Medyada milyarlarca kişinin tercihi değişti! TÜİK raporunda çarpıcı dijital sıçrama!
Türkiye İstatistik Kurumunun 2025 süreli yayın istatistikleri, basılı gazetelerde gerileme sürerken internet haber sitelerinde büyümenin devam ettiğini ortaya koydu. Gazete sayısı ve tiraj düşerken dijitalde ziyaretçi ile çalışan sayısı arttı. Veriler medyanın değişen yönünü net biçimde gösteriyor.
Basılı yayıncılıkta küçülme eğilimi 2025 yılında da devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Basın İlan Kurumu verilerine dayanarak hazırladığı Süreli Yayın İstatistikleri, 2025 bülteninde resmi ilan yayımlayan gazete sayısının ve tirajının gerilediğini açıkladı. Buna karşılık resmi ilan yayımlayan internet haber sitelerinin sayısı, ziyaretçi trafiği ve çalışan sayısında artış yaşandı.
GAZETE SAYISI VE TİRAJ GERİLEDİ
Resmi ilan yayımlayan gazete sayısı 2024 yılında 753 iken, 2025 yılında yüzde 12,5 azalarak 659'a düştü. Bu gazetelerin;
- Yüzde 95,9'unu yerel,
- Yüzde 3,3'ünü yaygın (ulusal),
- Yüzde 0,8'ini ise bölgesel gazeteler oluşturdu.
Yıllık toplam tiraj ise bir önceki yıla göre yüzde 15,1 azalarak 392 milyon 797 bin 801 oldu. Toplam tirajın yüzde 81,9'u ulusal, yüzde 17,7'si yerel ve yüzde 0,4'ü bölgesel gazetelerden geldi.
Gazetelerin yayın sıklığı incelendiğinde yüzde 57,4'ünün günlük, yüzde 42,6'sının ise haftada iki ila altı gün arasında yayımlandığı görüldü. Toplam tirajın yüzde 98,9'unu günlük yayımlanan gazeteler oluşturdu.
DİJİTAL HABER SİTELERİNDE BÜYÜME DİKKAT ÇEKTİ
Basılı yayınlarda yaşanan düşüşe karşın internet haber sitelerinde büyüme sürdü. Resmi ilan yayımlayan internet haber sitesi sayısı 2024'te 349 iken, 2025'te yüzde 2,3 artarak 357'ye yükseldi. Dijital yayınların ulaştığı trafik de dikkat çekici seviyeye çıktı.
- Toplam tekil ziyaretçi sayısı: 8 milyar 840 milyon 299 bin 804
- Toplam sayfa görüntüleme: 45 milyar 314 milyon 725 bin 824
Tekil ziyaretçilerin yüzde 66,3'ü, sayfa görüntülemelerinin ise yüzde 74,2'si genel kategoride faaliyet gösteren internet haber sitelerinde gerçekleşti.
SÜRELİ YAYIN SAYISI ARTTI
Resmi ilan ve reklam yayımlayan toplam süreli yayın sayısı 2025 yılında 2 bin 173 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı, 2024 yılına göre yüzde 6,5 artış anlamına geliyor. İçerik dağılımında ise siyasi, haber ve güncel yayınlar açık ara ilk sırada yer aldı.
|İçerik türü
|Pay
|Siyasi / haber / güncel
|%90,9
|Sektörel / mesleki
|%3,3
|Diğer
|%2,9
|Kültür / turizm / tanıtım
|%1,6
|Ekonomi / ticaret / finans
|%1,3
DERGİLERDE EN YAYGIN YAYIN PERİYODU AYLIK OLDU
Resmi reklam yayımlayan dergi sayısı 2025 yılında yüzde 0,8 azalarak 470'e geriledi. Yayın sıklığında ise aylık dergiler ilk sırada yer aldı.
- Aylık: %46,8
- Haftalık: %15,1
- On beş günlük: %13,6
- İki aylık: %11,1
- Günlük: %6,8
- Üç aylık: %6,6