Çelik Samsun'da çöp topladı! Eleştirilere sert yanıt: "Anlamaz bazıları..."

Depremzedelere sağladığı desteklerle bilinen Çelik, bu kez Samsun sokaklarında farklı bir insani yardım çalışmasıyla gündemde. Geçimini kağıt toplayarak sağlayan bir kadına destek olmak için eldivenlerini takıp sokakları karış karış gezen sanatçı, paylaştığı görüntülere gelen eleştirel yoruma "Anlamaz bazıları" diyerek tepkisini gösterdi.

90'lı yıllara damga vuran Türk pop müziğinin sevilen ismi Çelik, son dönemde yaptığı iyilik hareketleri ve samimi açıklamalarıyla magazin gündeminin merkezinde yer alıyor.

DEPREMZEDELERE VERDİĞİ DESTEKLE GÜNDEMDEYDİ Daha önce depremzedelere verdiği büyük destekle takdir toplayan ünlü sanatçı, bu kez Samsun'dan gelen anlamlı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

SAMSUN SOKALARINDA ANLAMLI HAREKET Samsun sokaklarında elinde eldivenleri ve topladığı kağıtlarla görüntülenen Çelik, bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Geçimini kağıt toplayarak sağlayan bir kadına destek olmak için sahaya inen başarılı sanatçı, paylaştığı videonun altına, "Serpil Hanım'la bir tam günü birlikte geçiriyoruz" notunu düştü.

ELEŞTİRİLERE SESSİZ KALMADI Çelik'in bu duyarlı hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, bazı takipçilerinden gelen olumsuz yorumlar sanatçıyı kızdırdı. "Bu da kafayı yedi", "Abart, çöp toplamak denir mi?" şeklindeki eleştirileri görmezden gelmeyen Çelik, gelen tepkileri ifşa ederek sert bir açıklama yaptı.

"ONURU YOK MU?" Takipçisinden birine verdiği yanıtla dikkat çeken Çelik, şu ifadeleri kullandı: "Halden anlamak için tutarız orucu. Açın halinden anlamak için... Ben de emeği, alın terini, çabayı görmek ve Serpil Hanım'ın derdini anlamak için onunla birlikte yaşadım bugünü. Çöp toplayarak geçimini sağlayan insan değil mi? Onuru yok mu? 'Çöp toplamak nedir?'... Anlamaz bazıları..."