EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMINDA son 4 veri! Temmuz maaşına %2.97'lik ayar: Kuruşu kuruşuna yeni hesaplama
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranını etkileyecek şubat ayı enflasyon verisi bugün saat 10.00'da açıklanacak. Böylece yılın ilk iki ayına ait enflasyon farkı belli olacak. Açıklanacak veri, temmuz-aralık döneminde geçerli olacak maaş artışları için belirleyici olacak. İşte enflasyon beklentilerine göre oluşan güncel maaş tablosu…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.03.2025 06:33
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 06:33