Ece İrtem'in 11 yıl önceki "Milyoner" anısı! Babası canlı yayına bağlanmıştı

Genç yaşta hayata veda eden oyuncu Ece İrtem, geride bıraktığı derin üzüntünün yanı sıra, kariyerinin ilk yıllarına ait çok özel bir hatırayla yeniden gündeme geldi. 35 yaşında hayata veda eden İrtem'in, henüz 24 yaşındayken katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki görüntüleri, izleyenleri duygulandırdı.

Kızılcık Şerbeti, Sandık Kokusu ve Yeni Gelin gibi reyting rekortmeni yapımlarda sergilediği başarılı performanslarla geniş bir hayran kitlesinin sevgisini kazanan oyuncu Ece İrtem, hayatını kaybetti. Doğum gününden yalnızca bir gün sonra gelen bu ani vefat haberi, sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu.

İrtem'in zamansız vedası, gözleri genç oyuncunun kariyerinin başlarında katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki görüntülerine çevirdi. 24 yaşındayken katıldığı programda, dönemin sunucusu usta isim Selçuk Yöntem ile kurduğu diyalog, bugün izleyenlerin yüreğini bir kez daha sızlattı.

HAYALİNİ SELÇUK YÖNTEM'E AÇIKLAMIŞTI Oyunculuk tutkusunu büyük bir heyecanla anlatan İrtem, Selçuk Yöntem'e dönerek, "İdealim sizin gibi değerli bir sanatçı olmak" ifadelerini kullanmıştı. Genç oyuncunun mesleğine duyduğu aşk, yarışma arşivlerinden paylaşılan görüntülerle yeniden hatırlandı.

BABA DESTEĞİ GÖZLERİ DOLDURDU Yarışma boyunca heyecanlı anlar yaşayan İrtem, kritik bir soruda joker hakkını babasından yana kullanmıştı. Canlı yayına bağlanan babası Vural İrtem, o anlarda kızına verdiği destekle izleyenlerin takdirini kazanmıştı. ECE İRTEM'İN "MİLYONER" ANISI