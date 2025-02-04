İŞKUR Gençlik Programı nedir, detayları belli oldu mu? Başvurular nasıl yapılır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programı'nın Başlatılması Toplantısı'nda gençlere müjde verdi. Üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı ile öğrenciler hem eğitimlerine devam edebilecek hem de maddi destek alarak kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Peki İŞKUR Gençlik Programı'na nasıl başvuru yapılır, şartları neler? İşte İŞKUR Gençlik Programı ile ilgili detaylar…