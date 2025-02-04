İŞKUR Gençlik Programı nedir, detayları belli oldu mu? Başvurular nasıl yapılır?

Başkan Erdoğan, Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programı'nın Başlatılması Toplantısı'nda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimize çalışmak istiyorsak millet olarak çalışmak zorundayız. Milletimizin oyu ve güveniyle göreve geldiğimizden bu yana ekonomimizi dört temel unsur üzerinde yükseltmeye gayret ettik. Türkiye'nin önündeki engelleri tek tek ortadan kaldırdık. Adil ve rekabetçi bir düzenin oluşmasını sağladık. Üretim ve istihdamı maliyemizin merkezine yerleştirdik.