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EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMINDA son 4 veri! Temmuz maaşına %2.97'lik ayar: Kuruşu kuruşuna yeni hesaplama

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranını etkileyecek şubat ayı enflasyon verisi bugün saat 10.00'da açıklanacak. Böylece yılın ilk iki ayına ait enflasyon farkı belli olacak. Açıklanacak veri, temmuz-aralık döneminde geçerli olacak maaş artışları için belirleyici olacak. İşte enflasyon beklentilerine göre oluşan güncel maaş tablosu…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.03.2025 06:33 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 06:33
EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMINDA son 4 veri! Temmuz maaşına %2.97’lik ayar: Kuruşu kuruşuna yeni hesaplama

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak temmuz zammı için ilk veriler netleşmeye başladı. Şubat ayı enflasyon verisiyle birlikte yılın ilk iki ayına ait enflasyon farkı ortaya çıkacak. Ocak ayında belirlenen zam oranlarının ardından gözler temmuz ayına çevrildi. Peki, mevcut verilere göre emekli ve memur maaşlarında nasıl bir tablo oluşuyor? İşte tüm hesaplamalar...

EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMINDA son 4 veri! Temmuz maaşına %2.97’lik ayar: Kuruşu kuruşuna yeni hesaplama

Şubat Ayı Enflasyon Verisi Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin enflasyon verisini 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak. Açıklanacak veri, yılın ilk iki ayına ait enflasyon farkını ortaya koyacak ve emekli ile memur maaşlarına yapılacak zam hesaplamalarında önemli bir gösterge olacak.

EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMINDA son 4 veri! Temmuz maaşına %2.97’lik ayar: Kuruşu kuruşuna yeni hesaplama

Ocak Ayında Zam Oranları Ne Kadar Oldu?

3 Ocak'ta açıklanan aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte, emekli ve memur maaşlarına yapılan ocak zammı kesinleşti. Enflasyon farkı yüzde 15,75 olarak belirlenirken, memur emeklileri için bu oran yüzde 5,54 enflasyon farkına ek olarak yüzde 6 toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 11,54 olarak kaydedildi.

EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMINDA son 4 veri! Temmuz maaşına %2.97’lik ayar: Kuruşu kuruşuna yeni hesaplama

Memurlar için yapılan toplu sözleşme kapsamında ise 2024'ün ilk altı ayı için yüzde 15, ikinci altı ayı için yüzde 10, 2025'in ilk altı ayı için yüzde 6, ikinci altı ayı için yüzde 5 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.

EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMINDA son 4 veri! Temmuz maaşına %2.97’lik ayar: Kuruşu kuruşuna yeni hesaplama

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?

Ocak ayında açıklanan zam oranlarının ardından en düşük emekli maaşı için düzenleme gündeme geldi. 2024 yılı temmuz ayı itibarıyla 12 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, ocak ayında yapılan düzenlemeyle 14 bin 469 liraya yükseltildi. Bu tutar, Meclis'ten geçerek Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

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