CHP Kurultayı saat kaçta, nerede? CHP 21. Olağanüstü Kurultay sonucu belli oldu mu? Kılıçdaroğlu aday oldu mu?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 21. Olağanüstü Kurultayı'nın tarihi, saati ve yeri belli oldu. Partililer, delegeler ve kamuoyu tarafından yakından takip edilen kurultay öncesinde hazırlıklar sürerken, organizasyona dair ayrıntılar da netleşti. Kurultay süreciyle ilgili merak edilen bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. İşte CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi