Kilo vermede sık yapılan hatalar! Sakın bunları yapmayın

Zayıflama döneminde pek çok kişi, sağlıklı olabileceğini düşünerek hatalar yapabiliyor. Beslenme düzenine ne kadar dikkat etse de kiloda eksilere düşemiyor. Kilo vermeye çalışırken farkında olmadan yapılan yanlışlar, sürecin zorlaştırılmasına neden oluyor ve motivasyonu düşürebiliyor. Peki diyet sürecinde sık yapılan hatalar nelerdir? Sakın bunları yapmayın!

ahaber.com.tr Haber Merkezi