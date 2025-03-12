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Kısmi af geliyor mu? 10. yargı paketi içeriği nedir, kimler yararlanabilecek? Af yasası son dakika 2025

Kamuoyunun merakla beklediği kısmi af ve 100. yıl affı ihtimalleri, 10. Yargı Paketi'ni gündeme taşıdı. Yeni düzenlemelerle denetimli serbestlik ve infaz sürelerinde köklü değişiklikler yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. 100. yıl affı tartışmaları ve denetimli serbestlik uygulamalarında yapılacak revizyonlar, hem mahkumların hem de yakınlarının gündeminde yer alıyor. Peki 10. yargı paketi içeriği nedir, kimler yararlanabilecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.03.2025 11:38 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 11:56
Kısmi af geliyor mu? 10. yargı paketi içeriği nedir, kimler yararlanabilecek? Af yasası son dakika 2025

Türkiye'de uzun süredir tartışılan genel af ve kısmi af beklentileri yeniden gündem oldu. Mahkum ve yakınlarının 100. yıl affı ihtimaliyle yakından takip ettiği 10. Yargı Paketi, kamuoyunda merak uyandırıyor. Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar, ceza ve infaz sisteminde kapsamlı değişiklikler getirmeyi hedeflerken, özellikle denetimli serbestlik ve koşullu salıverme uygulamalarında yapılacak düzenlemeler büyük önem taşıyor. Peki 10. yargı paketinde hangi maddeler öne çıkıyor, kimler yararlanabilecek? İşte af yasası ile ilgili merak edilenler…

KISMİ AF MI ÇIKACAK?
Kısmi af geliyor mu? 10. yargı paketi içeriği nedir, kimler yararlanabilecek? Af yasası son dakika 2025

Kısmi Af Gelecek mi? Kimler Yararlanabilecek?

2025 yılında kamuoyunun en çok merak ettiği konuların başında, "genel af" ve "kısmi af" geliyor. 10. yargı paketi içeriği yakından takip ediliyor.

Kamu düzenini korumaya yönelik yeni önlemler içeren kapsamlı bir çalışmanın sürdüğünü belirten Bakan Tunç, Meclis gündeminde bulunan ceza adalet sistemi reformları hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Özellikle 2 yılın altındaki suçlarla ilgili cezasızlık algısını gidermek, denetimli serbestlik uygulamalarını düzenlemek ve toplumun beklentilerine yanıt vermek amacıyla birtakım değişiklikler yapacağız" dedi.

Kısmi af geliyor mu? 10. yargı paketi içeriği nedir, kimler yararlanabilecek? Af yasası son dakika 2025

Tunç, "genel af" iddialarını reddederek, özellikle COVID-19 döneminde açık cezaevlerinde bulunan mahkumlara tanınan denetimli serbestlik sisteminin genişletilebileceğini vurguladı.

31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş kişiler için getirilen düzenlemeden, aynı dönemde suç işleyen ancak cezası kesinleşmeyenlerin yararlanamadığı belirtti.

Kadına yönelik şiddetin cezasız kalmaması için hukuk sistemini güçlendirdiklerini kaydeden Tunç, hem mağdur odaklı adalet anlayışını hem de kadına yönelik şiddet faillerinin hak ettiği cezayı alması için atılan adımları kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Kısmi af geliyor mu? 10. yargı paketi içeriği nedir, kimler yararlanabilecek? Af yasası son dakika 2025

Haksız Tahrik Uygulamasında Değişiklik

Adalet Bakanlığı, haksız tahrik uygulamasına ilişkin mevcut alt ve üst sınırları yeniden düzenlemeyi planlıyor. Bakan Tunç, kamuoyunda son zamanlarda yargı kararları üzerinden, haksız tahrikle ilgili verilen kararlar üzerinden bazı tartışmalar ve yakınmalar da söz konusu olduğunu belirtti. "Müebbet hapis cezasını gerektiren bir suçu, haksız tahrik altında işleyene verilecek cezanın alt sınırı şu anda 12 yıl. Bunun 16 yıl olmasını, üst sınır şu anda 18, o 18'in 22 yıl olmasını milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Kısmi af geliyor mu? 10. yargı paketi içeriği nedir, kimler yararlanabilecek? Af yasası son dakika 2025

10. Yargı Paketi İçeriği Nedir?

Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı 10. Yargı Paketi, 14 farklı kanunda değişikliği içeren yaklaşık 55 maddeden oluşuyor. Bu düzenlemelerle, hem ceza adalet sistemindeki mevcut sorunların giderilmesi hem de kamuoyunda oluşan cezasızlık algısının önlenmesi hedefleniyor.

◽ Pakette, denetimli serbestlik sürelerinin yeniden ele alınması ve en az 1/5 oranında fiili cezaevi süresi uygulanması öngörülüyor. Yeni modele göre, 1 yıl ceza alan bir hükümlü 2,5 ay; 6 ay ceza alan 1 ay; 3 ay ceza alan 18 gün cezaevinde kalacak.

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