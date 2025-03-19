Kutup soğuklarıyla Türkiye buz kesti! 48 ile kar alarmı: İstanbul, Ankara... 19 Mart hava durumu raporu

METEOROLOJİ'DEN 48 İL İÇİN SARI ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin 48 ili için sarı kodlu uyarı yaptı. Bu uyarı Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak ve Osmaniye illerini kapsıyor.