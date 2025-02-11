Viral Galeri Viral Liste Sarıyer, Çekmeköy, Sultangazi okullar tatil mi? 12 Şubat İstanbul kar tatili açıklamaları

Sarıyer, Çekmeköy, Sultangazi okullar tatil mi? 12 Şubat İstanbul kar tatili açıklamaları

İstanbul, yoğun kar yağışının etkisi altında kalmaya devam ediyor. Kış aylarının etkisini artırmasıyla birlikte İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, 12 Şubat'ta Sarıyer, Çekmeköy, Sultangazi ilçelerinde eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Peki İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İşte 12 Şubat İstanbul Valiliği-MEB kar tatili açıklamaları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.02.2025 16:04 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 16:07
Sarıyer, Çekmeköy, Sultangazi okullar tatil mi? 12 Şubat İstanbul kar tatili açıklamaları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son bilgilere göre, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaya ve gerekli tedbirleri almaya davet ediyor.

Sarıyer, Çekmeköy, Sultangazi okullar tatil mi? 12 Şubat İstanbul kar tatili açıklamaları

11 Şubat (bugün) Salı günü, kar yağışı nedeniyle 9 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Kar yağışının akşam saatlerine kadar süreceği ve özellikle İstanbul'un yüksek rakımlı bölgelerinde daha da yoğunlaşacağı tahmin ediliyor. Öğrenciler ve veliler, artan kar yağışı nedeniyle 12 Şubat Çarşamba günü Sarıyer, Çekmeköy ve Sultangazi ilçelerinde okulların tatil olup olmadığını merak ediyor.

Sarıyer, Çekmeköy, Sultangazi okullar tatil mi? 12 Şubat İstanbul kar tatili açıklamaları

Yarın Okullar Tatil mi?


Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Valiliği'nin kararı büyük bir merakla bekleniyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan son açıklamada "İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir." ifadeleri yer almıştı.

Sarıyer, Çekmeköy, Sultangazi okullar tatil mi? 12 Şubat İstanbul kar tatili açıklamaları

İstanbul'da 12 Şubat tarihinde okulların tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İstanbul'da hangi ilçelerde okulların tatil olacağına dair güncel açıklamalar ilerleyen saatlerde netleşecek. Konuyla ilgili açıklamalar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

SON DAKİKA