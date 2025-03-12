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Emekli promosyonlarında rekabet kızışıyor! Banka kampanyaları ve promosyon tutarlar

Mart ayı ile birlikte bankalar, emekli müşterileri için cazip promosyon tekliflerini güncelledi. Hem kamu hem de özel bankalar arasında emekli promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor. Bankalar, emekli maaşını getiren vatandaşlara çeşitli kampanyalar düzenliyor. Güncel banka promosyonları ve kampanya detayları merak ediliyor. İşte 2025 emekli promosyon kampanyaları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.03.2025 13:42
Emekli promosyonlarında rekabet kızışıyor! Banka kampanyaları ve promosyon tutarlar

Mart ayının gelişiyle birlikte, bankalar yeni emekli müşteriler kazanmak amacıyla cazip kampanyalar başlattı. Emekli maaşını başka bir bankaya taşımayı düşünenler, bankaların düzenlediği kampanyaları araştırıyor. Vatandaşlar en yüksek promosyon ödülü veren bankayı merak ediyor. Güncel kampanyalar kapsamında, promosyon tutarları güncellenirken, bankalar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

Emekli promosyonlarında rekabet kızışıyor! Banka kampanyaları ve promosyon tutarlar

Promosyon Nasıl Alınır?


Banka promosyonlarından yararlanmak isteyen emekliler, maaşlarını almak istedikleri bankayı seçerek taahhütte bulunuyor. İşlemler, banka şubeleri üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Taahhüt süresi tamamlanmadan banka değişikliği yapılabilse de, mevcut bankada kazanılan promosyon tutarı, (kaldığı gün sayısı hesaplanarak) değişiklik sonrasında kısmen iade ediliyor. Bu esnek yapı, emeklilerin avantajlı koşullardan en iyi şekilde yararlanmasını sağlıyor.

Emekli promosyonlarında rekabet kızışıyor! Banka kampanyaları ve promosyon tutarlar

Banka Banka Promosyon Tutarları


Bankalar, emekli maaşını kendi bankalarından almayı tercih eden vatandaşlara, maaş tutarına göre değişen promosyon ödemeleri ve dijital bankacılık avantajları sunuyor. Bu kampanyalar nakit promosyon, ücretsiz para transferi, kredi kartı avantajları ve ek ödüller gibi çeşitli ayrıcalıkları içeriyor. İşte banka banka kampanya detayları…

Emekli promosyonlarında rekabet kızışıyor! Banka kampanyaları ve promosyon tutarlar

İş Bankası

İş Bankası, SGK emeklilerine yönelik promosyon kampanyasıyla emekli maaşını bankaya taşıyanlara cazip nakit ödüller sunuyor. 2.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ın aidatsız kullanımı, ATM'lerinden ücretsiz nakit çekim ve ücretsiz para transferi hizmeti de ek ayrıcalıklar arasında yer alıyor.

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 7.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 12.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar 14.000 TL

Emekli promosyonlarında rekabet kızışıyor! Banka kampanyaları ve promosyon tutarlar

ING Bank

ING, emekli maaşını kendilerine taşıyanlara ek nakit promosyonlar dahil toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor. Emekli promosyonu kampanyaları arasında görüntülü görüşme ile danışman desteği, dijital para transferlerinde masrafsız işlem, ihtiyaç kredisi ve kredi kartı avantajları (ilk yıl ücretsiz kart ücreti, faizsiz taksitli nakit avans, bonus fırsatları) yer alıyor.

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