Viral Galeri Viral Liste Ramazan şerbeti tarifi | Osmanlı şerbeti nasıl yapılır? İftarda ferahlatan asırlık lezzet!

Ramazan şerbeti tarifi | Osmanlı şerbeti nasıl yapılır? İftarda ferahlatan asırlık lezzet!

On bir ayın sultanı Ramazan başladı ve iftar sofralarında geleneksel lezzetlere olan ilgi arttı. Osmanlı mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan Osmanlı şerbeti, serinletici etkisi ve şifa dolu içeriğiyle dikkat çekiyor. Osmanlı saray mutfağında titizlikle hazırlanan bu geleneksel içecek, Ramazan ayında susuzluğu gidermenin en lezzetli yollarından biri olarak biliniyor. Peki Ramazan şerbeti nasıl yapılır? İşte iftarda ferahlatan asırlık lezzetin tarifi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.03.2025 18:05 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 18:05
Ramazan şerbeti tarifi | Osmanlı şerbeti nasıl yapılır? İftarda ferahlatan asırlık lezzet!

Osmanlı saray mutfağında önemli bir yere sahip olan Ramazan şerbeti, ferahlatıcı lezzetiyle iftar sofralarında baş köşede yer alıyor. Hem susuzluğu gidermesi hem de sindirimi kolaylaştırması nedeniyle Ramazan ayında sıkça tercih ediliyor. Bu özel içecek, doğal içeriğiyle gün boyu tutulan oruç sonrası vücuda enerji kazandırıyor. Ramazan ayının gelmesiyle Osmanlı şerbeti tarifi gündemde yer aldı. Vatandaşlar bu doğal ve serinletici içeceğin tarifini merak ediyor. İşte Ramazan şerbeti tarifi…

Ramazan şerbeti tarifi | Osmanlı şerbeti nasıl yapılır? İftarda ferahlatan asırlık lezzet!

Ramazan Şerbeti Tarifi


İftar menülerinde geleneksel lezzetlere olan ilgi artarken, Osmanlı şerbeti de en çok araştırılan tarifler arasında yer alıyor. Evde pratik şekilde hazırlayabileceğiniz bu şerbet, içerdiği baharatlar ve meyve özleriyle hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif sunuyor. İşte adım adım Ramazan şerbeti tarifi...

Ramazan şerbeti tarifi | Osmanlı şerbeti nasıl yapılır? İftarda ferahlatan asırlık lezzet!

Malzemeler

5 su bardağı su

3-4 yemek kaşığı toz şeker (isteğe göre azaltılabilir ya da artırılabilir)

1 çubuk tarçın

4 adet karanfil

Yarım limonun suyu

1 yemek kaşığı kuru hibiskus

Bir kaç dilim zencefil (isteğe bağlı)

Ramazan şerbeti tarifi | Osmanlı şerbeti nasıl yapılır? İftarda ferahlatan asırlık lezzet!

Yapılışı

Bir tencereye tüm malzemeleri ekleyin ve orta ateşte kaynamaya başlayana kadar ısıtın.

Kaynadıktan sonra ocağın altını kısarak yaklaşık 20 dakika boyunca aromaların iyice harmanlanması için demlemeye bırakın.

Demleme süresi tamamlandığında şerbeti süzerek oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Tamamen soğuduktan sonra buzdolabında dinlendirip, serinletici bir içecek olarak soğuk şekilde servis edin.

2025 RAMAZAN İMSAKİYE SAYFASI İÇİN TIKLAYIN!

RAMAZAN İLE İLGİLİ MERAK EDİLEN BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA