Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2025 Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı şartları ve branş dağılımı belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin kişilik personel alımı için heyecan dorukta. İlk etapta yapılan atamaların ardından gözler şimdi 2. etap başvuru tarihine ve başvuru ekranına çevrildi. Binlerce adayın beklediği yeni personel alımıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklama merakla bekleniyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı netleşti mi? İşte tüm merak edilenler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.08.2025 10:19