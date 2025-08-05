Viral Galeri Viral Liste Ev sahibi olmak için kaç Gayrimenkul Sertifikası gerekir? 1 lot fiyatı ve 1+1, 2+1, 3+1 daire hesabı

Ev sahibi olmak için kaç Gayrimenkul Sertifikası gerekir? 1 lot fiyatı ve 1+1, 2+1, 3+1 daire hesabı

Başakşehir'de Emlak Konut GYO imzasıyla hayata geçirilen Damla Kent Projesi, yatırımcılara yüzde 25 indirimli özel fiyat avantajıyla gayrimenkul sertifikası fırsatı sunuyor. Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından Borsa İstanbul'da işlem görecek sertifikalar için talep toplama süreci 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki kaç sertifika ile ev alınır? 1 lot fiyatı kaç para, işlem kodu nedir? İşte merak edilen detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.08.2025 10:14 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 10:26
Ev sahibi olmak için kaç Gayrimenkul Sertifikası gerekir? 1 lot fiyatı ve 1+1, 2+1, 3+1 daire hesabı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen Gayrimenkul Sertifikası modelini yatırımcılara sundu. İstanbul Başakşehir'deki Damla Kent Projesi ile uygulamaya geçen bu sistem, peşinat, taksit ya da faiz yükü olmadan konut sahibi olma imkanı sunuyor. Peki 1 lot ne kadar, daire sahibi olmak için kaç sertifika gerekiyor?

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NE DEMEK?
Ev sahibi olmak için kaç Gayrimenkul Sertifikası gerekir? 1 lot fiyatı ve 1+1, 2+1, 3+1 daire hesabı

Damla Kent Projesi'nde Sertifika Satışları Başladı

Beş ayrı etap halinde inşa edilen Damla Kent Projesi, tamamlandığında 5.325 konut ve 244 ticari alan ile bölgenin en büyük yaşam ve yatırım merkezlerinden biri olacak. Halka arz sürecinin ilk aşamasında 1.540 konut için gayrimenkul sertifikası satışa sunulacak. Projenin ikinci etabında ise 674 konutun daha yatırımcılara sertifika yoluyla satışa çıkarılması hedefleniyor.

Ev sahibi olmak için kaç Gayrimenkul Sertifikası gerekir? 1 lot fiyatı ve 1+1, 2+1, 3+1 daire hesabı

1 Lot Kaç TL?

Borsa İstanbul'da "DMLKT" koduyla işlem gören sertifikalar 7,59 TL'den halka arz edildi. Yatırımcılar, tıpkı hisse senedi alır gibi sertifika alabiliyor ve fiyat artışlarından yararlanabiliyor. Yeterli adede ulaştığınızda daire sahibi olabiliyor.

Ev sahibi olmak için kaç Gayrimenkul Sertifikası gerekir? 1 lot fiyatı ve 1+1, 2+1, 3+1 daire hesabı

Kaç Sertifika Bir Daire Ediyor?

Gayrimenkul sertifikasında hedef, belirli metrekarede bir daire için gereken toplam sertifikayı zamanla biriktirmek. Lansman fiyatına göre tablo şu şekilde:

➡62 m²'lik 1+1 daire: 175 adet, 631.516 sertifika

➡88 m²'lik 2+1 daire: 1.076 adet, 863.276 sertifika

➡144 m²'lik 3+1 daire: 758 adet, 1.384.916 sertifika

➡194 m²'lik 4+1 daire: 205 adet, 1.833.345 sertifika

Ev sahibi olmak için kaç Gayrimenkul Sertifikası gerekir? 1 lot fiyatı ve 1+1, 2+1, 3+1 daire hesabı

Gayrimenkul Sertifikası Nasıl Alınır?

Küçük birikimlerle ev sahibi olma fırsatı sunan Damla Kent Projesi, yenilikçi gayrimenkul finansman modellerinden biri olarak yatırımcıların ilgisini çekiyor. Gayrimenkul sertifikası satın alabilmek için öncelikle bir yatırım hesabına sahip olmanız gerekiyor. Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden bu işlem gerçekleştirilebiliyor.

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