Kısmi af geliyor mu? 10. yargı paketi içeriği nedir, kimler yararlanabilecek? Af yasası son dakika 2025
Kamuoyunun merakla beklediği kısmi af ve 100. yıl affı ihtimalleri, 10. Yargı Paketi'ni gündeme taşıdı. Yeni düzenlemelerle denetimli serbestlik ve infaz sürelerinde köklü değişiklikler yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. 100. yıl affı tartışmaları ve denetimli serbestlik uygulamalarında yapılacak revizyonlar, hem mahkumların hem de yakınlarının gündeminde yer alıyor. Peki 10. yargı paketi içeriği nedir, kimler yararlanabilecek?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.03.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 11:56