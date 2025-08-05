Viral Galeri Viral Liste Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2025'te hangi üniversiteye yerleştim? ÖSYM takvimi

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2025'te hangi üniversiteye yerleştim? ÖSYM takvimi

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tercih sürecini tamamlayan adaylar, şimdi gözlerini üniversite yerleştirme sonuçlarına çevirdi. 1-13 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini ÖSYM sistemi üzerinden bildiren milyonlarca genç, hangi üniversite ve bölüme yerleştiğini öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyor. Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merakla beklenen o tarihe dair bilgiler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.08.2025 09:51
Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2025’te hangi üniversiteye yerleştim? ÖSYM takvimi

2025 yılı üniversite yerleştirme süreci tüm hızıyla devam ediyor. Adaylar, 1-13 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi tercih sistemi üzerinden tercih işlemlerini tamamladı. Milyonlarca genç, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. ÖSYM, sonuçları resmi internet sitesi üzerinden ilan edecek. Peki,- YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar…

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2025’te hangi üniversiteye yerleştim? ÖSYM takvimi

Tercih İşlemleri Nasıl Yapıldı?

Adaylar, 1 Ağustos itibarıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'na T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile giriş yaparak tercihlerini bireysel olarak gerçekleştirdi. Tercih süreci, 13 Ağustos tarihinde sona erdi. Bu tarihten sonra tercih değişikliği yapılamayacak.

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2025’te hangi üniversiteye yerleştim? ÖSYM takvimi

YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayı sonunda ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, yerleştikleri üniversite ve bölümlere dair bilgileri görebilecek. Resmi duyuru yapıldığı anda haberimiz güncellenecektir.

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2025’te hangi üniversiteye yerleştim? ÖSYM takvimi

Yerleştirme Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Üniversite yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden erişime açılacak.

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2025’te hangi üniversiteye yerleştim? ÖSYM takvimi

Adaylara ayrıca sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. İnternet sitesinde yer alan duyurular, resmi tebligat niteliği taşıyor. Yurt dışındaki üniversitelere yerleşen adaylar ise, ihtiyaç halinde ÖSYM'den yerleştiği programı gösteren resmi yazıyı talep edebilecek.

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