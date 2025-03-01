Ramazan şerbeti tarifi | Osmanlı şerbeti nasıl yapılır? İftarda ferahlatan asırlık lezzet!

On bir ayın sultanı Ramazan başladı ve iftar sofralarında geleneksel lezzetlere olan ilgi arttı. Osmanlı mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan Osmanlı şerbeti, serinletici etkisi ve şifa dolu içeriğiyle dikkat çekiyor. Osmanlı saray mutfağında titizlikle hazırlanan bu geleneksel içecek, Ramazan ayında susuzluğu gidermenin en lezzetli yollarından biri olarak biliniyor. Peki Ramazan şerbeti nasıl yapılır? İşte iftarda ferahlatan asırlık lezzetin tarifi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi