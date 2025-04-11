Green Card başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 ABD Yeşil Kart sonuç tarihi

2025 Green Card sonuçları için geri sayım başladı. Amerika'da oturma ve çalışma hakkı tanıyan Green Card başvuruları sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündemde yer alıyor. 2 Ekim – 7 Kasım 2024 tarihleri arasında başvuruları alınan DV-2026 çekilişinin sonuçları, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da mayıs ayında duyurulacak. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamanın ardından, başvuru sahipleri kendilerine verilen onay koduyla sonuçlarını DV Lottery sisteminden online olarak sorgulayabilecek. Peki Green Card sonuçları ne zaman ve nereden öğrenilecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi