eksilere düşemiyor. Kilo vermeye çalışırken farkında olmadan yapılan yanlışlar, sürecin zorlaştırılmasına neden oluyor ve motivasyonu düşürebiliyor. Peki diyet sürecinde sık yapılan hatalar nelerdir? Sakın bunları yapmayın!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.03.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 16:44