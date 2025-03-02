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2025 Ramazan İftar Menüsü | 2 Mart Pazar İftara Ne Pişirsem? Lezzetli ve Pratik Tarifler

Ramazan'ın bereketiyle sofralar kurulmaya devam ediyor. Oruç ibadetini yerine getirenler, 2025 Ramazan'ının ikinci gününde iftar sofrası için en lezzetli tarifleri araştırıyor. "Bugün ne pişirsem?" sorusuna cevap arayanlar için hem doyurucu hem de hafif seçeneklerden oluşan özel bir iftar menüsü hazırladık. Sevdiklerinizle paylaşacağınız bu lezzet dolu sofrada çorba, ana yemek, meze, salata ve tatlıdan oluşan muhteşem tarifler sizi bekliyor. İşte ikinci gün iftar menüsünün detayları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.03.2025 16:12
2025 Ramazan İftar Menüsü | 2 Mart Pazar İftara Ne Pişirsem? Lezzetli ve Pratik Tarifler

Ramazan ayının son gününe yaklaşırken, iftar sofralarını en güzel lezzetlerle donatmak isteyenler "İftara ne yapsam?" sorularına cevap arıyor. Biz de bu özel gün için hem geleneksel hem de doyurucu tariflerden oluşan nefis bir iftar menüsü hazırladık. İşte Ramazan'ın 2. gününe özel iftar menüsü ve tarifleri…

2025 Ramazan İftar Menüsü | 2 Mart Pazar İftara Ne Pişirsem? Lezzetli ve Pratik Tarifler

İFTAR MENÜSÜ

📍Hurma ve su (oruç açmak için)
📍Ezogelin Çorbası
📍Şakşuka (Meze)
📍Tavuklu Hünkar Beğendi (Ana Yemek)
📍Mevsim Salatası
📍Güllaç (Tatlı)

Şimdi tariflere geçelim:

2025 Ramazan İftar Menüsü | 2 Mart Pazar İftara Ne Pişirsem? Lezzetli ve Pratik Tarifler

🔸Ezogelin Çorbası Tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek
2 yemek kaşığı pirinç
2 yemek kaşığı bulgur
1 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı nane
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı tereyağı
6 su bardağı su veya tavuk suyu

Yapılışı:

Soğanı ince ince doğrayıp tereyağında kavurun.
Salçayı ekleyip karıştırın.
Mercimek, pirinç ve bulguru ekleyin.
Suyu ekleyip kaynamaya bırakın.
Piştikten sonra blenderdan geçirin.
Baharatları ekleyip karıştırın ve sıcak servis edin.

2025 Ramazan İftar Menüsü | 2 Mart Pazar İftara Ne Pişirsem? Lezzetli ve Pratik Tarifler

🔸Şakşuka Tarifi

Malzemeler:

2 adet patlıcan
1 adet kabak
1 adet patates
1 adet kırmızı biber
1 adet yeşil biber
2 yemek kaşığı sıvı yağ
2 adet domates
2 diş sarımsak
1 çay kaşığı tuz ve karabiber

Yapılışı:

Sebzeleri küp küp doğrayıp kızartın.
Ayrı bir tavada rendelenmiş domates ve sarımsağı soteleyin.
Baharatları ekleyip sosu hazırlayın.
Kızartılan sebzeleri sosla karıştırın.
Ilık ya da soğuk servis edebilirsiniz.

2025 Ramazan İftar Menüsü | 2 Mart Pazar İftara Ne Pişirsem? Lezzetli ve Pratik Tarifler

🔸Tavuklu Hünkar Beğendi Tarifi

Malzemeler:

500 gr tavuk göğsü (küçük doğranmış)
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı salça
1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber
2 yemek kaşığı sıvı yağ

Beğendi İçin:

2 adet patlıcan
1 su bardağı süt
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı:

Tavukları soğan ve sarımsak ile kavurun.
Salçayı ve baharatları ekleyip pişirin.
Patlıcanları közleyip kabuklarını soyun.
Tereyağı ve unu kavurup süt ekleyin.
Patlıcanları ezerek ekleyin.
Kaşar peyniri ekleyip karıştırın.
Servis tabağına beğendiyi koyup üzerine tavukları ekleyin.

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