Medyada milyarlarca kişinin tercihi değişti! TÜİK raporunda çarpıcı dijital sıçrama!

Basılı yayıncılıkta küçülme eğilimi 2025 yılında da devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Basın İlan Kurumu verilerine dayanarak hazırladığı Süreli Yayın İstatistikleri, 2025 bülteninde resmi ilan yayımlayan gazete sayısının ve tirajının gerilediğini açıkladı. Buna karşılık resmi ilan yayımlayan internet haber sitelerinin sayısı, ziyaretçi trafiği ve çalışan sayısında artış yaşandı.

GAZETE SAYISI VE TİRAJ GERİLEDİ

Resmi ilan yayımlayan gazete sayısı 2024 yılında 753 iken, 2025 yılında yüzde 12,5 azalarak 659'a düştü. Bu gazetelerin;

Yüzde 95,9'unu yerel,

Yüzde 3,3'ünü yaygın (ulusal),

Yüzde 0,8'ini ise bölgesel gazeteler oluşturdu.

Yıllık toplam tiraj ise bir önceki yıla göre yüzde 15,1 azalarak 392 milyon 797 bin 801 oldu. Toplam tirajın yüzde 81,9'u ulusal, yüzde 17,7'si yerel ve yüzde 0,4'ü bölgesel gazetelerden geldi.

Gazetelerin yayın sıklığı incelendiğinde yüzde 57,4'ünün günlük, yüzde 42,6'sının ise haftada iki ila altı gün arasında yayımlandığı görüldü. Toplam tirajın yüzde 98,9'unu günlük yayımlanan gazeteler oluşturdu.