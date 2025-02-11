Ankara'da dehşet! Çocuklarının bileğini kesen anne için karar | Acılı baba kızının yardım çığlığını anlattı: Baba yetiş

"İSTANBUL'DA PSİKİYATRİK TEDAVİ İÇİN DAHA ÖNCE BİR HASTANEYE GİTMİŞ"



Anne S.A.D.'nin ilaç kullandığını ve bir süredir bu ilaçları almadığını, bu durumdan da daha sonra haberdar olduklarını söyleyen enişte Mehmet Altuğ, "Gayet mutlulardı, çocuklarına düşkün biriydi. Büyük ihtimal cinnet getirmiş. Kendisiyle de görüştük şu an bilinci yerinde değil. Kendini dahi tanımıyor. Kendini tanısa ve çocuklarının böyle olduğunu bilse zaten kendisi de yaşamaz. 3 çocukları vardı, çocuklarından birinin bedensel engeli var. Daha önce hiç hastaneye yatmadı. Raporu da yok ama İstanbul'da psikiyatrik tedavi için daha önce bir hastaneye gitmiş. Eşi bir mobilyacıda çalışıyor. Olay anında iş yerindeymiş. Hastanede olan büyük kızı önce babasını arıyor. Babası da benim oğlumu arıyor. Oğlum da yakınlarda bir yerde çalışıyor ve ilk o geliyor. Elindeki bıçağı elinden alıyor, fırlatıyor. Çocuklarına çok düşkün biriydi. Biraz geçim sıkıntıları vardı ama mutlulardı" dedi.