Kutup soğuklarıyla Türkiye buz kesti! 48 ile kar alarmı: İstanbul, Ankara... 19 Mart hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son tahminlere göre ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bölgelerde ise aralıklı yağış görülecek. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenirken Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi