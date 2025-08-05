Ev sahibi olmak için kaç Gayrimenkul Sertifikası gerekir? 1 lot fiyatı ve 1+1, 2+1, 3+1 daire hesabı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen Gayrimenkul Sertifikası modelini yatırımcılara sundu. İstanbul Başakşehir'deki Damla Kent Projesi ile uygulamaya geçen bu sistem, peşinat, taksit ya da faiz yükü olmadan konut sahibi olma imkanı sunuyor. Peki 1 lot ne kadar, daire sahibi olmak için kaç sertifika gerekiyor?