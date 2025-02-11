Sarıyer, Çekmeköy, Sultangazi okullar tatil mi? 12 Şubat İstanbul kar tatili açıklamaları
İstanbul, yoğun kar yağışının etkisi altında kalmaya devam ediyor. Kış aylarının etkisini artırmasıyla birlikte İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, 12 Şubat'ta Sarıyer, Çekmeköy, Sultangazi ilçelerinde eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Peki İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İşte 12 Şubat İstanbul Valiliği-MEB kar tatili açıklamaları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.02.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 16:07