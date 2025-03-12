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Beyaz far yasaklandı mı, son durum ne? Xenon beyaz far nedir, zararları neler?

Son yıllarda trafikte sürücülerin en çok şikayet ettiği konuların başında yüksek parlaklığa sahip beyaz farlar geliyor. Özellikle "LED Xenon" olarak bilinen ve sonradan takılan güçlü ışık kaynakları, gece sürüşlerinde karşıdan gelen sürücülerin gözlerini kamaştırarak ciddi risklere yol açıyor. Yol görüşünü artırdığı iddia edilse de bu farların neden olduğu rahatsızlık ve güvenlik tehlikesi tartışma konusu olmaya devam ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.03.2025 13:52
Beyaz far yasaklandı mı, son durum ne? Xenon beyaz far nedir, zararları neler?

Son yıllarda araçlardaki ışık sistemlerinin parlaklıkları sürücülerin güvenliği açısından ciddi endişelere yol açtı. Özellikle "Xenon farlar" olarak bilinen, xenon gazı kullanılan beyaz ışıklı farlar, hem güvenlik hem de çevre açısından çeşitli tehlikeler barındırıyor. Peki Xenon farlar gerçekten ne kadar güvenli? Yasalar bu konuda ne diyor?

Beyaz far yasaklandı mı, son durum ne? Xenon beyaz far nedir, zararları neler?

Beyaz Farlar Yasaklandı Mı?

Son dönemde sosyal medyada fabrika çıkışı haricinde takılan beyaz farların yasaklanacağına dair çeşitli iddialar dolaşmaktadır. Ancak İçişleri Bakanlığı konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

Beyaz far yasaklandı mı, son durum ne? Xenon beyaz far nedir, zararları neler?

Xenon Far Nedir?

Xenon farlar, aracın ön ışıklarını aydınlatan özel farlardır. Geleneksel halojen lambalardan farklı olarak bu farlar daha parlak ve beyaz ışık yayar. Xenon farlar, ışığının mavimsi tonlarıyla tanınır ve genellikle daha estetik görünümleri ile dikkat çeker. Bu farların kullanımındaki artış sadece estetik kaygıları değil trafik güvenliğini de etkileyen ciddi problemleri gündeme getirmiştir.

Beyaz far yasaklandı mı, son durum ne? Xenon beyaz far nedir, zararları neler?

Xenon Farların Zararları

Xenon farların parlaklıkları sürücülerin gözlerini kamaştırarak gece sürüşlerinde ciddi tehlikeler yaratabilir. Bu farlar geleneksel halojen farlara göre çok daha güçlü ışıklar yaydığı için karşı yönden gelen araçlar için görme kaybına yol açabilir.

Beyaz far yasaklandı mı, son durum ne? Xenon beyaz far nedir, zararları neler?

Bu da göz yorgunluğuna ve görme zorluğuna neden olur, özellikle uzun süreli sürüşlerde gece körlüğü riski artar.

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