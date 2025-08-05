Ev sahibi olmak için kaç Gayrimenkul Sertifikası gerekir? 1 lot fiyatı ve 1+1, 2+1, 3+1 daire hesabı
Başakşehir'de Emlak Konut GYO imzasıyla hayata geçirilen Damla Kent Projesi, yatırımcılara yüzde 25 indirimli özel fiyat avantajıyla gayrimenkul sertifikası fırsatı sunuyor. Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından Borsa İstanbul'da işlem görecek sertifikalar için talep toplama süreci 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki kaç sertifika ile ev alınır? 1 lot fiyatı kaç para, işlem kodu nedir? İşte merak edilen detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.08.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 10:26