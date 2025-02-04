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İŞKUR Gençlik Programı nedir, detayları belli oldu mu? Başvurular nasıl yapılır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programı'nın Başlatılması Toplantısı'nda gençlere müjde verdi. Üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı ile öğrenciler hem eğitimlerine devam edebilecek hem de maddi destek alarak kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Peki İŞKUR Gençlik Programı'na nasıl başvuru yapılır, şartları neler? İşte İŞKUR Gençlik Programı ile ilgili detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.02.2025 15:42 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 15:53
İŞKUR Gençlik Programı nedir, detayları belli oldu mu? Başvurular nasıl yapılır?

İŞKUR tarafından başlatılan bu yeni program, üniversite öğrencilerinin eğitim süreçlerini aksatmadan deneyim kazanmalarına olanak sağlıyor. Programa katılan öğrenciler, Ar-Ge faaliyetleri bilgi ve teknoloji sistemleri gibi çeşitli alanlarda görev alarak iş hayatına hazırlık yapabilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN GENÇLERE MÜJDEYİ VERDİ
İŞKUR Gençlik Programı nedir, detayları belli oldu mu? Başvurular nasıl yapılır?

İŞKUR Gençlik Programı ile İlgili Detaylar


Bu programla gençlerin iş hayatına daha donanımlı şekilde hazırlanması ve istihdam oranlarının artırılması hedefleniyor. Çalışma hayatında fırsat eşitliği sağlanarak kayıt dışı istihdamın önüne geçilmesi de planlanan amaçlar arasında yer alıyor.

İŞKUR Gençlik Programı nedir, detayları belli oldu mu? Başvurular nasıl yapılır?

Program kapsamında öğrenciler, haftalık en fazla üç gün katılım sağlayabilecek. Günlük 1.083 TL ödeme yapılacak olup, ayda 5 gün katılan öğrencilere 5.415 TL, 14 gün katılanlara ise yaklaşık 15.162 TL destek sağlanacak. Ayrıca, katılımcıların kısa vadeli sigorta primleri de devlet tarafından karşılanacak.

İŞKUR Gençlik Programı nedir, detayları belli oldu mu? Başvurular nasıl yapılır?

Başkan Erdoğan, Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programı'nın Başlatılması Toplantısı'nda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimize çalışmak istiyorsak millet olarak çalışmak zorundayız. Milletimizin oyu ve güveniyle göreve geldiğimizden bu yana ekonomimizi dört temel unsur üzerinde yükseltmeye gayret ettik. Türkiye'nin önündeki engelleri tek tek ortadan kaldırdık. Adil ve rekabetçi bir düzenin oluşmasını sağladık. Üretim ve istihdamı maliyemizin merkezine yerleştirdik.

"İŞKUR GENÇLİK PROGRAMIMIZI BUGÜN DEVREYE ALIYORUZ"
İŞKUR Gençlik Programı nedir, detayları belli oldu mu? Başvurular nasıl yapılır?

Üniversite öğrencileri için hazırladığımız İŞKUR Gençlik Programımızı bugün itibarıyla devreye alıyoruz. İŞKUR Gençlik Programı ile gençlerimiz bir yandan eğitimlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecek. İŞKUR Gençlik Programı Gençlerimiz üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri bu programa dahil olabilecek. Program kapsamında katılacakları Ar-Ge faaliyetleri bilgi ve teknoloji sistemleri gibi farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazanacaklar."

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