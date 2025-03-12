Beyaz far yasaklandı mı, son durum ne? Xenon beyaz far nedir, zararları neler?

Son yıllarda trafikte sürücülerin en çok şikayet ettiği konuların başında yüksek parlaklığa sahip beyaz farlar geliyor. Özellikle "LED Xenon" olarak bilinen ve sonradan takılan güçlü ışık kaynakları, gece sürüşlerinde karşıdan gelen sürücülerin gözlerini kamaştırarak ciddi risklere yol açıyor. Yol görüşünü artırdığı iddia edilse de bu farların neden olduğu rahatsızlık ve güvenlik tehlikesi tartışma konusu olmaya devam ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi