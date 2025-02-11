Ankara'da dehşet! Çocuklarının bileğini kesen anne için karar | Acılı baba kızının yardım çığlığını anlattı: Baba yetiş
Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün korkunç bir olay yaşanmıştı. Cinnet geçirmesiyle 2 çocuğunu öldüren ve 1 çocuğunu ağır yaralayan anne için karar verildi. Bu kapsamda anne, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlk kez konuşan baba Mehmet Dereci olaydan büyük kızının yaralı haldeyken kendisini aramasıyla haberi olduğunu söyleyerek, "İşteydim büyük kızım aradı; 'baba yetiş' yetişemedim." dedi. Öte yandan annenin eniştesi ise çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
DHA
Giriş Tarihi: 11.02.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 19:49