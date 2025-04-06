Viral Galeri Viral Liste CHP Kurultayı saat kaçta, nerede? CHP 21. Olağanüstü Kurultay sonucu belli oldu mu? Kılıçdaroğlu aday oldu mu?

CHP Kurultayı saat kaçta, nerede? CHP 21. Olağanüstü Kurultay sonucu belli oldu mu? Kılıçdaroğlu aday oldu mu?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 21. Olağanüstü Kurultayı'nın tarihi, saati ve yeri belli oldu. Partililer, delegeler ve kamuoyu tarafından yakından takip edilen kurultay öncesinde hazırlıklar sürerken, organizasyona dair ayrıntılar da netleşti. Kurultay süreciyle ilgili merak edilen bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. İşte CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.04.2025 09:31 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 10:59
CHP Kurultayı bugün mü, saat kaçta? CHP 21. Olağanüstü Kurultayı nerede? Kılıçdaroğlu aday oldu mu?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 21. Olağanüstü Kurultayı 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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CHP Kurultayı bugün mü, saat kaçta? CHP 21. Olağanüstü Kurultayı nerede? Kılıçdaroğlu aday oldu mu?

Kurultayın Tarihi, Saati ve Yeri Netleşti

Kurultay, Pazar sabahı saat 10.00'da başlayacak. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda aynı gün saat 13.00'te ikinci toplantı yapılacak.

Olağanüstü kurultay kararının alınması, parti tüzüğü doğrultusunda belirli bir üye oranının talebiyle ya da doğrudan parti yönetiminin kararıyla mümkün olabiliyor.

CHP Kurultayı bugün mü, saat kaçta? CHP 21. Olağanüstü Kurultayı nerede? Kılıçdaroğlu aday oldu mu?

Genel Başkanlık Yarışında Üç İsim

Genel başkanlık yarışında mevcut CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in rakipleri belli oldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek kurultayda genel başkanlık için aday olacaklarını duyurdu.

CHP'li Ümit Uysal yaptığı açıklamada "Partimi yıpratmamak için adaylığımı sürdürmeyeceğim" diyerek adaylıktan çekildi.
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CHP Kurultayı bugün mü, saat kaçta? CHP 21. Olağanüstü Kurultayı nerede? Kılıçdaroğlu aday oldu mu?

Kılıçdaroğlu Aday Olmuyor

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda aday olmayacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım. Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

CHP Kurultayı bugün mü, saat kaçta? CHP 21. Olağanüstü Kurultayı nerede? Kılıçdaroğlu aday oldu mu?

Kurultay Nedir?

Kurultay bir siyasi parti, kurum ya da derneğin temel işlerinin görüşülüp karara bağlandığı genel toplantıdır. Siyaset dilinde kongre kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanılır. Tarihsel bağlamda ise kurultay eski Türk devletlerinde devlet ileri gelenlerinin katılımıyla düzenlenen ve önemli meselelerin ele alındığı toplantıları ifade eder.

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