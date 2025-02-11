Sarıyer, Çekmeköy, Sultangazi okullar tatil mi? 12 Şubat İstanbul kar tatili açıklamaları

11 Şubat (bugün) Salı günü, kar yağışı nedeniyle 9 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Kar yağışının akşam saatlerine kadar süreceği ve özellikle İstanbul'un yüksek rakımlı bölgelerinde daha da yoğunlaşacağı tahmin ediliyor. Öğrenciler ve veliler, artan kar yağışı nedeniyle 12 Şubat Çarşamba günü Sarıyer, Çekmeköy ve Sultangazi ilçelerinde okulların tatil olup olmadığını merak ediyor.