EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMINDA son 4 veri! Temmuz maaşına %2.97’lik ayar: Kuruşu kuruşuna yeni hesaplama

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?

Ocak ayında açıklanan zam oranlarının ardından en düşük emekli maaşı için düzenleme gündeme geldi. 2024 yılı temmuz ayı itibarıyla 12 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, ocak ayında yapılan düzenlemeyle 14 bin 469 liraya yükseltildi. Bu tutar, Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.