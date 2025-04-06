ChatGPT fotoğraf akımı nasıl yapılır? Ghibli Studio fotoğraf filtresi nereden yapılıyor?

Son günlerde yapay zeka destekli araçların etkisiyle Studio Ghibli tarzı görseller büyük bir popülerlik kazandı. Özellikle ChatGPT'nin görsel üretim özelliği, kullanıcıların kendi fotoğraflarını veya sahnelerini Ghibli'nin ikonik estetiğiyle dönüştürmelerine olanak tanıyor. Bu gelişme, hem sanatseverler hem de teknoloji tutkunları için heyecan verici bir yenilik sundu. Peki ChatGPT ile Ghibli tarzı görsel nasıl oluşturulur?

ahaber.com.tr Haber Merkezi