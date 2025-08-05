Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2025'te hangi üniversiteye yerleştim? ÖSYM takvimi

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tercih sürecini tamamlayan adaylar, şimdi gözlerini üniversite yerleştirme sonuçlarına çevirdi. 1-13 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini ÖSYM sistemi üzerinden bildiren milyonlarca genç, hangi üniversite ve bölüme yerleştiğini öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyor. Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merakla beklenen o tarihe dair bilgiler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi