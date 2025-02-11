Viral Galeri Viral Liste Ankara'da dehşet! Çocuklarının bileğini kesen anne için karar | Acılı baba kızının yardım çığlığını anlattı: Baba yetiş

Ankara'da dehşet! Çocuklarının bileğini kesen anne için karar | Acılı baba kızının yardım çığlığını anlattı: Baba yetiş

Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün korkunç bir olay yaşanmıştı. Cinnet geçirmesiyle 2 çocuğunu öldüren ve 1 çocuğunu ağır yaralayan anne için karar verildi. Bu kapsamda anne, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlk kez konuşan baba Mehmet Dereci olaydan büyük kızının yaralı haldeyken kendisini aramasıyla haberi olduğunu söyleyerek, "İşteydim büyük kızım aradı; 'baba yetiş' yetişemedim." dedi. Öte yandan annenin eniştesi ise çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
DHA
Giriş Tarihi: 11.02.2025 19:28 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 19:49
Ankara’da dehşeti! Çocuklarının bileğini keserek öldürdü | O annenin eniştesi konuştu

Olay, Keçiören Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, anne S.A.D., henüz belirlenemeyen sebepten dolayı evde cinnet geçirerek çocukları A.S.D. (10), M.A.D. (7) ve A.B.D.'nin (12) bileklerini kesti.

Ankara’da dehşeti! Çocuklarının bileğini keserek öldürdü | O annenin eniştesi konuştu

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından çocuklardan A.S.D. ve M.A.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı A.B.D. ise Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara’da dehşeti! Çocuklarının bileğini keserek öldürdü | O annenin eniştesi konuştu

"İSTANBUL'DA PSİKİYATRİK TEDAVİ İÇİN DAHA ÖNCE BİR HASTANEYE GİTMİŞ"


Anne S.A.D.'nin ilaç kullandığını ve bir süredir bu ilaçları almadığını, bu durumdan da daha sonra haberdar olduklarını söyleyen enişte Mehmet Altuğ, "Gayet mutlulardı, çocuklarına düşkün biriydi. Büyük ihtimal cinnet getirmiş. Kendisiyle de görüştük şu an bilinci yerinde değil. Kendini dahi tanımıyor. Kendini tanısa ve çocuklarının böyle olduğunu bilse zaten kendisi de yaşamaz. 3 çocukları vardı, çocuklarından birinin bedensel engeli var. Daha önce hiç hastaneye yatmadı. Raporu da yok ama İstanbul'da psikiyatrik tedavi için daha önce bir hastaneye gitmiş. Eşi bir mobilyacıda çalışıyor. Olay anında iş yerindeymiş. Hastanede olan büyük kızı önce babasını arıyor. Babası da benim oğlumu arıyor. Oğlum da yakınlarda bir yerde çalışıyor ve ilk o geliyor. Elindeki bıçağı elinden alıyor, fırlatıyor. Çocuklarına çok düşkün biriydi. Biraz geçim sıkıntıları vardı ama mutlulardı" dedi.

Ankara’da dehşeti! Çocuklarının bileğini keserek öldürdü | O annenin eniştesi konuştu


Altuğ, hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki A.B.D.'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığını ve durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Ankara’da dehşeti! Çocuklarının bileğini keserek öldürdü | O annenin eniştesi konuştu

"ANNE, 'TEHDİT EDİLİYORUM, ÇOCUKLARIMI GÖTÜRECEKLER' DİYE KONUŞUYORDU"
Esnaf Murat Akkurt ise komşusunun seslenmesinin ardından beraber apartmana koştuklarını belirterek, "Merdivenlerden yukarı doğru tırmandık. Kadını önümüzde gördüğümüzde kapıyı açmış, elinde bıçak ama her tarafı kan revan içindeydi. Sanki kurban kesmiş gibi gördük. Korktuk ve aşağı doğru kaçtık. Kadın da aşağıya doğru gelince çekindik. Kadını yeğeni tuttu. Kadın da 'çocukları öldürdüm, kestim' dedi. Kadın, 'tehdit ediliyorum, çocuklarımı götürecekler' diye konuşuyordu. Kendini arabanın önüne atmaya çalışınca tuttum ve yere düştü. Bir anda bayılır gibi oldu. Yeğeni elindeki sopayla bıçağı aldı" diye konuştu.

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