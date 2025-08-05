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Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2025 Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı şartları ve branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin kişilik personel alımı için heyecan dorukta. İlk etapta yapılan atamaların ardından gözler şimdi 2. etap başvuru tarihine ve başvuru ekranına çevrildi. Binlerce adayın beklediği yeni personel alımıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklama merakla bekleniyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı netleşti mi? İşte tüm merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.08.2025 10:19
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2025 Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı şartları ve branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı'nın toplamda 37 bin personel alımı süreci devam ediyor. Mayıs ayında tamamlanan 19 bin kişilik ilk etap alımının ardından gözler, 18 bin kişilik ikinci etap personel alımına çevrildi. Başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı, kadro ve branş dağılımı ise adaylar tarafından merakla bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2025 Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı şartları ve branş dağılımı belli oldu mu?

Başvuru Süreci Eylül Ayında Başlayabilir

İlk etap personel alımının ardından Sağlık Bakanlığı, ikinci etap için başvuruların Eylül ayında başlamasını planlıyor. Henüz resmi başvuru tarihi ve başvuru ekranı açıklanmasa da Bakanlık tarafından yapılacak duyurular yakından takip ediliyor. Adayların güncel bilgileri Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden ve duyuru kanallarından takip etmeleri öneriliyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2025 Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı şartları ve branş dağılımı belli oldu mu?

Kadro ve Branş Dağılımında Öncelik Sağlık Personelinde

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, önceki açıklamalarında 19 bin personel alımında hemşire, diyetisyen, sağlık yönetimi gibi sağlık alanındaki farklı branşların yer aldığını belirtmişti. 18 bin kişilik ikinci etap alımında da benzer branşlarda ihtiyaç duyulan kadroların açılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2025 Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı şartları ve branş dağılımı belli oldu mu?

Henüz detaylı branş ve kadro sayıları resmi olarak paylaşılmadı ancak ilk etap verileri doğrultusunda hemşire ve sağlık teknikeri gibi kritik pozisyonların ön planda olması bekleniyor.

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