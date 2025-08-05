Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2025 Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı şartları ve branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı'nın toplamda 37 bin personel alımı süreci devam ediyor. Mayıs ayında tamamlanan 19 bin kişilik ilk etap alımının ardından gözler, 18 bin kişilik ikinci etap personel alımına çevrildi. Başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı, kadro ve branş dağılımı ise adaylar tarafından merakla bekleniyor.