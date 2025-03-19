Viral Galeri Viral Liste Kutup soğuklarıyla Türkiye buz kesti! 48 ile kar alarmı: İstanbul, Ankara... 19 Mart hava durumu raporu

Kutup soğuklarıyla Türkiye buz kesti! 48 ile kar alarmı: İstanbul, Ankara... 19 Mart hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son tahminlere göre ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bölgelerde ise aralıklı yağış görülecek. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenirken Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.03.2025 07:44
Kutup soğuklarıyla Türkiye buz kesti! 48 ile kar alarmı: İstanbul, Ankara... 19 Mart hava durumu raporu

Özellikle Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Ordu, Şırnak, Hakkâri ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olasılığı yüksek.

Kutup soğuklarıyla Türkiye buz kesti! 48 ile kar alarmı: İstanbul, Ankara... 19 Mart hava durumu raporu

İstanbul'da Dün Akşam Yağmur Yerini Kara Bıraktı

İstanbul'da hafta sonu güzel havanın ardından dün akşam başlayan soğuk hava, kenti etkisi altına aldı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte şehir genelinde yağmur etkili oldu.

Silivri, Çatalca, Sultangazi, Başakşehir ve Hadımköy gibi ilçelerde yağmur kısa sürede kara dönüştü. Ayrıca Beykoz, Ataşehir, Küçükçekmece ve Beyoğlu'nda da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı görüldü. Yüksek kesimlerde ise kar yoğun olarak etkisini sürdürdü.

Kutup soğuklarıyla Türkiye buz kesti! 48 ile kar alarmı: İstanbul, Ankara... 19 Mart hava durumu raporu

METEOROLOJİ'DEN 48 İL İÇİN SARI ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin 48 ili için sarı kodlu uyarı yaptı. Bu uyarı Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak ve Osmaniye illerini kapsıyor.

Kutup soğuklarıyla Türkiye buz kesti! 48 ile kar alarmı: İstanbul, Ankara... 19 Mart hava durumu raporu

Mart Sürprizleri: Ani Sıcaklık Düşüşü

Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, mart ayının sürprizlerle dolu olduğunu belirterek, "Arktik bölgelerdeki sert soğuklar, ilkbaharın başlamasıyla biraz daha ısınma eğiliminde. Ancak atmosferdeki dengesizlikler, ani sıcaklık değişimlerine yol açıyor. Günlerin uzamasıyla birlikte karalar ve denizler ısınıyor. Bu da kuvvetli rüzgar ve yağışlarla kendini gösteriyor" dedi.

Kutup soğuklarıyla Türkiye buz kesti! 48 ile kar alarmı: İstanbul, Ankara... 19 Mart hava durumu raporu

Bazı Bölgelerde 28 Dereceye Varan Düşüşler

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise bu hafta boyunca sıcaklıkların keskin bir düşüş göstereceğini vurgulayarak, "Pazar gününden perşembe gününe kadar bazı illerimizde sıcaklık farkı 27-28 dereceye kadar düşecek. İstanbul'da ise sıcaklık ani bir şekilde 21-22 derece azalacak" dedi.

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