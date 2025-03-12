Emekli promosyonlarında rekabet kızışıyor! Banka kampanyaları ve promosyon tutarlar

Mart ayı ile birlikte bankalar, emekli müşterileri için cazip promosyon tekliflerini güncelledi. Hem kamu hem de özel bankalar arasında emekli promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor. Bankalar, emekli maaşını getiren vatandaşlara çeşitli kampanyalar düzenliyor. Güncel banka promosyonları ve kampanya detayları merak ediliyor. İşte 2025 emekli promosyon kampanyaları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi