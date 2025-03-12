Kısmi af geliyor mu? 10. yargı paketi içeriği nedir, kimler yararlanabilecek? Af yasası son dakika 2025

Haksız Tahrik Uygulamasında Değişiklik

Adalet Bakanlığı, haksız tahrik uygulamasına ilişkin mevcut alt ve üst sınırları yeniden düzenlemeyi planlıyor. Bakan Tunç, kamuoyunda son zamanlarda yargı kararları üzerinden, haksız tahrikle ilgili verilen kararlar üzerinden bazı tartışmalar ve yakınmalar da söz konusu olduğunu belirtti. "Müebbet hapis cezasını gerektiren bir suçu, haksız tahrik altında işleyene verilecek cezanın alt sınırı şu anda 12 yıl. Bunun 16 yıl olmasını, üst sınır şu anda 18, o 18'in 22 yıl olmasını milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.